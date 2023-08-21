Маркировка рекламы: новые штрафы с 1 сентября 2023

Требования закона
Рекламодатели, рекламораспространители, операторы рекламных систем, разместившие в Интернете рекламу, адресованную российским потребителям, находящихся на территории РФ, и соответствующие критериям, определенным постановлением Правительства от 25.05.2022 № 948, обязаны отчитываться об этом в Роскомнадзор через оператора рекламных данных (ч. 3 и 5 ст. 18.1 закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»).
Роскомнадзор ведет реестр операторов рекламных данных и размещает информацию из него на своем сайте.
Оператор рекламных данных обязан передать в Роскомнадзор информацию, которую ему предоставили рекламодатели, рекламораспространители, операторы рекламных систем.
При этом операторы рекламных данных, рекламодатели, рекламораспространители, операторы рекламных систем несут ответственность за полноту, достоверность, актуальность и своевременность предоставление информации в Роскомнадзор (ч. 11 ст. 18.1 закона о рекламе).
Распространение рекламы в Интернете допустимо при условии присвоения оператором рекламных данных соответствующей рекламе идентификатора рекламы.
Требования к идентификатору рекламы, его содержанию, порядок его присвоения, размещения при распространении рекламы в Интернете, хранения и предоставления в Роскомнадзор установлены его приказом от 30.11.2022 № 191.
Соответственно, потребовалось ввести меры административной ответственности за неисполнение рекламодателем, рекламораспространителем, оператором рекламных систем, оператором рекламных данных вышеуказанных обязанностей и требований. И штрафы очень большие.
3 новых штрафа
Закон от 24.06.2023 № 274-ФЗ с 1 сентября 2023 года дополнил тремя составами ст. 14.3 «Нарушение законодательства о рекламе» КоАП. Это её новые части 15, 16 и 17.
Нарушение
Какой штраф
Непредоставление рекламодателем, рекламораспространителем, оператором рекламной системы в Роскомнадзор информации или необеспечение этого
Нарушение установленных сроков исполнения таких обязанностей
Предоставление неполной, недостоверной, неактуальной информации
На граждан: от 10 000 до 30 000 рублей
На должностных лиц: от 30 000 до 100 000 рублей
На юрлиц: от 200 000 до 500 рублей
Распространение рекламы в Интернете без присвоенного оператором рекламных данных соответствующей рекламе идентификатора
Нарушение требований к его размещению при распространении рекламы в Интернете
На граждан: от 30 000 до 100 000 рублей
На должностных лиц: от 100 000 до 200 000 рублей
На юрлиц: от 200 000 до 500 рублей
Непередача оператором рекламных данных предоставленной ему информации о распространенной в Интернете рекламе в Роскомнадзор
Несоблюдение им порядка взаимодействия с Роскомнадзором
Предоставление неполной, недостоверной, неактуальной информации
Нарушение требований к идентификатору рекламы, его содержанию, порядку и срокам присвоения, хранения и предоставления в Роскомнадзор
На должностных лиц: от 100 000 до 200 000 рублей
На юрлиц: от 300 000 до 700 рублей.