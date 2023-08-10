Государственные пенсии

За 35 лет стажа женщине назначили лишь минимальную пенсию: разбираем ситуацию

К сожалению, при выходе на заслуженную пенсию люди с солидным трудовым стажем нередко сталкиваются с такой несправедливостью, когда пенсию им назначают не больше (а то и вовсе меньше), чем у тех, кто на протяжении своей жизни не особо утруждал себя работой.

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За 35 лет стажа женщине назначили лишь минимальную пенсию: разбираем ситуацию
Иллюстрация: cottonbro studio/pexels

Недавно поступил очередной вопрос по этому поводу — на его примере хотелось бы дать общую консультацию всем, кто попал в подобную ситуацию.

Вопрос

В 2022 году я обратилась в ПФР за назначением пенсии по старости. По моим подсчетам, на дату обращения мой трудовой стаж составлял 35 полных лет: 5 лет учебы в институте, затем — сразу начала работать.

Перерывы были только на время ухода за детьми (у меня их трое) и в 2000 году — когда я 1,5 года получала пособие по безработице.

Конечно, я рассчитывала если не на максимальную, то хотя бы на среднюю пенсию (все мои знакомые примерно при таком же стаже получают пенсию свыше 20 тысяч рублей). Однако ПФР назначил мне пенсию на уровне прожиточного минимума.

Специалист на приеме кратко ответила, что у меня низкий зарплатный коэффициент и нет страховых взносов за несколько лет стажа (когда я работала в кооперативе в 1990 годы и у ИП в 2000 годах).

Скажите, что можно сделать, чтобы повысить уровень моей пенсии?

Ответ

Прежде всего, нужно получить подробные письменные разъяснения от СФР (бывшего ПФР) о том, как была рассчитана ваша пенсия.

Для этого нужно подать письменное обращение в СФР (бывший ПФР) с перечнем вопросов, уточняющих все ключевые значения, от которых зависит размер пенсии (стаж до 2002 года, величина зарплатного коэффициента и страховые взносы).

Выяснив это, можно определить, по каким причинам произошло столь серьезное занижение размера вашей пенсии (учитывая длительный трудовой стаж). И, устранив эти причины, можно добиться ее повышения.

Предварительно можно предположить, что:

  • СФР не учел 5 лет учебы в институте, применив другую формулу расчета пенсии (по п. 3 ст. 30 закона «О трудовых пенсиях»), которая не предусматривает включение в общий трудовой стаж периодов обучения.

Вы можете обратиться в СФР с отдельным заявлением, запросив расчет вашей пенсии по другой формуле (п. 4 ст. 30 закона «О трудовых пенсиях»), чтобы сравнить размер вашей пенсии по этому варианту и определить, насколько он для вас будет выгоден.

  • Ваш зарплатный коэффициент ниже максимального значения, которое предусматривает закон (1,2). Вы можете подтвердить ваш заработок за другой период до 2002 года, представив документы о размере заработка за 60 месяцев подряд;

  • Периоды работы в кооперативе до 2002 года можно зачесть в общий трудовой стаж (повысив тем самым свою пенсию). Как показывает судебная практика, в то время для наемных работников начисление страховых взносов не являлось обязательным условием для включения периода работы в страховой стаж (например, определение ВС № 83-КГ13-13);

  • Если работодатель не начислял страховые взносы после 2002 года, это может существенно снизить размер пенсии. Пока эта проблема не имеет какого-то однозначного решения.

Если организация не ликвидирована, можно обязать ее через суд сдать необходимую отчетность в СФР (сам факт уплаты страховых взносов не имеет значения для расчета пенсии, главное — чтобы были начисления взносов на лицевом счете работника).

Если этот вариант не подходит, можно попытаться установить факт начисления страховых взносов на основании данных об официальном заработке работника (такие прецеденты, хоть и нечасто, но встречаются в судебной практике — например, определение ВС № 117-КГ22-4-К4).

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