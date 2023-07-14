Персонифицированные сведения о физлицах за июнь 2023 года: как заполнить и сдать

Отчет «Персонифицированные сведения о физических лицах» утвержден приказом ФНС от 29 сентября 2022 г. № ЕД-7-11/878@. Номер по КНД — 1151162.
Кто сдает отчет
Персонифицированные сведения сдают все плательщики страховых взносов, которые оплачивают труд работников или выплачивают вознаграждения по договорам ГПХ. Это:
российские компании и их подразделения;
иностранные компании, которые работают в России;
ИП, у которых есть работники;
главы КФХ с сотрудниками;
нотариусы, адвокаты, у которых есть работники;
все остальные, которые занимаются частной практикой и имеют наемных работников.
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Куда сдавать отчет
Отчет нужно сдавать в налоговую инспекцию по месту регистрации.
Кого включать в отчет
В отчет «Персонифицированные сведения о физических лицах» нужно включить данные о каждом работнике.
Как сдавать отчет: на бумаге или электронно
Отчет можно сдать на бумаге или в электронном формате. Формат зависит от количества работников, которые отражены в отчете:
если у вас работает 10 или менее человек, отчитаться можно на бумаге или электронно;
если в отчете более 10 работников отчитаться можно только в электронном виде.
Что важно учесть при заполнении отчета
Если отчет заполняете на бумаге, можно использоваться черные, синие либо фиолетовые чернила.
Для электронной формы разрешен шрифт Courier New размером 16 — 18 пунктов. Все записи должны быть сделаны печатными заглавными буквами.
Нельзя:
применять двустороннюю печать для распечатки отчета на бумаге, каждая страница — на отельном листе с «чистым» оборотом;
применять корректирующие средства для исправления ошибок;
скреплять листы степлером.
Суммы указывают в рублях с копейками, они не могут быть отрицательными.
Отчет состоит из 2 разделов:
титульного листа;
персональных данных физических лиц и сведений о суммах выплат и иных вознаграждений в их пользу.
В разделе о персональных данных физлица нужно указать сведения отдельно по каждому работнику:
заполнить строки от 010 до 070: 010 — признак аннулирования сведений о физическом лице (заполняют только при аннулировании сведений). То есть эту строку не нужно заполнять, если отчет сдается первоначально;
020 — ИНН;
030 — СНИЛС;
040-060 — фамилия, имя и отчество соответственно;
070 — сумма выплат физлицу за отчетный период.
Строку заполняйте в рублях и копейках.
В строке 070 «Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений в пользу данного физлица» нужно указать сумму, которую начислили за отчетный период — за месяц. То есть указывайте сумме не нарастающим итогом, только за отчетный месяц — июнь.
Как подать корректирующие сведения
Если отчет за июнь вы уже сдали и обнаружили ошибку, то сведения можно исправить. Подать нужно корректирующий отчет.
Для этого нужно:
На титульном листе в поле «Номер корректировки» указать номер уточнения. Например, «1—».
Для аннулирования ошибочных сведений в строке 010 укажите признак аннулирования «1». При этом по строке 070 проставьте прочерки.
Если нужно исправить данные о физлице (ФИО, СНИЛС), заполните на физлицо стр. «02 — 0070», указав правильную информацию.