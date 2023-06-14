Карьера бухгалтера

Что такое MBA-образование, сколько оно стоит

Эта аббревиатура встречается на визитках топ-менеджеров и в разделе «О персонале» сайтов компаний. Кажется, будто МВА — это образование для серьезных профессионалов больших корпораций. На самом же деле оно может быть полезным для руководителя направления или владельца бизнеса.

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Что такое MBA-образование, сколько оно стоит
Иллюстрация: freepik/freepik

В статье разбираемся, что такое MBA на самом деле, какие есть особенности и сколько денег потребуется на обучение.

Что такое MBA

Расшифровывается аббревиатура MBA так: master of business administration, по-русски — степень магистра делового администрирования.

Это бизнес-образование для топ-менеджеров, управляющих среднего уровня и предпринимателей.

Степень МВА помогает подняться по карьерной лестнице и претендовать на более высокую зарплату. Хотя бывают случаи, когда менеджер после обучения отказывается от корпоративной карьеры и открывает собственный бизнес.

Чтобы поступить на курсы МВА, нужно пройти интервью и сдать отборочное эссе на заданную тему, например «Мотивы обучения». А еще степень МВА могут получить только люди с высшим образованием и определенным стажем работы.

Обучение МВА длится около двух лет. Его особенность — интерактивные занятия вместо лекций. Преподаватель не только передает современные знания, но и помогает слушателям делиться своим опытом.

Программы МВА преподаются во многих вузах и бизнес-школах. Формат обучения может быть очным или дистанционным. Где-то предусматривается совмещение с работой, а где-то от студента потребуется всё его время.

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Чем различаются программы MBA

В рамках МВА есть универсальные программы: MBA General, Executive MBA — и специализированные.

Разберемся с каждой подробнее.

  • MBA General. Универсальная программа, дающая знания, которые пригодятся в любой сфере бизнеса и управления.

Предполагается, что такое MBA-образование поможет выпускнику стать руководителем отдела в крупной корпорации, или работать HR-директором и отвечать за весь персонал, или уйти из найма и открыть собственный бизнес.

Обучение на MBA General занимает много времени, и не у всех студентов получается совмещать ее с работой.

  • Executive MBA. Это тоже универсальная программа, но предназначена она для серьезных специалистов с опытом от 7 лет.

От MBA General отличается тем, что приходить на занятия каждый день не нужно.

Обучение модульное, каждый модуль посвящен определенной теме и обычно является выездным — проводится в другом городе или стране.

  • Специализированные программы. Это обучение, созданное под требования людей конкретной профессии или охватывающее определенную отрасль.

Например, программы для бизнесменов или руководителей пресс-центров, программы по управлению здравоохранением или агробизнесом.

Чему учат на программах делового администрирования

Особенность этого обучения в том, что оно направлено на формирование практических навыков ведения бизнеса. Здесь нет теоретических блоков и занятий, развивающих общую эрудицию.

В программу входят курсы по праву, финансам, кадровому делу, особенностям переговоров.

Направлений бизнес-программ довольно много. Они различаются темами и специализацией.

Можно получить МВА-степень в области менеджмента или маркетинга, логистики или управления персоналом; отдельные программы посвящены выстраиванию стратегии или работе с бюджетом организации — бизнес-планирование, планирование и управление корпоративными финансами.

Еще один тип программ — обучение антикризисному управлению и риск-менеджменту.

У каждой программы свой набор курсов для обучения. Например, в РАНХиГС на программе «Евроменеджмент — мастер делового администрирования» изучают стратегии и технологии управления бизнесом, маркетинговые стратегии, способы цифровой трансформации компании и финансовый менеджмент.

В этом же вузе есть специализированная MBA-программа «Финансы», которая целиком посвящена финансовому менеджменту и риск-менеджменту.

Как учат мастеров делового администрирования

Занятия в бизнес-школе строятся на методе кейсов — сложных ситуаций из практики разных компаний.

Слушатели курса создают «рабочие группы» и устраивают мозговые штурмы, чтобы найти решение.

На программах МВА есть и домашние задания. Часть из них тоже рассчитана на групповую работу, где у каждого участника своя роль: лидер, докладчик или контролирующий процессы. Предусмотрены и индивидуальные задания для каждого студента.

В конце обучения слушатели либо защищают проект, либо участвуют в бизнес-игре — это считается дипломной работой.

Некоторые программы предполагают несколько итоговых проектов — по основным дисциплинам, и каждый готовит группа. Например, на занятиях по стратегическому маркетингу слушатели разбирают реальный кейс компании, ищут этапы, на которых проект плохо функционирует, и исправляют его.

Кейсы не единственный вид учебной деятельности. Слушателя могут попросить сделать презентацию на основе собственной компании, чтобы проверить, как он использует полученные знания. Курс дополняется семинарами и мастер-классами.

Некоторые программы МВА также предусматривают стажировки в других городах или странах (стажировки оплачиваются дополнительно).

Правда ли, что MBA помогает в карьере

Степень МВА может помочь выпускнику продвинуться в карьере и уже претендовать на более высокую зарплату.

В международных рейтингах бизнес-школ даже есть отдельный критерий, в рамках которого программу оценивают по росту дохода и позиции выпускников в течение двух лет после завершения обучения.

Отвечая на вопрос «Что дает МВА?», студенты обычно говорят об упорядоченных знаниях в области предпринимательства и практических навыках.

Решение кейсов с типичными проблемами из отрасли помогает выработать алгоритмы действий и успешно справляться с похожими проблемами в реальной работе.

Также диплом МВА повышает репутацию на рынке труда, дает возможность обойти других кандидатов на должность или попасть в ведущую компанию отрасли.

Среди плюсов выпускники указывают и новые знакомства в своей сфере: нетворкинг помогает влиться в компанию профессионалов и обмениваться знаниями, а иногда и находить новую работу.

У программы МВА много плюсов, и в некоторых случаях она действительно помогает продвинуться в карьере. Но важно помнить, что диплом MBA — это не волшебная палочка: «рост» зависит от готовности студента воспринимать новые подходы и поддерживать отношения с разными людьми.

Как понять, что мне нужно MBA

  • Вам кажется, что «застряли» в одной должности или на одном этапе бизнеса; выйти на топовую позицию не получается, хотя опыт работы уже вполне позволяет.

  • Планируете перейти из корпоративного найма в предпринимательство и понимаете, что не хватает навыков. Или уже запустили бизнес и не знаете, как его развивать в условиях неопределенности, кризиса.

  • Сменили должность и поняли, что не хватает знаний для управления персоналом или проектом (здесь стоит учитывать, что программа МВА будет длиться целых два года).

  • Уже обладаете опытом работы, знаете, как закрывать основные задачи управления, и теперь хотите освободить время от операционных дел и перейти на решение стратегических задач.

  • Программы МBA General обычно рассчитаны на профессионалов с опытом от пяти лет, так что вчерашних выпускников и начинающих специалистов на них берут неохотно. Для профессионалов, чей опыт работы превышает 10 лет и которые уже занимают позиции топ-менеджмента, предусмотрены программы Executive MBA.

Стоимость MBA

Стоимость МВА-обучения зависит от нескольких факторов. В столичном государственном вузе с аккредитацией цена программы будет выше, чем в бизнес-школе или региональном университете; наличие стажировок тоже увеличивает стоимость.

Где-то предусмотрена гибкая система оплаты, где-то действуют скидки. Ниже приведем цены на некоторые программы 2023 года от ведущих вузов России.

SKOLKOVO MBA

4 800 000 рублей

РАНХиГС — «Мастер делового администрирования»

1 397 000 рублей

МИРБИС — «Стратегический менеджмент»

985 000 рублей

Московская бизнес-школа — «Управление персоналом. MBA»

295 000 рублей

Санкт-Петербургский международный институт менеджмента ИМИСП — Executive MBA

2 190 000 рублей

Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета — «Вызовы цифрового мира»

1 400 000 рублей

Казанский федеральный университет — «IT-менеджмент»

640 000 рублей

На программы действуют рассрочки.

Условия индивидуальны: например, на программу «Управление персоналом» в Московской бизнес-школе действует рассрочка на полгода или на год от 24 583 руб/мес.

Чтобы выбрать подходящее учебное заведение, можно воспользоваться народным рейтингом бизнес-школ — уже 14 лет его составляют на основе оценок выпускников программ.

Также можно обратить внимание на программы, обладающие аккредитацией от Национального аккредитационного совета делового образования.

Отраслевые программы обучения оцениваются соответствующими ассоциациями — в сфере IT можно ориентироваться, например, на Ассоциацию предприятий компьютерных и информационных технологий.

Карьера бухгалтера

Что такое MBA-образование, сколько оно стоит

Эта аббревиатура встречается на визитках топ-менеджеров и в разделе «О персонале» сайтов компаний. Кажется, будто МВА — это образование для серьезных профессионалов больших корпораций. На самом же деле оно может быть полезным для руководителя направления или владельца бизнеса.

Что такое MBA-образование, сколько оно стоит

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