Компьютерные навыки в резюме

Например, текстовые редакторы (Word, WordPad), графические программы (CorelDRAW, Photoshop), профессиональные (1С, «Клиент-банк», «КонсультантПлюс»).

Например, соискателю на вакансию ивент-менеджера можно не упоминать, что он умеет набирать текст в Word и отправлять электронные письма. Зато если инженер расскажет о своем навыке переустановки Windows — это может помочь ему выделиться среди других соискателей (но всё зависит от работодателя).

Примеры описания навыков владения компьютером для разных профессий

Вот как может выглядеть описание владения компьютером в резюме разных специалистов.

Менеджер.

Опытный пользователь. Владею пакетом MS Office. Работаю с почтой и прикладными программами. Есть навыки работы в 1С (продвинутый уровень) — «1С:Предприятие» [с указание разделов], в CRM-системе, имею навык создания электронных отчетов. —

Опытный пользователь. Есть навыки работы со стандартными программами MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook). Отлично знаю профессиональные программы: «1С:Предприятие 7.7» — «1С:Торговля и склад», «1С:Зарплата и кадры»; «1С-КАМИН». Также умею вести электронную отчетность.

Прораб.

Средний уровень знания компьютера. Умею работать в Word, пользоваться электронной почтой и искать информацию в интернете.

В описании важно соблюсти баланс: отметить те программы, которые необходимы в работе, и не перечислять нерелевантные навыки.

Например, владение соцсетями не поможет большинству специалистов, зато SMM-специалисту оно необходимо.

Овладеть компьютерными навыками сейчас совсем не сложно: есть множество обучающих программ и роликов на YouTube. Поэтому даже если вы не владеете каким-то инструментом, то можете освоить его в процессе работы.