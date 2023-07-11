Электронные подписи

Руководитель фирмы не вправе использовать «служебную» ЭЦП в личных целях

Руководителю организации выдан сертификат и ЭЦП для подписания бухгалтерских документов. Этот сертификат выдан ему как физическому лицу или как сотруднику организации? Сможет ли он этой ЭЦП, кроме отправки бухгалтерской отчетности, воспользоваться, например, для продажи своего личного имущества на электронных торгах?

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Руководитель фирмы не вправе использовать «служебную» ЭЦП в личных целях
Иллюстрация:Вера Ревина/Клерк.ру

Руководитель может подписать этой ЭЦП только документы, составляемые от имени возглавляемой им организации.

Документы, составляемые в своих личных интересах, руководитель подписать этой ЭЦП не может. Для подписания таких документов необходима ЭЦП, выданная ему как физическому лицу, сертификат которой содержит сведения только о нем.

Из положений п. 2 ч. 2 ст. 17, п. 1 ч. 1 ст. 17.2 закона от 06.04.2011 № 63‑ФЗ «Об электронной подписи» в квалифицированном сертификате ЭЦП юридического лица указываются наименование, место нахождения и основной государственный регистрационный номер владельца квалифицированного сертификата — для российского юридического лица.

В качестве владельца квалифицированного сертификата также указывается физическое лицо, действующее от имени юридического лица без доверенности.

В свою очередь, в соответствии с ч. 1 ст. 17.2 закона № 63‑ФЗ при участии в правоотношениях физического лица без полномочий на действия от имени других физических или юридических лиц применяется квалифицированная электронная подпись физического лица, владельцем которой оно является.

В квалификационном сертификате такой подписи указываются Ф.И.О. гражданина, его СНИЛС и ИНН (п. 2 и п. 3 ч. 2 ст. 17 закона № 63‑ФЗ).

Обратите внимание! Таким образом, ЭЦП, оформляемая руководителю, представляющему организацию, и ЭЦП, оформляемая тому же гражданину для отношений, в которых он не представляет юридическое лицо, различаются.

Следовательно, если руководитель организации подписывает документы от имени возглавляемой им организации, должна использоваться ЭЦП, владельцем которой также является возглавляемая им организация, наименование которой содержится в сертификате.

Если же руководитель организации подписывает документы как обычный гражданин (в своих личных интересах) им должна использоваться ЭЦП, выданная ему как гражданину, в сертификате которой содержатся сведения о нем.

В связи с этим представляется, что руководитель организации не сможет подписать личные документы ЭЦП, оформленной на него как на руководителя.

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