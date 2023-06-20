Кто должен платить за коммунальные услуги с учетом повышающего коэффициента, если в квартире сломался счетчик или его нет

Во-первых, по общему правилу, плата за эти коммунальные услуги дополнительно повышается в 1,5 раза, если в квартире отсутствуют соответствующие счетчики.

Что касается счетчиков электроэнергии, то с 1 июля 2020 г. обязанность по их установке возложена на гарантирующего поставщика электроэнергии или сетевую организацию — поэтому повышающие коэффициенты в расчете платы за электричество не применяются, если счетчик отсутствует по вине этих организаций (при условии, что потребитель подал заявку на установку прибора учета — п. 42 Правил № 354).

Также плата за коммунальную услугу не увеличивается на повышающий коэффициент, если есть акт, подтверждающий отсутствие технической возможности установить в данной квартире счетчики (п. 4 Приложения №2 к Правилам №354).

Во-вторых, повышающий коэффициент начисляется, если счетчик в квартире есть, но:

он вышел из строя (сюда относятся случаи, когда счетчик не только сломался, но истек срок его поверки или закончился срок его эксплуатации — п. 60 Правил №354),

собственник дважды не предоставил доступ в жилое помещение представителю коммунальной организации для проверки прибора учета (п. 60 (1) Правил №354).

В таких случаях в первые 3 месяца плата начисляется по средним показаниям счетчика за последние полгода, а далее, если работа счетчика не будет восстановлена или не будет составлен акт проверки прибора учета, платить придется по нормативу потребления, с повышающим коэффициентом 1,5.

Ключевой вопрос здесь — а кто должен платить за коммунальные услуги с учетом такого коэффициента?

Коммунальные организации, как правило, не озадачиваются этим, а просто выставляют счет на соответствующую квартиру. Если же счет не оплачивается, начинается процедура взыскания долга в судебном порядке.

Но если в суде ответчик поставит вопрос о том, кто же должен платить повышающий коэффициент, ответственность будет разграничена по следующему принципу:

поскольку повышающий коэффициент применяется как мера ответственности за отсутствие счетчика , то и оплачивать его должен тот, на кого эта ответственность возлагается;

Закон об энергосбережении от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ обязывает собственников помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления в силу названого Закона, обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию (ч. 5 ст. 13);

согласно Правилам №354, оснащение жилого или нежилого помещения приборами учета, ввод их в эксплуатацию, сохранность и своевременная замена также должны быть обеспечены собственником жилого или нежилого помещения, за исключением случаев замены электросчетчиков с учетом нового порядка (п.п. 80 (1), 81).

Поэтому суды приходят к выводу, что оплачивать повышение коммунальных платежей с учетом коэффициента 1,5 должны не все жильцы квартиры, а только ее собственник (см. например, определение ВС № 304-ЭС19-13264, определение ВС № 5-КГ21-170-К2).

Это касается и тех случаев, когда квартира является неприватизированной — т. е. находится в государственной или муниципальной собственности и сдается жильцам по договору социального найма.

Доплачивать за отсутствие счетчиков в такой квартире должна соответствующая администрация, как представитель собственника, а не жильцы.