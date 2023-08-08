Проводки при выкупе лизингового имущества: как это работает

Выкупная стоимость предмета лизинга — что это

Лизинг — трехсторонний договор, по которому лизингополучатель (ЛП) дает указание лизингодателю (ЛД) купить у продавца актив, который затем ЛП берет в аренду. Оформление лизинговых сделок осуществляется на основании:

С 1 января 2022 г. операции по лизингу учитываются в соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утв. приказом Минфина от 16.10.2018 № 208н.

Лизинг — это разновидность аренды, но ключевое отличие в том, что договором лизинга может быть предусмотрено приобретение лизингового актива лизингополучателем в собственность. Возможность выкупа изначально фиксируется в договоре лизинга.

Выкупная стоимость предмета лизинга — цена, за которую ЛП по окончании договора лизинга приобретает в собственность лизинговое имущество. Ее следует отличать от самих лизинговых платежей, поскольку выкупная стоимость с точки зрения учета — плата за приобретение актива.

Выкупную стоимость лизингового имущества, выделенную в договоре, лизингополучатели учитывают при формировании фактической стоимости ППА так же, как любые другие лизинговые платежи (пп. «д» п. 7, пп. «а» п. 13, п. 14 ФСБУ 25/2018). Поэтому она учитывается в расходах посредством начисления амортизации (п. 17 ФСБУ 25/2018).

Уплату выкупной стоимости, выделенной в договоре, отражайте как уплату обычного лизингового платежа.

Что такое документальное оформление выкупной стоимости предмета лизинга

Условие о выкупе предполагает, что договор лизинга будет включать в себя элементы 2 договоренностей:

непосредственно об аренде;

в части условия о выкупе имущества — о купле-продаже.

Размер выкупной стоимости устанавливается в договоре и зависит от длительности лизинга, срока полезного использования актива и планируемого износа.

Для учета затрат на выкуп лизингового имущества у бухгалтера ЛП должен быть не только договор лизинга, но и акт приемки-передачи имущества. Причем акт составляется дважды: при получении актива в лизинг и при переходе на него права собственности.

Документ может быть составлен по унифицированной форме ОС-1, ОС-1а, ОС-1б или по разработанной самостоятельно — в таком случае не забудьте закрепить форму акта в учетной политике (ст. 9 закона «О бухучете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, п. 4 ПБУ 1/08, утвержденного приказом Минфина от 06.10.2008 № 106н).

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Бухгалтерские проводки у лизингополучателя

Порядок учета не зависит от того, кто признается балансодержателем имущества по договору. Вы в любом случае отражаете в учете право пользования активом и обязательство по аренде (п. п. 2, 10 ФСБУ 25/2018).

Пример учета лизинга у лизиингополучателя, применяющего ФСБУ 25/2018

В феврале 2022 г. ООО «Фаназия» заключила договор лизинга автомобиля с ООО «Смайлик» и перечислила аванс — 420 000 руб. (НДС — 70 000 руб., платеж без НДС — 350 000 руб.).

Автомобиль приобретен ООО «Смайлик» за 1 923 240 руб. (НДС — 320 540 руб., стоимость без НДС — 1 602 700 руб.).

Ежемесячный платеж с марта 2022 г. по август 2023 г. — 90 000 руб. (НДС — 15 000 руб., стоимость без НДС — 75 000 руб.).

Выкупная стоимость — 12 000 руб. (НДС — 2 000 руб., платеж без НДС — 10 000 руб.), она включена в последний платеж по договору.

Срок полезного использования автомобиля устанавливаем 40 месяцев. ООО «Фантазия» ежемесячно начисляет амортизацию — 40 067,50 руб. (1 602 700 руб. / 40 мес.). Выкупную стоимость отдельно не учитывает.

Проводка Операция Сумма, руб. В феврале 2022 г. Дт 76.07.3 - Кт 51 Перечислен аванс 420 000 Дт 08.04 - Кт 76.07.1 Первоначальное обязательство перед лизингодателем 1 252 700 Дт 08.04 - Кт 76.07.3 Аванс включен в ППА 350 000 Дт 01.03 - Кт 08.04 Принято к учету ППА 1 602 700 С марта 2022 г. по июль 2023 Дт 76.07.1 - Кт 76.07.2 Начислен платеж в части уменьшения первоначального обязательства по аренде 64 051,40 Дт 19 - Кт 76.07.2 Начислен платеж в части НДС 15 000,00 Дт 19 - Кт 76.07.3 Учтен НДС по авансу 70 000,00 Дт 91.02 - Кт 76.07.2 Начислены проценты 10 948,60 Дт 76.07.2 - Кт 51 Перечислен арендный платеж 90 000,00 Дт 26 - Кт 02.03 Амортизация 40 067,50 В августе 2023 г. Д 76.07.1 - 76.07.2 Начислен платеж в части уменьшения первоначального обязательства по аренде, включая выкупную стоимость 84 260,93 Д 19 - К 76.07.2 Начислен платеж в части НДС 17 000,00 Д 91.02 - К 76.07.2 Начислены проценты 739,07 Д 76.07.2 - К 51 Перечислен арендный платеж 102 000,00 Д 26 - К 02.03 Амортизация 40 067,50 Д 01.01 - К 01.03 Перевод ППА в ОС 1 602 700 Д 02.03 - К 02.01 Накопленная амортизация 721 215,00 С сентября 2022 г. по июнь 2024 г. Д 26 - К 02.01 Амортизация 40 067,50

Актив на балансе ЛП, выкупная стоимость входит в состав лизингового платежа (вправе использовать данный способ организации, которые учитывают лизинг по старым правилам п.14 ФСБУ 25/2018)

ООО «Фантазия» функционирует на общей системе налогообложения, ведет бухучет в полном объеме. 20 февраля 2021 года компания приобрела в лизинг грузовой автомобиль Hyundai HD 78 за 2 400 000 руб. (включая НДС 400 000 руб.).

Срок договора — 12 месяцев, предусмотрен выкуп имущества по цене 720 000 руб., в том числе НДС 120 000 руб.

Ежемесячный лизинговый платеж — 240 000 руб. (включая НДС 40 000 руб.), из них 60 000 — оплата выкупной стоимости (включая НДС 10 000 руб.).

Если Hyundai HD 78 будет учитываться на балансе ООО «Фантазия», то бухгалтер на дату принятия актива к учету сделает следующие записи:

Дата Дебет Кредит Содержание операции Сумма, руб. Примечания 20.02.2021 08 76 «Арендные обязательства» Отражена задолженность перед лизингодателем 2 400 000 В бухучете первоначальная стоимость лизингового актива — сумма платежей по лизингу за весь период сделки за вычетом НДС: 200 000 (ежемесячный платеж за минусом НДС) × 12 мес. = 2 400 000 руб. 20.02.2021 01 «Лизинговое имущество» 08 Лизинговый актив включен в состав ОС 2 400 000 20.02.2021 19 76 «Арендные обязательства» Начислен НДС с суммы лизингового платежа 480 000 40 000 ежемесячной суммы НДС с суммы лизингового платежа × 12 мес. = 480 000 руб.

Затем каждый месяц с 1 по 5 число следующего месяца ООО «Фантазия» обязано перечислить ежемесячный лизинговый платеж по Hyundai HD 78 за предыдущий месяц:

Дата Дебет Кредит Содержание операции Сумма, руб. Примечания 28.02.2021 76 «Арендные обязательства» 76 «Задолженность по лизинговым платежам» Начислен лизинговый платеж за февраль 2021 года 240 000 Ежемесячный лизинговый платеж начисляется общей суммой с учетом выкупной стоимости и НДС на последнее число месяца 01.03.2021 76 «Задолженность по лизинговым платежам» 51 Перечислен лизинговый платеж за февраль 2021 года 240 000 Перечислять лизинговый платеж можно одной суммой, вместе с НДС и выкупной стоимостью — 240 000 руб. В назначении платежа бухгалтер ООО «Фантазия» укажет «Лизинговый платеж за февраль 2021 года по договору № … от 20.01.2021 в размере 240 000 руб. (включая НДС 40 000 руб.), А вот счетов-фактур лучше оформить 2: на сам платеж и на аванс по выкупной стоимости (аванс 60 000 руб. включая НДС 10 000 руб.) 01.03.2021 68 19 Принят к вычету НДС в составе лизингового платежа 30 000 Ежемесячно к вычету принимается только та часть НДС, которая относится к самому лизинговому платежу: 40 000 — 10 000 НДС с оплаты выкупной стоимости = 30 000 руб.

Амортизация Hyundai HD 78 начисляется с месяца, следующего за вводом в эксплуатацию, то есть с марта, дата начисления — последнее число месяца. Срок использования авто в бухучете — 60 месяцев, метод амортизации линейный, повышенный коэффициент не используется. Тогда ежемесячная амортизация:

2 400 000 руб. × (100% / 60 мес.) = 40 000 руб.:

Дата Дебет Кредит Содержание операции Сумма, руб. Примечания 31.03.2021 20 (25, 26, 44) 02 «Амортизация лизингового имущества» Начислена амортизация по лизинговому имуществу 40 000

Амортизацию и лизинговые платежи бухгалтер ООО «Фантазия» отражает в учете на протяжении 12 месяцев.

Выкуп автомобиля Hyundai HD 78, находящегося на балансе ООО «Фантазия», по договору назначен на 21.02.2022. Операцию отразят следующими бухпроводками:

Дата Дебет Кредит Содержание операции Сумма, руб. Примечания 21.02.2022 02 «Амортизация лизингового имущества» 02 Списана амортизация лизингового актива 480 000 руб. Бухгалтер списывает накопленную амортизацию по автомобилю с с/счета «Амортизация лизингового имущества» на счет учета амортизации собственных ОС. За 12 мес. действия лизингового договора амортизация составила 40 000 × 12 мес. = 480 000 руб. 21.02.2022 01 01 «Лизинговое имущество» Списано с учета лизинговое имущество и отражено в составе собственных ОС 2 400 000 Hyundai HD 78 переведен в состав собственных ОС 21.02.2022 68 19 Принят к вычету НДС с выкупной стоимости 120 000 10 000 НДС с выкупной стоимости × 12 мес. = 120 000 руб.

Актив на балансе ЛД, выкупная стоимость входит в состав лизингового платежа

Если же грузовой автомобиль Hyundai HD 78 будет учитываться на балансе ЛД, то бухзаписи у ООО «Фантазия» по учету поступления авто будут следующими:

Дата Дебет Кредит Содержание операции Сумма, руб. Примечания 21.02.2021 001 «Лизинговое имущество» Принято за баланс имущество, полученное по договору лизинга 2 400 000 На забалансовом счете первоначальная стоимость лизингового актива — это стоимость, указанная в договоре лизинга: 2 400 000 руб.

Затем учет лизинговых платежей и выкупной стоимости будет формироваться в бухучете следующим образом:

Дата Дебет Кредит Содержание операции Сумма, руб. Примечания 28.02.2021 20 (25, 26, 44) 76 «Задолженность по лизинговым платежам» Начислен лизинговый платеж за февраль 2021 года 150 000 Лизинговый платеж при учете имущества на балансе ЛД учитывается в расходах ЛП в сумме лизингового платежа за вычетом НДС и выкупной стоимости: 240 000 — 40 000 НДС — 50 000 выкупная стоимость без НДС = 150 000 руб. 28.02.2021 19 76 «Задолженность по лизинговым платежам» Начислен НДС с лизингового платежа 30 000 НДС начисляется с суммы только лизингового платежа, без выкупной стоимости: 40 000 — 10 000 НДС с выкупной стоимости = 30 000 руб. 28.02.2021 76 «Авансы выданные» 76 «Задолженность по лизинговым платежам» Начислен выданный аванс в счет оплаты выкупной стоимости за февраль 2021 года 60 000 Выкупная стоимость относится на авансы 01.03.2021 76 «Задолженность по лизинговым платежам» 51 Перечислен лизинговый платеж за февраль 2021 года 240 000 Перечисляется лизинговый платеж одной суммой, вместе с НДС и выкупной стоимостью — 240 000 руб. В назначении платежа бухгалтер ООО «Фантазия» укажет «Лизинговый платеж за февраль 2021 года по договору №… от 20.01.2021 в размере 240 000 руб. (включая НДС 40 000 руб.), По выделенному авансу по выкупной стоимости поступит так же, как и в первом примере

Таким образом, на сч. 76 «Авансы выданные» будет фиксироваться оплата первоначальной стоимости авто. На момент выкупа бухгалтер ООО «Фантазия» спишет авто с забалансового счета и учтет выкупную стоимость без НДС как первоначальную стоимость Hyundai HD 78:

Дата Дебет Кредит Содержание операции Сумма, руб. Примечания 21.02.2022 001 «Лизинговое имущество» Списано с забаланса лизинговое имущество 2 400 000 21.02.2022 08 76 «Авансы выданные» Принят лизинговый актив по выкупной стоимости 600 000 К БУ автомобиль принимается по выкупной стоимости за вычетом НДС: 50 000 ежемесячный выкупной платеж без НДС × 12 мес. = 600 000 руб. 21.02.2022 19 76 «Авансы выданные» Начислен НДС с выкупной стоимости 120 000 10 000 руб. НДС в составе выкупной стоимости × 12 мес. = 120 000 руб. 21.02.2022 01 08 Введен в эксплуатацию выкупленный лизинговый актив 600 000 01.02.2022 68 19 Принят к вычету НДС с выкупной стоимости 108 000

Налоговый учет выкупной стоимости

Выше мы рассматривали только бухгалтерский учет операций по выкупу лизингового имущества. В налоговом же учете такая сделка имеет ряд существенных отличий. Рассмотрим их подробнее на одном из предыдущих примеров.

ООО «Фантазия» (ОСН, метод начисления) в феврале 2021 года взяло в лизинг Hyundai HD 78 на 12 мес. Затраты ЛД на покупку авто составили 2 400 000 руб. (включая НДС 400 000 руб.). Ежемесячный лизинговый платеж 240 000 руб. (включая НДС 40 000 руб.).

Авто учитывается на балансе ЛП («Фантазия»), оплата выкупной стоимости (720 000 руб., включая НДС 120 000 руб.) произойдет после окончаниясрока договора лизинга.

Первоначальную стоимость Hyundai HD 78 для целей налогообложения бухгалтер ООО «Фантазия» посчитает как сумму расходов ЛД на покупку актива, доставку, изготовление и доведение до состояния, пригодного к эксплуатации, но за минусом сумм НДС (абз.3 п. 1 ст. 257 НК):

2 400 000 – 400 000 НДС = 2 000 000 руб.

28.02.2021 HyundaiHD 78 введен в эксплуатацию. На последнее число месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию авто, бухгалтер начислит по нему амортизацию. В лизинговой сделке у ЛП есть возможность использовать повышающий коэффициент амортизации.

Амортизационная группа автомобиля определяется в соответствии с классификатором ОС ОК 013–2014 (СНС 2008, утвержден приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст.): грузовой автомобиль с бензиновым двигателем Hyundai HD 78 имеет код 310.29.10.42.112 и относится к 5-й амортизационной группе. Для целей налогообложения срок полезного использования автомобиля — 96 месяцев.

Для лучшего понимания примера пусть используется линейный метод амортизации, без применения повышающих коэффициентов. Месячная норма амортизации — 1/96 мес. × 100% = 0,0104 (ст. 259.1 НК).

31.03.2021 бухгалтер начислит по авто амортизацию:

2 000 000 × 0,0104 = 20 800 руб.

Лизинговый платеж разрешено учитывать в расходах только за вычетом амортизации (подп. 10 п. 1 ст. 264 НК). Платеж также отражается в налоговых регистрах на последнее число месяца:

200 000 – 20 800 (амортизация) = 179 200 руб.

Эти записи в регистрах налогового учета (для расчета налога на прибыль) бухгалтер ООО «Фантазия» будет делать на протяжении действия договора лизинга, то есть в течение 12 мес.

При выкупе Hyundai HD 78 бухгалтер должен сделать в налоговом учете следующее:

1. На дату выкупа 21.02.2022 в регистрах налогового учета списать остаточную стоимость автомобиля и начисленную по нему амортизацию (ст. 264 НК):

20 800 × 12 = 249 600 руб. — накопленная амортизация Hyundai HD 78;

2 000 000 – 249 600 = 1 750 400 руб. — остаточная стоимость.

2. Затем принять актив к налоговому учету по выкупной стоимости (без НДС) в качестве первоначальной (п. 1 ст. 257 НК):

720 000 – 120 000 НДС = 600 000 руб.

3. Установить срок амортизации (с учетом фактического состояния авто).

Как видите, налоговый учет операций по учету имущества, выкупаемого по договору лизинга, которое на время лизинга находилось на балансе ЛП, существенно отличается от бухгалтерского.

Разницы, возникшие в результате различного формирования первоначальной стоимости выкупленного объекта лизинга в бухучете и для налоговых целей, классифицируются как постоянные (то есть ведут к образованию не отложенных налогов, а постоянных налоговых обязательств и/или активов).

Итоги

Учет выкупной стоимости объекта лизинга зависит от того, как указана цена выкупа в договоре и на чьем балансе он отражается.

Впоследствии выкупленное имущество можно принять к учету как ОС и амортизировать или же учесть в составе товаров или МПЗ — это зависит от дальнейших целей фирмы.

Налоговый учет выкупаемого объекта лизинга может существенно отличаться от правил бухучета того же объекта. Отличия ведут к образованию в бухучете постоянных разниц.