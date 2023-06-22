Отчет об операциях с товарами прослеживаемости за 2 квартал 2023 года

На основании п. 2.3 ст. 23 НК налогоплательщики, проводящие операции с товарами, подлежащими в силу закона прослеживаемости, обязаны представлять в налоговый орган:

Перечень прослеживаемых товаров, по которым сдают отчет о них, установлен постановлением Правительства от 01.07.2021 № 1110 .

Случаи и порядок сдачи отчёта по прослежке утверждены Положением о национальной системе прослеживаемости товаров в разд. VIII и IX (постановление Правительства от 01.07.2021 № 1108, далее — Положение 1108).

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Какой бланк использовать

Форма «Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости» (КНД 1169010) закреплена приказом ФНС от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645 в Приложении 4.

В этом документе приведены порядок заполнения отчета и формат его отправки в электронной форме (Приложения 8 и 12).

Когда сдавать

Отчет об операциях с прослеживаемыми товарами сдают не позднее 25 числа месяца, следующего за прошедшим кварталом.

То есть за 2 квартал 2023 года отчет нужно сдать до 25 июля 2023 года (вторник).

Куда сдавать

Квартальный отчет с реквизитами прослеживаемости необходимо представить через оператора электронного документооборота в налоговый орган по месту нахождения организации или по месту жительства ИП.

Ответственность

Если не сдадите в указанный срок отчет об операциях с прослеживаемыми товарами, это не считается налоговым правонарушением. Поэтому не будет ответственности по стандартным налоговым составам — ст. 126 и 126.1 НК.

За такое нарушение Минфин и ФНС планируют ввести административную ответственность по КоАП. В целях поддержки бизнеса и повышения устойчивости экономики это предположительно произойдёт не ранее 1 января 2024 года(письмо ФНС от 04.10.2021 № ЕА-4-15/14005). Отметим, что это срок уже с учетом его продления.

Законодательство о национальной системе прослеживаемости товаров не относится к налоговому законодательству.