Личные финансы

Кто должен платить за коммунальные услуги с учетом повышающего коэффициента, если в квартире сломался счетчик или его нет

Вот уже несколько лет в правилах расчета платы за коммунальные услуги предусмотрен т. н. повышающий коэффициент — как своего рода санкция за то, что собственник квартиры не установил счетчики на холодное и горячее водоснабжение, а также электроэнергию.

Версия для печати
Кто должен платить за коммунальные услуги с учетом повышающего коэффициента, если в квартире сломался счетчик или его нет
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Во-первых, по общему правилу, плата за эти коммунальные услуги дополнительно повышается в 1,5 раза, если в квартире отсутствуют соответствующие счетчики.

Что касается счетчиков электроэнергии, то с 1 июля 2020 г. обязанность по их установке возложена на гарантирующего поставщика электроэнергии или сетевую организацию — поэтому повышающие коэффициенты в расчете платы за электричество не применяются, если счетчик отсутствует по вине этих организаций (при условии, что потребитель подал заявку на установку прибора учета — п. 42 Правил № 354).

Также плата за коммунальную услугу не увеличивается на повышающий коэффициент, если есть акт, подтверждающий отсутствие технической возможности установить в данной квартире счетчики (п. 4 Приложения №2 к Правилам №354).

Во-вторых, повышающий коэффициент начисляется, если счетчик в квартире есть, но:

  • он вышел из строя (сюда относятся случаи, когда счетчик не только сломался, но истек срок его поверки или закончился срок его эксплуатации — п. 60 Правил №354),

  • собственник дважды не предоставил доступ в жилое помещение представителю коммунальной организации для проверки прибора учета (п. 60 (1) Правил №354).

В таких случаях в первые 3 месяца плата начисляется по средним показаниям счетчика за последние полгода, а далее, если работа счетчика не будет восстановлена или не будет составлен акт проверки прибора учета, платить придется по нормативу потребления, с повышающим коэффициентом 1,5.

Ключевой вопрос здесь — а кто должен платить за коммунальные услуги с учетом такого коэффициента?

Коммунальные организации, как правило, не озадачиваются этим, а просто выставляют счет на соответствующую квартиру. Если же счет не оплачивается, начинается процедура взыскания долга в судебном порядке.

Но если в суде ответчик поставит вопрос о том, кто же должен платить повышающий коэффициент, ответственность будет разграничена по следующему принципу:

  • поскольку повышающий коэффициент применяется как мера ответственности за отсутствие счетчика, то и оплачивать его должен тот, на кого эта ответственность возлагается;

  • Закон об энергосбережении от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ обязывает собственников помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления в силу названого Закона, обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию (ч. 5 ст. 13);

  • согласно Правилам №354, оснащение жилого или нежилого помещения приборами учета, ввод их в эксплуатацию, сохранность и своевременная замена также должны быть обеспечены собственником жилого или нежилого помещения, за исключением случаев замены электросчетчиков с учетом нового порядка (п.п. 80 (1), 81).

Поэтому суды приходят к выводу, что оплачивать повышение коммунальных платежей с учетом коэффициента 1,5 должны не все жильцы квартиры, а только ее собственник (см. например, определение ВС № 304-ЭС19-13264, определение ВС № 5-КГ21-170-К2).

Это касается и тех случаев, когда квартира является неприватизированной — т. е. находится в государственной или муниципальной собственности и сдается жильцам по договору социального найма.

Доплачивать за отсутствие счетчиков в такой квартире должна соответствующая администрация, как представитель собственника, а не жильцы.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Личные финансы

Кто должен платить за коммунальные услуги с учетом повышающего коэффициента, если в квартире сломался счетчик или его нет

Вот уже несколько лет в правилах расчета платы за коммунальные услуги предусмотрен т. н. повышающий коэффициент — как своего рода санкция за то, что собственник квартиры не установил счетчики на холодное и горячее водоснабжение, а также электроэнергию.

Кто должен платить за коммунальные услуги с учетом повышающего коэффициента, если в квартире сломался счетчик или его нет
Трудовые отношения

Можно ли оплату по ГПД штатникам учитывать в расходах на оплату труда

Фирма может оплачивать работу сотрудников не только по трудовому, но и по гражданско-правовому договору и относить выплаты к расходам на оплату труда. При этом, чтобы расходы не сняли, нужно придерживаться некоторых правил. Тогда суд поддержит вас, а не налоговую.

Можно ли оплату по ГПД штатникам учитывать в расходах на оплату труда

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Проверка контрагентов

Какими документами подтвердить реальность сделки

Иногда компании, которым доначислен НДС в связи с исключением вычетов по фиктивным сделкам с сомнительными контрагентами, настаивают на реальности этих сделок, потому что их контрагенты внесены в ЕГРЮЛ.

Общество

Мой дом — моя крепость! Госдума пересмотрит пределы самообороны при защите жилья. А мы проводим опрос

Законопроект о пределах самообороны при защите жилья рассмотрят 11 июля. Фракция ЛДПР предложила дать право россиянам на защиту жилища всеми имеющимися способами. Депутаты разошлись во мнениях стоит ли расширять пределы самообороны или нет.

Мой дом — моя крепость! Госдума пересмотрит пределы самообороны при защите жилья. А мы проводим опрос

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Право

Принудительное взыскание долгов: в каких случаях должник сможет этого избежать

Принудительное взыскание — крайне неприятная вещь, которая заключается в том, что судебные приставы в рамках осуществления исполнительных действий приступают к мероприятиям, направленным на списание у должника денежных средств с банковских счетов и изъятие имущества в целях его последующей реализации для удовлетворения интересов взыскателя.

Принудительное взыскание долгов: в каких случаях должник сможет этого избежать
Ведение бизнеса

Как ABC-анализ помогает оптимизировать стратегию компании. Что такое ABC-анализ и как его сделать?

Компании редко ограничиваются реализацией одного-двух видов товаров или услуг. Как правило, речь идёт о сотнях позиций. Запутаться в них легко, а понять, какие самые важные — не так просто. Один из способов разобраться — ABC-анализ. Рассмотрим, что это такое, как его правильно проводить и как он поможет повысить эффективность бизнеса.

Как ABC-анализ помогает оптимизировать стратегию компании. Что такое ABC-анализ и как его сделать?
Читать еще