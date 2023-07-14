Персонифицированные сведения о физлицах за июнь 2023 года: как заполнить и сдать

Отчет «Персонифицированные сведения о физических лицах» утвержден приказом ФНС от 29 сентября 2022 г. № ЕД-7-11/878@. Номер по КНД — 1151162.

Кто сдает отчет

Персонифицированные сведения сдают все плательщики страховых взносов, которые оплачивают труд работников или выплачивают вознаграждения по договорам ГПХ. Это:

российские компании и их подразделения;

иностранные компании, которые работают в России;

ИП, у которых есть работники;

главы КФХ с сотрудниками;

нотариусы, адвокаты, у которых есть работники;

все остальные, которые занимаются частной практикой и имеют наемных работников.

Куда сдавать отчет

Отчет нужно сдавать в налоговую инспекцию по месту регистрации.

Кого включать в отчет

В отчет «Персонифицированные сведения о физических лицах» нужно включить данные о каждом работнике.

Как сдавать отчет: на бумаге или электронно

Отчет можно сдать на бумаге или в электронном формате. Формат зависит от количества работников, которые отражены в отчете:

если у вас работает 10 или менее человек , отчитаться можно на бумаге или электронно;

если в отчете более 10 работников отчитаться можно только в электронном виде.

Что важно учесть при заполнении отчета

Если отчет заполняете на бумаге, можно использоваться черные, синие либо фиолетовые чернила.

Для электронной формы разрешен шрифт Courier New размером 16 — 18 пунктов. Все записи должны быть сделаны печатными заглавными буквами.

Нельзя:

применять двустороннюю печать для распечатки отчета на бумаге, каждая страница — на отельном листе с «чистым» оборотом;

применять корректирующие средства для исправления ошибок;

скреплять листы степлером.

Суммы указывают в рублях с копейками, они не могут быть отрицательными.

Отчет состоит из 2 разделов:

титульного листа;

персональных данных физических лиц и сведений о суммах выплат и иных вознаграждений в их пользу.

В разделе о персональных данных физлица нужно указать сведения отдельно по каждому работнику:

заполнить строки от 010 до 070: 010 — признак аннулирования сведений о физическом лице (заполняют только при аннулировании сведений). То есть эту строку не нужно заполнять, если отчет сдается первоначально;

020 — ИНН;

030 — СНИЛС;

040-060 — фамилия, имя и отчество соответственно;

070 — сумма выплат физлицу за отчетный период.

Строку заполняйте в рублях и копейках.

В строке 070 «Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений в пользу данного физлица» нужно указать сумму, которую начислили за отчетный период — за месяц. То есть указывайте сумме не нарастающим итогом, только за отчетный месяц — июнь.

Как подать корректирующие сведения

Если отчет за июнь вы уже сдали и обнаружили ошибку, то сведения можно исправить. Подать нужно корректирующий отчет.

Для этого нужно:

На титульном листе в поле «Номер корректировки» указать номер уточнения. Например, «1—».

Для аннулирования ошибочных сведений в строке 010 укажите признак аннулирования «1». При этом по строке 070 проставьте прочерки.

Если нужно исправить данные о физлице (ФИО, СНИЛС), заполните на физлицо стр. «02 — 0070», указав правильную информацию.