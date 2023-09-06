Изменения для бухгалтера с 1 сентября

Путевые листы

С 1 сентября 2023 года введены новые правила и реквизиты путевых листов (приказ Минтранса от 05.05.2023 № 159). В числе прочего, в сведения о водителе добавлены:

серия, номер и дата выдачи водительского удостоверения;

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

Также закреплена возможность:

оформления одного путевого листа на один рейс, если длительность рейса превышает продолжительность рабочего дня (смены) водителя (водителей);

оформления нескольких бумажных путевых листов на одно ТС раздельно на каждого водителя, в том числе на каждого последующего водителя после выпуска ТС на линию;

оформления одного путевого листа на несколько рейсов, если в течение рабочего дня (смены) водитель совершает один или несколько рейсов;

внесение изменений в сведения о водителе (водителях) транспортного средства, а также о марках, моделях прицепов (полуприцепов) и их регистрационных номерах, в случае формирования электронного путевого листа;

корректировать отдельные реквизиты ЭПЛ, такие как сведения о водителе (водителях), марках, моделях прицепов (полуприцепов) и их регистрационных номерах.

Узнать все важные нюансы заполнения путевого листа можно в коротком видео.

Кадры и охрана труда

С 01.09.2023:

Действуют новые правила предоставления дополнительных оплачиваемых выходных по уходу за ребенком-инвалидом. Один раз в течение календарного года работник может взять до 24 дополнительных оплачиваемых выходных дней подряд (в пределах общего количества неиспользованных выходных за этот год). График предоставления выходных в количестве более 4 подряд нужно согласовывать с работодателем (закон от 05.12.2022 № 491-ФЗ).

Возможно дистанционное проведение медосмотров сотрудников до, после и в течение рабочего дня, рейса или смены. Данные о состоянии здоровья персонала, необходимые для принятия решения о допуске к работе, медработник может получать через удаленные терминалы.

При этом: должна обеспечиваться идентификация личности работника;

сотрудники должны два раза в год очно проходить исследования на наличие в организме наркотиков, психотропных веществ и их метаболитов.

С 08.09.2023:

действуют новая форма заявления о возмещении работодателю расходов на выплату пособия на погребение и порядок возмещения.

С 10.09.2023:

применяется официально утвержденная форма справки о среднем заработке для пособия по безработице.

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Электронные подписи и МЧД

С 01.09.2023 аккредитованные удостоверяющие центры не вправе выдавать квалифицированные сертификаты электронных подписей юрлицам и ИП на сотрудников и представителей. При этом такие сертификаты, выданные до 31.08.2023 включительно, сохраняют свое действие и могут использоваться до 31.08.2024 без представления машиночитаемой доверенности (МЧД).

Проверьте, не истекли ли сроки действия электронных подписей ваших сотрудников, и готовьтесь переходить на новые правила, когда действие подписи закончится: с самостоятельным получением ЭП работником и оформлением МЧД.

Новые правила отправки почты

С 01.09.2023 вступили в силу новые Правила оказания услуг почтовой связи (приказ Минцифры от 17.04.2023 № 382), которые предусматривают идентификацию отправителей почтовых отправлений:

по паспорту;

через портал госуслуг;

другим способом, который установит почтовый оператор.

Это нужно учитывать тем, кто отправляет по почте отчетность.

Не забывайте также про подтверждение полномочий представителя, который отправляет вашу отчетность или другую регистрируемую корреспонденцию.

Маркировка интернет-рекламы

С 01.09.2023 начали действовать штрафы за распространение интернет-рекламы без идентификатора или с нарушением требований к его размещению. Штраф для должностных лиц от 100 тыс. до 200 тыс. руб., для юрлиц от 200 тыс. до 500 тыс. руб.

Напомним, обязанность маркировать рекламу действует с 01.09.2022.