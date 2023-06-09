Варианты перевода денег: что выгоднее

Через СБП

Если подключить Систему быстрых платежей (СБП), то можно, используя номер телефона, бесплатно переводить с карты на карту до 100 тысяч рублей в месяц. Для сумм больше предусмотрена комиссия до 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 рублей за одну транзакцию.

У такого способа есть ограничения. Сумма одного перевода не может превышать 1 млн рублей. При этом у каждого банка есть свои условия по лимитам.

Например, в «Тинькофф» по СБП можно перевести не более 1 000 000 рублей за одну операцию, провести не более 20 переводов в сутки и не более 5 000 000 рублей в месяц. Газпромбанк позволяет переводить лишь 300 000 рублей в сутки. Сбер установил лимит в 150 000 рублей.

Так или иначе, но суммы свыше 100 000 рублей в любом банке будут переведены по СБП с комиссией.

По номеру телефона

Многие ошибочно полагают, что перевод через Систему быстрых платежей — это и есть перевод по номеру телефона. Однако это две отдельные операции с разными условиями.

Перевести деньги через СБП можно лишь в другой банк. Если же стоит задача, например, перевести деньги другу в ваш же банк, то вполне годится перевод по номеру телефона.

У каждого банка для этого способа установлены свои комиссии и лимиты. К примеру, в Сбербанке можно переводить по номеру до 50 тысяч рублей в месяц, а затем начинают действовать комиссия и лимиты, о которых лучше узнать заранее. Альфа-Банк не берет комиссии за переводы внутри банка, а вот другие условия зависят от уровня обслуживания.

Если речь идет о крупных суммах денежных переводов, лучше уточнить все условия в своем банке — они могут меняться.

По номеру карты

За такой перевод банки чаще всего берут комиссию. В среднем это 1–1,5% от суммы, но не менее 30 или 50 рублей за одну транзакцию.

Также этот способ имеет ограничения по суммам, в каждом банке они разные, к тому же могут зависеть от того, где вы совершаете перевод — в приложении, в отделении банка или на сайте.

Большинство банков устанавливают лимиты на сумму, которую можно перевести по номеру карты без комиссии: например, у «Тинькофф Банка» и МКБ это 20 тысяч рублей.

Так что перед совершением транзакции очень важно уточнить условия и выбрать предпочтительный способ перевода.

По данным Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), у 91% жителей России есть опыт перевода денег между своими картами или счетами. 11% россиян делает это ежедневно, 30% — несколько раз в неделю, 39% — несколько раз в месяц.

Чаще переводы себе делают женщины — 94% против 87% среди мужской части населения.

По реквизитам

Для того чтобы перевести деньги по реквизитам, не нужно идти в отделение и заполнять груду бумаг. В настоящее время этот способ доступен онлайн, и он является одним из самых дешёвых.

К примеру, «Тинькофф Банк» не берет комиссию за переводы по реквизитам. Однако предусмотрены ограничения: 1 млн рублей за раз и 5 млн рублей в месяц. Альфа-Банк тоже сообщает об отсутствии комиссии в первые два месяца, но потом надо будет выполнить ряд условий.

Главный недостаток переводов по реквизитам — длительность ожидания. Деньги поступают со счета на счет не моментально, а в течение 3-5 рабочих дней.

В декабре 2022 года ГД приняла в первом чтении законопроект о бесплатных переводах между своими счетами в разных банках в пределах лимита в 1,4 млн рублей ежемесячно.

Однако дальше документ пока не прошел, поскольку крупные банки выступили против.

Ассоциация банков «Россия» оценила последствия такого решения для кредитных организаций в сумму от 300 млн до 90 млрд рублей в год недополученных доходов.

Через банкомат

Этот способ подходит для любителей офлайна. Если снимать деньги и пополнять счет в родных банкоматах, то финансовые организации не берут комиссии за такие операции.

Кроме того, у многих участников финансового рынка заключены договоры с банками-партнерами. К примеру, с карты ВТБ можно без комиссии снимать деньги в банкоматах «Почта Банка», Росбанка, банка «Возрождение» и других.

Однако не стоит забывать, что по счету могут быть установлены лимиты на снятие средств в банкомате. Они часто зависят от тарифа и подписок.

По ссылке

Отправитель платежа может сформировать у себя в банковском приложении ссылку и отправить ее любому контакту из вашего телефона — по смс или в мессенджерах.

Адресату для получения денег необходимо пройти по ссылке, ввести номер своей карты и подтвердить операцию.

Комиссию платит отправитель ссылки. Размер может быть разным, лучше уточнить в своем банке.

Например, «Тинькофф» не берет комиссию при переводах до 20 000 рублей, но при превышении лимита вознаграждение банка составит 1,5%, но не менее 30 рублей.

Через кассу в отделении

Сделать перевод можно также в отделении банка через кассу. Способ все менее популярный, тем не менее он существует. Нужно будет предъявить кассиру паспорт и предоставить реквизиты, необходимые для перевода.

При этом способе может потребоваться больше данных, чем просто данные карты или номер телефона: БИК, корреспондентский счет, ИНН и прочие реквизиты.

После заполнения документов на кассе можно будет внести наличные деньги либо перечислить средства через терминал.

Этот способ требует уплаты комиссии. В Сбербанке она составит 1,5% от суммы на карту, минимум 50 рублей и максимум 5000 рублей и 1,75% от суммы при переводе на счет при тех же лимитах — в другой регион.

Важно знать, что при переводе через кассу деньги поступают на счет адресата не сразу, а в течение 3-5 рабочих дней.

Вывод

Есть множество способов перевода денег с одного счета на другой. Универсального совета здесь нет. Решение, какой вариант выбрать, зависит от суммы транзакции и условий каждого конкретного банка.

СБП подходит для межбанковских переводов до 100 тысяч рублей, переводом по номеру телефона можно воспользоваться, если переводить небольшие суммы в рамках одного банка, а перевод по реквизитам либо снятие/пополнение через банкомат могут стать хорошими вариантами для тех, кто планирует распорядиться крупной суммой.