Отчет об операциях с товарами прослеживаемости за 2 квартал 2023 года

Чем руководствоваться
На основании п. 2.3 ст. 23 НК налогоплательщики, проводящие операции с товарами, подлежащими в силу закона прослеживаемости, обязаны представлять в налоговый орган:
отчеты об операциях с такими товарами;
документы с реквизитами прослеживаемости.
Перечень прослеживаемых товаров, по которым сдают отчет о них, установлен постановлением Правительства от 01.07.2021 № 1110.
Случаи и порядок сдачи отчёта по прослежке утверждены Положением о национальной системе прослеживаемости товаров в разд. VIII и IX (постановление Правительства от 01.07.2021 № 1108, далее — Положение 1108).
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Какой бланк использовать
Форма «Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости» (КНД 1169010) закреплена приказом ФНС от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645 в Приложении 4.
В этом документе приведены порядок заполнения отчета и формат его отправки в электронной форме (Приложения 8 и 12).
Когда сдавать
Отчет об операциях с прослеживаемыми товарами сдают не позднее 25 числа месяца, следующего за прошедшим кварталом.
То есть за 2 квартал 2023 года отчет нужно сдать до 25 июля 2023 года (вторник).
Куда сдавать
Квартальный отчет с реквизитами прослеживаемости необходимо представить через оператора электронного документооборота в налоговый орган по месту нахождения организации или по месту жительства ИП.
Ответственность
Если не сдадите в указанный срок отчет об операциях с прослеживаемыми товарами, это не считается налоговым правонарушением. Поэтому не будет ответственности по стандартным налоговым составам — ст. 126 и 126.1 НК.
За такое нарушение Минфин и ФНС планируют ввести административную ответственность по КоАП. В целях поддержки бизнеса и повышения устойчивости экономики это предположительно произойдёт не ранее 1 января 2024 года(письмо ФНС от 04.10.2021 № ЕА-4-15/14005). Отметим, что это срок уже с учетом его продления.
Законодательство о национальной системе прослеживаемости товаров не относится к налоговому законодательству.
Непредставление отчета и документов прослеживаемости не оказывает прямого или косвенного влияния на уплату налогов и сборов. Поэтому по НК за это не наказывают.
Как заполнить
Неплательщики НДС
В отчете отражают все операции с прослеживаемыми товарами
Плательщики НДС
Указывают только операции, которые не показывают в разд. 8 и 9 (сведения из книг покупок и продаж) декларации НДС. В т. ч. (п. 32, 33 Положения 1108):
Для отчета за 2 квартал код отчетного периода — 22.
Основные коды места представления отчета в налоговый орган такие:
116 — по месту постановки ИП на учет в качестве налогоплательщика;
214 — по месту постановки на учет организации.
Код вида операции для графы 3 таблицы берут из Приложения 1 к Порядку заполнения отчета.
Графы табличной части отчета заполняют отдельно по каждой операции для отражения партий товара, которым присвоен регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости.
Если имеет место операция с товарами по одному коду вида операции в отношении имеющих одинаковую стоимость за единицу реквизиты первичного учетного документа, указанные в графах 4 — 6, на основании которого были операции с ними, отражают в одной строке отчета.
К указанной строке отчета заполняют подстроки граф 10 — 13 по каждому регистрационному номеру партии товара, указанному в графе 10.
Таблицу отчета заполняют на основании данных сопроводительного документа.
В графе 4 код для вида сопроводительного документа такой:
«1 — счет-фактура»;
«2 — корректировочный счет-фактура»;
«3 — универсальный передаточный документ»;
«4 — универсальный корректировочный документ»;
«5 — иной первичный учетный документ»;
Графы 7 — 9 таблицы заполняют только для операций с кодами 08, а графы 15 — 26 — в том числе на основе договоров поручения, комиссии или агентских.
Для заполнения графы 11 используют Общероссийский классификатор единиц измерения — ОК 015-94 (МК 002-97). Он утверждён постановлением Госстандарта от 26.12.1994 № 366.
Значения стоимостных показателей в графе 13 указывают в рублях и копейках и отдельно по каждому регистрационному номеру партии товара
Отчёт сдают в электронном виде по ТКС, подписав усиленной квалифицированной подписью.
Если во 2 кв. 2023 не было операций с товарами, подлежащими прослеживаемости, сдавать нулевой отчет не нужно.
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Пример заполнения отчета за 2 кв. 2023
ООО «Гуру» в феврале 2022 г. приобрело импортный товар — холодильники KitchenAid KCFMA 60150R.
В мае 2023 г. оно передало указанное имущество в качестве вклада в уставный капитал ООО «Морозко» (код операции 13). Эту операцию ООО «Гуру» отразило в отчете об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, за 2 квартал 2023 г. и представило его в налоговый орган.
Далее показан образец заполнения отчета об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, за 2 квартал 2023 года.