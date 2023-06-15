Право

Росреестр разъяснил порядок определения границ земельного участка

Межевание земельных участков сейчас не является обязательной процедурой, но нельзя не признать, что оно позволяет избежать различных проблем, связанных с неопределенностью местоположения границ участка.

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Росреестр разъяснил порядок определения границ земельного участка
Иллюстрация: Евгений Карепанов/pexels

Между тем, многие землевладельцы предпочитают оставить свой участок без межевания, узнав о том, что для него потребуется провести согласование границ с соседями.

Разберем, как проводится такое согласование по действующим правилам (ст. 39 — 40 закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Согласовать будущие границы своего участка собственнику придется с теми, кто владеет смежными с ним участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного бессрочного пользования или аренды, срок которой превышает 5 лет.

Согласованием границ занимается кадастровый инженер (который и проводит всю процедуру межевания). Закон предусматривает две возможные формы согласования:

  • в индивидуальном порядке (когда каждому владельцу смежного участка направляется отдельное уведомление о проведении межевания),

  • путем проведения собрания заинтересованных лиц. В таком случае кадастровый инженер направляет владельцам смежных участков извещение о проведении собрания по вопросу согласования местоположения границ:

    • ибо лично, под расписку, либо по адресу электронной почты, либо по почтовому адресу (если соответствующие адреса имеются в ЕГРН),

    • либо путем опубликования общего извещения в печатном издании, предусмотренном для публикации муниципальных правовых актов в том населенном пункте, где находится участок.

Такое опубликование допускается в следующих случаях:

  • если почтовое отправление с извещением вернулось с отметкой о невозможности его вручения, либо в ЕГРН отсутствуют сведения о почтовом адресе собственника или адресе электронной почты,

  • если смежный участок относится к территории общего пользования СНТ, или является сельхозучастком, у которого более пяти собственников, или является придомовой территорией многоквартирного дома,

  • если участок, в отношении которого ведутся кадастровые работы, относится к лесным участкам.

Извещение о проведении собрания должно быть вручено или опубликовано, как минимум, за 30 дней до назначенной даты.

Отказ владельца смежного участка от получения уведомления приравнивается к его надлежащему извещению.

Согласование местоположения границ считается проведенным, если:

  • в акте согласования (который составляет кадастровый инженер) проставлены подписи всех владельцев смежных участков (или их представителей),

  • если владелец смежного участка был извещен кадастровым инженером надлежащим образом, но в указанный в уведомлении срок не выразил ни свое согласие, ни представил свои письменные возражения относительно местоположения границ участка.

В таком случае в акт вносится соответствующая запись, прилагаются документы, подтверждающие, что порядок, установленный законом соблюден — и межевание проводится в том виде, который был обозначен в первоначальном плане.

Если же владелец смежного участка заявил в установленный срок свои возражения и они являются обоснованными — межевание будет проведено только после того, как спор по поводу местоположения границ разрешит суд.

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