Саморазвитие

Как обосновать введение в рабочий процесс производственной гимнастики

Производственная гимнастика триумфально возвращается в офисы и на производства по всему миру. Это простой и действенный способ позаботиться о здоровье, снизить последствия вынужденной рабочей позы и простимулировать интеллектуальную деятельность.

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Как обосновать введение в рабочий процесс производственной гимнастики
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

При поддержке Минспорта создано бесплатное мобильное приложение, в котором доступны 7 комплексов упражнений для разных профессий.

Рассказываем подробности.

Гиподинамия как расплата за цифровизацию

Вместе с интернетом, компьютерами и ноутбуками, удалённой работой и соцсетями в нашу жизнь вошла гиподинамия.

Недостаток движения опасен для здоровья. По данным Всемирной организации здравоохранения, от последствий малоподвижности страдают 1,4 миллиарда человек на планете.

Гиподинамия и сидячий образ жизни приводят к сердечно-сосудистым и эндокринным заболеваниям, есть связь с некоторыми видами онкологии. Если вы проводите более 6 часов в день сидя — вы уже в группе риска.

У производственных работников свои проблемы: они выполняют рутинные одинаковые движения, нагружая только отдельные группы мышц.

Чтобы исправить ситуацию, нужна достаточная физическая активность.

По мнению учёных, среднестатистическому работнику необходимы не менее 150 минут активности средней интенсивности в неделю или 75 минут высокоинтенсивных нагрузок.

Регулярные короткие перерывы на гимнастику в течение рабочего дня помогут:

  • улучшить кровообращение;

  • повысить работоспособность;

  • снять эмоциональную нагрузку, раздражённость и стресс.

Вырезанная сцена из «Служебного романа»

Почти сто лет назад в нашей стране была внедрена повсеместная производственная гимнастика.

На заводах и фабриках работали специальные инструкторы, по радио бодрые ведущие диктовали упражнения.Школьники делали физкультминутки, даже сидя за партой: «Мы писали, мы писали — наши пальчики устали». Даже в легендарном «Служебном романе» была сцена производственной гимнастики. Её, правда, убрали при монтаже, чтобы фильм не стал слишком затянутым.

К 1990 производственная гимнастика стала восприниматься как анахронизм и постепенно исчезла. Но оказалось, что без неё увеличивается количество больничных, работники менее эффективны, быстрее устают.

Сегодня забота о здоровье подчинённых становится нормой для «продвинутых» работодателей. Где-то дают возможность бесплатно посещать фитнес или йогу по корпоративной карте, где-то проводят соревнования, вводят бонусы для тех, кто ведёт ЗОЖ, и т. д.

Это не благотворительность, а грамотный экономический расчёт.

Регулярные спортивные занятия на пользу и работникам, и работодателям, ведь после спортивной паузы идёт всплеск рабочей активности, а совместные спортивные мероприятия объединяют коллектив. В выигрыше все.

Почему именно производственная гимнастика

У производственной гимнастики много преимуществ по сравнению с другими видами корпоративной спортивной активности.

  • Гимнастика занимает мало времени. Лучше понемногу, но часто выполнять упражнения, чем раз в месяц или неделю посвятить несколько часов спорту.

  • Гимнастика не требует отдельных помещений и специальной одежды. Её можно просто сделать без дополнительных приготовлений.

  • Гимнастика не несёт соревновательного характера, а значит, работникам даже не в лучшей физической форме будет комфортно.

  • Гимнастика не связана с дополнительными финансовыми затратами.

Качайте приложение и делайте

Чтобы упростить внедрение производственной гимнастики, создано бесплатное мобильное приложение «Гимнастика в кармане».

Это продолжение проекта «Производственная гимнастика. Перезагрузка», оно реализуется при грантовой поддержке Минспорта в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни».

В приложении собраны упражнения для 7 разных рабочих ситуаций и сфер деятельности:

  • для офисных сотрудников;

  • для медработников;

  • для тех, кто много времени проводит за рулём;

  • для сотрудников авиации;

  • для тех, у кого физически тяжёлая работа;

  • для тех, кто работает на конвейере.

А ещё специалисты разработали специальные комплексы упражнений для «невидимой гимнастики». Они подойдут тем, кто не хочет привлекать внимание: например, если в помещении постоянно посторонние.

Все упражнения доступны онлайн и офлайн в аудио- и видеоформате. В приложении есть личный кабинет со статистикой и календарь занятий с возможностью планировать тренировки и присылать напоминания. Можно оценивать своё самочувствие для отслеживания динамики.

Специально для работодателей и HR-специалистов в приложении и на сайте проекта можно скачать руководство по внедрению производственной гимнастики.

В нём подробно описан российский и международный опыт организации занятий производственной гимнастикой на предприятиях, перечислены эффективные инструменты вовлечения сотрудников в занятия спортом.

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