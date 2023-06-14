Что такое MBA-образование, сколько оно стоит

В статье разбираемся, что такое MBA на самом деле, какие есть особенности и сколько денег потребуется на обучение.

Расшифровывается аббревиатура MBA так: master of business administration, по-русски — степень магистра делового администрирования.

Это бизнес-образование для топ-менеджеров, управляющих среднего уровня и предпринимателей.

Степень МВА помогает подняться по карьерной лестнице и претендовать на более высокую зарплату. Хотя бывают случаи, когда менеджер после обучения отказывается от корпоративной карьеры и открывает собственный бизнес.

Чтобы поступить на курсы МВА, нужно пройти интервью и сдать отборочное эссе на заданную тему, например «Мотивы обучения». А еще степень МВА могут получить только люди с высшим образованием и определенным стажем работы.

Обучение МВА длится около двух лет. Его особенность — интерактивные занятия вместо лекций. Преподаватель не только передает современные знания, но и помогает слушателям делиться своим опытом.