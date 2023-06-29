Пять льгот, которые пенсионеры не получат, если не обратятся за ними с заявлением

Поэтому нередко происходят неприятные ситуации, когда человек лишался денег из-за того, что не знал о положенной ему льготе и не обратился с заявлением вовремя.

Приведу перечень льгот, которые лидируют по числу таких случаев.

Доплата к пенсии за иждивенца

Действующее законодательство предусматривает повышение пенсии в связи с наличием на иждивении у ее получателя нетрудоспособных членов семьи(прежде всего, это дети до 18 лет или до 23 лет, если они обучаются по очной форме, а также дети с инвалидностью).

Доплата назначается при условии, что гражданин обратился за ней, предоставив документы, подтверждающие наличие у него иждивенцев (ст. 17 закона «О страховых пенсиях»).

В судебной практике встречается много примеров, когда граждане не получали эту доплату в течение нескольких лет, потому что попросту не знали о ней и о необходимости подать заявление в Социальный фонд или пенсионный отдел ведомства, которое начисляет ему пенсию (например, определение Первого КСОЮ по делу №8Г-34550/2021).

Компенсация расходов на оплату коммунальных услуг

Возмещение стоимости ЖКУ полагается определенным категориям льготников (инвалиды, «чернобыльцы», ветераны войны, ветераны труда, члены семьи военнослужащих, которые скончались при исполнении обязанностей и т. д.) на основании как федерального, так и регионального законодательства.

Например, в Москве одинокие пенсионеры, а также семьи, состоящие только из пенсионеров и предпенсионеров освобождаются от платы за вывоз ТКО в пределах социальной нормы жилплощади и нормативов накопления ТКО (постановление Правительства Москвы от 7 декабря 2004 г. № 850-ПП).

Но во всех случаях предполагается заявительный характер назначения такой льготы.

Региональные доплаты в связи с длительным стажем работы или определенным званием

С этой категорией льгот чаще всего возникают проблемы, поскольку их виды и условия назначения отличаются в зависимости от субъекта, где проживает пенсионер.

Как правило, доплаты предоставляются в связи с наличием звания «ветеран труда» или длительным стажем работы на территории соответствующего региона.

Например, в Москве ветеранам труда из числа пенсионеров дополнительно полагается ежемесячная городская денежная выплата (в прошлом году мужчина даже дошел до ВС, требуя произвести ему эту выплату со дня присвоения ветеранского звания, поскольку не знал о ней — определение ВС №5-КГ22-36-К2).

В Санкт-Петербурге предусмотрены ежемесячные доплаты гражданам, которые проработали на территории города не менее 20 лет — при общем трудовом стаже 40 лет (для женщин) и 45 лет (для мужчин).

Повышение пенсии в связи с нуждаемостью в уходе

Не все знают, что оформить уход с назначением компенсационной выплаты от Социального фонда (пока это 1200 рублей в месяц) можно не только в отношении пенсионера, достигшего 80 лет, но и если он моложе этого возраста — при условии, что лечебное учреждение выдаст справку о том, что по состоянию здоровья пенсионер нуждается в постоянном постороннем уходе (постановление Правительства от 4 июня 2007 г. № 343).

Опять-таки для назначения этой выплаты потребуется обращение в СФР — только при соблюдении этого условия ее можно будет получить.

Доплата в связи с особой наградой

Доплаты предусмотрены как на федеральном, так и на региональном уровнях

Социальный фонд обязан назначить дополнительное материальное обеспечение пенсионеру, который является лауреатом Ленинской премии, государственных премий СССР и лауреатам государственных премий РФ (РСФСР), или награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» трех степеней, тремя орденами Мужества и (или) «За личное мужество» (ст. 1 закона от 4 марта 2002 г. № 21-ФЗ).

На уровне Москвы и Подмосковья периодически назначаются разовые выплаты гражданам, награжденным медалью «За оборону Москвы».