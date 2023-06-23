Как обосновать введение в рабочий процесс производственной гимнастики

При поддержке Минспорта создано бесплатное мобильное приложение, в котором доступны 7 комплексов упражнений для разных профессий.
Рассказываем подробности.
Гиподинамия как расплата за цифровизацию
Вместе с интернетом, компьютерами и ноутбуками, удалённой работой и соцсетями в нашу жизнь вошла гиподинамия.
Недостаток движения опасен для здоровья. По данным Всемирной организации здравоохранения, от последствий малоподвижности страдают 1,4 миллиарда человек на планете.
Гиподинамия и сидячий образ жизни приводят к сердечно-сосудистым и эндокринным заболеваниям, есть связь с некоторыми видами онкологии. Если вы проводите более 6 часов в день сидя — вы уже в группе риска.
У производственных работников свои проблемы: они выполняют рутинные одинаковые движения, нагружая только отдельные группы мышц.
Чтобы исправить ситуацию, нужна достаточная физическая активность.
По мнению учёных, среднестатистическому работнику необходимы не менее 150 минут активности средней интенсивности в неделю или 75 минут высокоинтенсивных нагрузок.
Регулярные короткие перерывы на гимнастику в течение рабочего дня помогут:
улучшить кровообращение;
повысить работоспособность;
снять эмоциональную нагрузку, раздражённость и стресс.
Вырезанная сцена из «Служебного романа»
Почти сто лет назад в нашей стране была внедрена повсеместная производственная гимнастика.
На заводах и фабриках работали специальные инструкторы, по радио бодрые ведущие диктовали упражнения.Школьники делали физкультминутки, даже сидя за партой: «Мы писали, мы писали — наши пальчики устали». Даже в легендарном «Служебном романе» была сцена производственной гимнастики. Её, правда, убрали при монтаже, чтобы фильм не стал слишком затянутым.
К 1990 производственная гимнастика стала восприниматься как анахронизм и постепенно исчезла. Но оказалось, что без неё увеличивается количество больничных, работники менее эффективны, быстрее устают.
Сегодня забота о здоровье подчинённых становится нормой для «продвинутых» работодателей. Где-то дают возможность бесплатно посещать фитнес или йогу по корпоративной карте, где-то проводят соревнования, вводят бонусы для тех, кто ведёт ЗОЖ, и т. д.
Это не благотворительность, а грамотный экономический расчёт.
Регулярные спортивные занятия на пользу и работникам, и работодателям, ведь после спортивной паузы идёт всплеск рабочей активности, а совместные спортивные мероприятия объединяют коллектив. В выигрыше все.
Почему именно производственная гимнастика
У производственной гимнастики много преимуществ по сравнению с другими видами корпоративной спортивной активности.
Гимнастика занимает мало времени. Лучше понемногу, но часто выполнять упражнения, чем раз в месяц или неделю посвятить несколько часов спорту.
Гимнастика не требует отдельных помещений и специальной одежды. Её можно просто сделать без дополнительных приготовлений.
Гимнастика не несёт соревновательного характера, а значит, работникам даже не в лучшей физической форме будет комфортно.
Гимнастика не связана с дополнительными финансовыми затратами.
Качайте приложение и делайте
Чтобы упростить внедрение производственной гимнастики, создано бесплатное мобильное приложение «Гимнастика в кармане».
Это продолжение проекта «Производственная гимнастика. Перезагрузка», оно реализуется при грантовой поддержке Минспорта в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни».
В приложении собраны упражнения для 7 разных рабочих ситуаций и сфер деятельности:
для офисных сотрудников;
для медработников;
для тех, кто много времени проводит за рулём;
для сотрудников авиации;
для тех, у кого физически тяжёлая работа;
для тех, кто работает на конвейере.
А ещё специалисты разработали специальные комплексы упражнений для «невидимой гимнастики». Они подойдут тем, кто не хочет привлекать внимание: например, если в помещении постоянно посторонние.
Все упражнения доступны онлайн и офлайн в аудио- и видеоформате. В приложении есть личный кабинет со статистикой и календарь занятий с возможностью планировать тренировки и присылать напоминания. Можно оценивать своё самочувствие для отслеживания динамики.
Специально для работодателей и HR-специалистов в приложении и на сайте проекта можно скачать руководство по внедрению производственной гимнастики.
В нём подробно описан российский и международный опыт организации занятий производственной гимнастикой на предприятиях, перечислены эффективные инструменты вовлечения сотрудников в занятия спортом.