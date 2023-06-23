Как обосновать введение в рабочий процесс производственной гимнастики

У производственных работников свои проблемы: они выполняют рутинные одинаковые движения, нагружая только отдельные группы мышц.

Чтобы исправить ситуацию, нужна достаточная физическая активность.

По мнению учёных, среднестатистическому работнику необходимы не менее 150 минут активности средней интенсивности в неделю или 75 минут высокоинтенсивных нагрузок.

Регулярные короткие перерывы на гимнастику в течение рабочего дня помогут:

улучшить кровообращение;

повысить работоспособность;

снять эмоциональную нагрузку, раздражённость и стресс.

Вырезанная сцена из «Служебного романа»

Почти сто лет назад в нашей стране была внедрена повсеместная производственная гимнастика.

На заводах и фабриках работали специальные инструкторы, по радио бодрые ведущие диктовали упражнения.Школьники делали физкультминутки, даже сидя за партой: «Мы писали, мы писали — наши пальчики устали». Даже в легендарном «Служебном романе» была сцена производственной гимнастики. Её, правда, убрали при монтаже, чтобы фильм не стал слишком затянутым.

К 1990 производственная гимнастика стала восприниматься как анахронизм и постепенно исчезла. Но оказалось, что без неё увеличивается количество больничных, работники менее эффективны, быстрее устают.

Сегодня забота о здоровье подчинённых становится нормой для «продвинутых» работодателей. Где-то дают возможность бесплатно посещать фитнес или йогу по корпоративной карте, где-то проводят соревнования, вводят бонусы для тех, кто ведёт ЗОЖ, и т. д.

Это не благотворительность, а грамотный экономический расчёт.