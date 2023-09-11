Личная инфляция: на что влияет и как ее посчитать

Нам часто кажется, что цены на товары в магазине растут намного быстрее, чем об этом сообщает Росстат. Почему мы не верим статистике? Это происходит тогда, когда наша личная потребительская корзина не совпадает с официальной.

Как считают официальную инфляцию

Подсчетом инфляции в России занимается Росстат. Инфляция на языке Росстата называет индексом потребительских цен.

Он считается по потребительской корзине, куда входят более 560 наименований товаров и услуг: продукты, одежда, услуги, коммунальные платежи, стройматериалы, автомобили, стоимость стрижки, поездка в сидячем вагоне поезда и даже туристические поездки на курорты Черного моря. Считают в целом все, что может понадобиться домохозяйству.

Чаще всего инфляцию указывают в годовом выражении. Так, по данным Росстата, в июле 2023 года инфляция в России «год к году» составила 4,3%.

Это значит, что набор одних и тех же товаров в потребительской корзине, принятой Росстатом, с июля 2022 года подорожал на 4,3%. Соответственно на этот же процент обесценились и деньги среднестатистического россиянина. Это и есть официальная инфляция.

Что такое личная инфляция

Инфляция бьет по кошельку всех людей, но не в равной степени. У каждого из нас она своя.

Личная инфляция зависит от личной потребительской корзины — тех товаров и услуг, которыми пользуетесь именно вы. Ваша личная корзина может сильно отличаться от набора, утвержденного Росстатом.

Например, вас не затронут цены на мясо, если вы вегетарианец. Если вы регулярно едите перепелиные яйца, то рост цен на этот продукт для вас будет ощутим, а между тем Росстат его не учел, так как в его корзине нет перепелиных яиц. Точно так же рост цен, например, на аренду квартиры, ничего не значит для тех, у кого есть собственное жилье, но много значит для тех, кто его снимает.

Соответственно ваша личная инфляция будет отличаться от официальной. Если она выше, то и ваш доход, и сбережения будут обесцениваться быстрее.

Как считать личную инфляцию

Шаг 1. Определите свою потребительскую корзину

Чтобы посчитать инфляцию, вы должны определить свою потребительскую корзину.

Для этого надо составить список расходов за месяц: какие товары и услуги вы оплачивали и сколько они стоили. Учет трат будет проще вести, если разбить расходы по статьям: продукты, коммунальные платежи, лекарства, образование, развлечения и т. д.

Для расчета личной инфляции из списка трат надо вычесть крупные покупки и любые товары, на которые вы не тратитесь регулярно.

Это могут быть как товары длительного пользования — бытовая техника, мебель, верхняя одежда и т. д. — так и экзотические продукты питания, которые покупаются от случая к случаю.

Кладите в личную потребительскую корзину только те товары, которые вы покупаете регулярно.

Считается, что для более точной оценки инфляции покупки должны быть более менее одинаковыми из месяца в месяц. Чтобы правильно определить инфляцию, нужно сравнивать товары в одинаковой ценовой категории.

Нельзя, например, сравнить цену туфель из магазина масс-маркета со стоимостью туфель премиальных брендов, равно как цены на авиабилеты лоукостеров с расценками обычных авиакомпаний.

Однако в реальности наши траты постоянно меняются. В зависимости от ситуации мы вместо самолета можем поехать на поезде или на машине. Или заменить любимый продукт в магазине, который подорожал или стал хуже по качеству. Поэтому даже Росстат регулярно пересматривает набор товаров в потребительской корзине среднестатистического гражданина.

Выделите привычные для себя категории товаров и услуг и ведите подсчет инфляции по категориям: питание, оплата ЖКХ, развлечения, одежда и обувь, транспорт и т. д.

При регулярных подсчетах вы будете видеть, как меняются ваши траты в той или иной категории и на какие конкретно товары и услуги в этих категориях вы стали тратить больше и почему.

Удобнее всего для подсчета использовать банковское мобильное приложение — там все ваши траты автоматически фиксируются и распределяются по категориям.

Шаг 2. Выберите период

Итак, ваша личная потребительская корзина готова. За какой период считать соотношение цен?

Желательно вести записи несколько месяцев, чтобы понимать, как ваша корзина меняется в зависимости от времени года.

Например, зимой мы больше едим мяса, а летом — овощей и фруктов, весной готовим детей к выпускному, а осенью — к школе. К тому же летом, как правило, появляется отдельная статья расходов — отпуск, зимой — подготовка к Новому году и покупка подарков.

Поэтому, чтобы подсчеты инфляции максимально отображали изменение расходов, следует составлять списки несколько месяцев, лучше — год. В идеале — приложить усилия и планомерно вести подсчеты трат по категориям пару лет.

Шаг 3. Формула подсчета инфляции

Чтобы посчитать личную инфляцию, возьмем стоимость набора товаров, который мы купили в этом месяце, и сравним его со стоимостью того же набора в прошлом месяце. Например, подсчитаем, как изменились цены на еду в нашей потребительской корзине за месяц.

Допустим, в августе на еду мы потратили 32 000 рублей, а в июле на то же количество продуктов в тех же ценовых сегментах — 30 000 рублей.

Личная инфляция в процентах рассчитывается по формуле: (этот период / прошлый период – 1) х100.

Подставляем в формулу наши данные: (32 000 / 30 000 – 1) х 100 = 6,6%.

Таким образом, наша личная инфляция за месяц в категории «продукты питания» составила 6,6%.

Аналогичным образом можно произвести расчеты за другие месяцы, год к году и вообще за любой период времени.

Зачем считать личную инфляцию

Инфляция нашего бюджета напрямую влияет на наше финансовое положение. Считая личную инфляцию, мы получаем более точную картину расходов и понимание, как нам следует распределять свои деньги, на чем сэкономить, какие расходы можно отложить, а где наоборот можно позволить себе дополнительные траты.

На основе данных о личной инфляции можно эффективнее управлять личным бюджетом и держать расходы под контролем.

Если личная инфляция во много раз превышает официальный показатель, надо обратить внимание на необязательные траты и подумать, как можно их сократить без ущерба для жизненного комфорта.

Например, в нашей потребительской корзине очень высокая инфляция в категории «еда». За счет чего это произошло? Может быть, в корзине слишком много импортных товаров, стоимость которых резко выросла из-за скачка курсов валют?

Их вполне могут заменить отечественные аналоги по более низкой цене и без ущерба для качества и потребительских характеристик. Другой вариант — приобретать привычные товары не в премиальных торговых центрах, а в магазинах экономкласса. Или приобретать эти же товары по акциям.

Таким образом, считая личную инфляцию, мы получаем точные данные о росте персональных расходов. Зная, за что мы переплачиваем больше всего, мы можем эффективнее корректировать траты без ущерба для уровня жизни.

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