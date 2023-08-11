Почему уровень жизни не растет вместе с ростом зарплаты?

Куда уходят деньги

Даже если зарплата выросла значительно, например с 50 до 80 тысяч рублей, можно не заметить этой разницы. Всё дело в психологии.

Новые цифры на банковской карте у многих вызывают чувство эйфории, ведь теперь можно позволить себе больше.

Многие поддаются этому чувству и начинают транжирить деньги: вместо общественного транспорта — такси, вместо еды из дома — бизнес-ланч в ресторане или доставка, каждое утро — кофе на вынос. Это только то, что касается ежедневных трат, а ещё покупка одежды, развлечения, путешествия... Соблазнов потратить деньги много.

Правило: траты растут пропорционально доходу.

Конечно, есть случаи, когда миллиардеры ездят на трамваях и питаются фаст-фудом, но такая жизненная философия — скорее, исключение из правил.

Опасность транжирства

Конечно, качество жизни при таком подходе повышается — поданное к порогу такси приятнее, чем прогулка пешком под дождём до станции метро, а доставка готовый еды экономит время, которое можно потратить, например, на чтение книги. Впрочем, важно понимать, что всё это — удовлетворение сиюминутных желаний.

Правило: повышение качества жизни ≠ повышение уровня жизни

Сиюминутные желания крадут деньги у долгосрочных финансовых целей.

Сформировать подушку безопасности, накопить на машину или построить дом при таком подходе к трате денег будет непросто, поскольку в конце месяца расходы вырастут, а на банковской карте останется та же сумма, что была до повышения зарплаты. Если, конечно, что-то останется.

Что делать

Не самый приятный, но единственно верный вариант — контроль расходов. Лучше всего начинать это делать сразу после поступления на банковскую карту повышенной зарплаты.

Первое, что нужно сделать, — взять паузу. Не бежать в торговый центр в первый же день, а дать деньгам «отлежаться». А за это время расставить свои финансовые приоритеты и составить финансовый план.

Возможно, настал момент, когда следует приступить к достижению своих крупных финансовых целей: начать/продолжить копить на квартиру (машину, образование, пенсию и т. п.). А может, лучше активнее гасить долги и увеличить ежемесячные платежи по кредитам? Или, наконец, создать подушку безопасности? Здесь каждый из нас, исходя из своей личной ситуации, должен выбрать собственный путь.

Стоит взять лист бумаги и сначала распорядиться новой суммой в письменном виде.

Часть зарплаты направляем на формирование подушки безопасности, которая очень пригодится, например, в случае потери работы или поломки холодильника. Можно начать с 5-10% и постепенно месяц от месяца увеличивать сумму.

Затем распределяем деньги на обязательные расходы: оплата ЖКХ, налоги, кредиты, сотовая связь, интернет, покупка проездного билета на месяц и др.

Затем планируются траты на такие базовые потребности, как покупка продуктов питания, товаров повседневного спроса и др. И уже после этого можем заложить какие-то траты на развлечения (поход с друзьями в рестораны, кино и др.), покупку одежды.

Пример финансового плана:

80 000 рублей — повышенная зарплата:

8 000 (10% от суммы) — на формирование подушки безопасности.

15 000 — ипотечный платёж.

4 000 — оплата ЖКХ.

500 — сотовая связь и мобильный интернет.

700 — домашний интернет.

2 700 — проездной на месяц.

≈ 20 000 — продукты питания.

≈ 5 000 — овары повседневного спроса.

≈ 5 000 — развлечения.

≈ 5 000 — покупка одежды.

Предполагаемые траты: 65 900 рублей.

Неизрасходованный остаток: 14 100 рублей.

Не нужно распределять все деньги, лучше оставить в финансовом плане место под т. н. неизрасходованный остаток. Это важно, поскольку, как показывает жизнь, незапланированные расходы найдутся сами собой.

Если деньги останутся, то в конце месяца можно их потратить на вознаграждение для себя либо отправить на сберегательный счёт.

А если не получается

Если план контролировать расходы в первый месяц провалился, ничего страшного — можно попробовать снова.

Будет проще, если обратиться к помощи различных хитростей.

К примеру, можно снять зарплату с карты и после составления финансового плана, распределить траты на месяц по четырём конвертам (по числу недель). Если за месяц на продукты питания, товары повседневного спроса, развлечения и покупку одежды планируется потратить 40 000 рублей, то в каждый из конвертов кладём по 10 000 рублей и берём за правило не распечатывать следующий конверт, пока не началась новая неделя.

Правило: психологически электронные деньги потратить легче, расставаться с наличными тяжелее.

Также существуют гаджеты, помогающие контролировать расходы. Например, финансовый органайзер, который включает прозрачные кармашки-файлы для денег и страницы для записи трат. Это довольно удобно: взяли купюру из конверта — тут же записали, на что.

Запись трат — очень полезная история. Она помогает контролировать расходы и предупреждает неприятные ситуации, когда до зарплаты ещё несколько дней, а деньги уже закончились.

Если наличные деньги неудобны, то можно прибегнуть к другой хитрости: основную сумму храним на накопительном счёте, каждую неделю переводим себе деньги, которые планируем потратить за 7 дней.

Также можно пользоваться специальными приложениями контроля расходов и записывать траты в заметках в телефоне.