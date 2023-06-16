Компьютерные навыки в резюме

Уровень владения ПК для резюме: примеры и классификации
Традиционно выделяют 3 уровня: слабое, среднее и уверенное владение ПК. Каждый из них достаточно условен.
Например, бухгалтер может знать специальные программы, но не уметь пользоваться облачными сервисами, потому что ранее они ему для работы не требовались, — тогда, как соискатель, он оценивает, насколько его навыки и знание ПК соответствуют требованиям вакансии.
Ниже разберем, что в целом необходимо уметь для каждого уровня.
Слабое владение компьютером
На этом уровне пользователь умеет базовые вещи:
Запускать и выключать компьютер.
Работать с клавиатурой и мышью.
Разбираться в стандартных программах — блокнот, Paint, медиаплеер.
«Оказаться» на этом уровне довольно просто. Не обязательно покупать специальные книги или курсы: достаточно преодолеть страх и начать работу — постепенно все нужные умения появятся и станут привычными.
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Средний уровень владения
Чтобы подняться на средний уровень, нужно чуть лучше разобраться в комплектующих компьютера и освоить большее количество программ.
Требуется:
Знать, что такое системный блок, процессор, находить USB-разъем.
Уметь выходить в интернет и искать нужную информацию.
Уметь загружать несложные программы и работать в них — например, Skype, архиваторы, популярные браузеры.
Уметь форматировать текст в Word, пользоваться формулами в Excel и создавать несложные презентации в PowerPoint.
Уметь находить потерянный файл, форматировать флешку, дефрагментировать диск.
Знать горячие клавиши, которые используются для ускорения работы в программах.
Чтобы достичь среднего уровня владения, нужно уделить немного больше внимания устройству компьютера и потренироваться работать в отдельных программах.
Уверенное владение ПК
Такого пользователя еще называют «опытный» или «продвинутый».
Он умеет решать проблемы, возникающие на компьютере, владеет профессиональными программами, понимает принципы работы компьютера и интернета.
Для этого уровня необходимо:
Уметь самостоятельно устанавливать операционную систему на компьютер — например, переустанавливать Windows.
Уметь работать в разных операционных системах.
Уметь делать резервные копии.
Вместо стандартных программам использовать специализированные, с большим функционалом — например, Photoshop вместо Paint.
Разбираться в профессиональных программах, понимать предназначение каждой и основные отличия.
Уверенный пользователь ПК может быстро разобраться в новой программе или сервисе. И не боится ошибок и уведомлений компьютера, поскольку знает, что они означают и что нужно делать в каждом случае.
Программы МС Office
Офисный пакет программ установлен почти на каждом компьютере с операционной системой Windows. Поэтому их стоит изучить в первую очередь.
В Microsoft Office входят:
Word — используется для создания текстовых документов.
Excel — программа с таблицами, в которых можно выполнять сложные вычисления.
PowerPoint — программное обеспечение для верстки презентаций.
OneNote — используется для создания заметок.
Outlook — электронная почта, а еще календарь и планировщик задач.
Publisher — программа, в которой можно создавать документы для печати или размещения в интернете, например буклеты и открытки.
Access — средство для создания баз данных и таблиц. Программа похожа на Excel, но Excel предназначен для анализа данных, а Access — для удобной систематизации и поиска.
Наиболее популярны Word, Excel и PowerPoint. Но и остальные программы могут быть востребованы в отдельных специальностях.
Как описать в резюме навыки владения компьютером
Чтобы описать владение компьютером для резюме, нужно структурировать свои навыки.
Например, переходить от общей характеристики к конкретным умениям:
Сначала укажите уровень — слабый пользователь, среднее владение ПК или опытный пользователь.
Отметьте знание общих и специализированных компьютерных программ. Например, секретарь может указать, что владеет программами из пакета Microsoft Office.
Подробно опишите умение работать со специализированными программами, если должность подразумевает владение ими.
Чтобы работодателю было удобнее воспринимать информацию, программы группируют по категориям.
Например, текстовые редакторы (Word, WordPad), графические программы (CorelDRAW, Photoshop), профессиональные (1С, «Клиент-банк», «КонсультантПлюс»).
Важно, чтобы описание соответствовало ожидаемую уровню сотрудника.
Например, соискателю на вакансию ивент-менеджера можно не упоминать, что он умеет набирать текст в Word и отправлять электронные письма. Зато если инженер расскажет о своем навыке переустановки Windows — это может помочь ему выделиться среди других соискателей (но всё зависит от работодателя).
Примеры описания навыков владения компьютером для разных профессий
Вот как может выглядеть описание владения компьютером в резюме разных специалистов.
Менеджер.
Опытный пользователь. Владею пакетом MS Office. Работаю с почтой и прикладными программами. Есть навыки работы в 1С (продвинутый уровень) — «1С:Предприятие» [с указание разделов], в CRM-системе, имею навык создания электронных отчетов. —
Опытный пользователь. Есть навыки работы со стандартными программами MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook). Отлично знаю профессиональные программы: «1С:Предприятие 7.7» — «1С:Торговля и склад», «1С:Зарплата и кадры»; «1С-КАМИН». Также умею вести электронную отчетность.
Прораб.
Средний уровень знания компьютера. Умею работать в Word, пользоваться электронной почтой и искать информацию в интернете.
В описании важно соблюсти баланс: отметить те программы, которые необходимы в работе, и не перечислять нерелевантные навыки.
Например, владение соцсетями не поможет большинству специалистов, зато SMM-специалисту оно необходимо.
Овладеть компьютерными навыками сейчас совсем не сложно: есть множество обучающих программ и роликов на YouTube. Поэтому даже если вы не владеете каким-то инструментом, то можете освоить его в процессе работы.
Только важно не врать в резюме и на собеседовании о своих навыках — ведь умения легко проверить. Лучше рассказать о своем опыте работе в подобных программах и убедить, что вы готовы быстро разобраться в новом программном обеспечении.