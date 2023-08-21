Маркировка рекламы: новые штрафы с 1 сентября 2023

Требования закона

Рекламодатели, рекламораспространители, операторы рекламных систем, разместившие в Интернете рекламу, адресованную российским потребителям, находящихся на территории РФ, и соответствующие критериям, определенным постановлением Правительства от 25.05.2022 № 948, обязаны отчитываться об этом в Роскомнадзор через оператора рекламных данных (ч. 3 и 5 ст. 18.1 закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»).

Роскомнадзор ведет реестр операторов рекламных данных и размещает информацию из него на своем сайте.

Оператор рекламных данных обязан передать в Роскомнадзор информацию, которую ему предоставили рекламодатели, рекламораспространители, операторы рекламных систем.

При этом операторы рекламных данных, рекламодатели, рекламораспространители, операторы рекламных систем несут ответственность за полноту, достоверность, актуальность и своевременность предоставление информации в Роскомнадзор (ч. 11 ст. 18.1 закона о рекламе).

Распространение рекламы в Интернете допустимо при условии присвоения оператором рекламных данных соответствующей рекламе идентификатора рекламы.

Требования к идентификатору рекламы, его содержанию, порядок его присвоения, размещения при распространении рекламы в Интернете, хранения и предоставления в Роскомнадзор установлены его приказом от 30.11.2022 № 191.

Соответственно, потребовалось ввести меры административной ответственности за неисполнение рекламодателем, рекламораспространителем, оператором рекламных систем, оператором рекламных данных вышеуказанных обязанностей и требований. И штрафы очень большие.

3 новых штрафа

Закон от 24.06.2023 № 274-ФЗ с 1 сентября 2023 года дополнил тремя составами ст. 14.3 «Нарушение законодательства о рекламе» КоАП. Это её новые части 15, 16 и 17.