Как оформить отказ от наследства, в чью пользу можно отказаться и когда вступать в права обязательно

Рассказываем, зачем нужен отказ от наследства, как его оформить, когда наследнику-должнику отказаться от наследства не получится и чем можно заменить процедуру, если терять все причитающееся не хочется.

Причины для отказа от наследства

Отказываются от наследства по самым разным причинам. Например, чтобы имущество умершего получил другой человек, — отказ в пользу других лиц.

Отказаться также могут из-за долгов наследодателя. Они также переходят по наследству и иногда могут быть дороже всего имущества умершего.

Иногда наследник не заинтересован в получении наследства и не хочет нести расходы по управлению имуществом. Например, умерший был владельцем бизнеса, вести который один из наследников не готов. В этом случае ему легче сразу же отказаться от наследства в пользу другого наследника и не платить дополнительные налоги и сборы.

В некоторых случаях имущество может быть отягощено правами других граждан или его содержание обойдется в круглую сумму.

Бывают и совершенно неэкономические причины, например, наследник проживает в другой стране, планирует отказаться в пользу другого или испытывает неприязненное отношение к наследодателю.

Какие законы регулируют отказ от наследства

Отказ от наследства регламентируют ст. 1157, 1158 и 1159 ГК. Суть отказа в том, что гражданин с правом на наследство официально отказывается от него и перестает быть наследником.

Виды отказа от наследства

Существуют 2 способа отказа от наследства:

адресный;

неадресный.

Адресный (направленный) отказ от наследства предполагает, что наследник отказывается в пользу определенного человека или нескольких людей из числа наследников.

Неадресный (ненаправленный) отказ предполагает отказ без указания конкретного лица. В этом случае наследственную массу распределяют между остальными наследниками.

Выделяют также молчаливый отказ. Если наследник по завещанию или в порядке наследственной очереди не вступил в свои права и не подал заявление на вступление в наследство в течение 6 месяцев со дня смерти наследодателя, то считается, что он отказался от наследства.

Его права переходят другим в очереди родственникам.

Особенности отказа от наследства

Отказ от наследства нельзя аннулировать.

Отменить отказ можно только в судебном порядке, если удастся доказать, что наследника принудили это сделать или ввели в заблуждение.

Право на обязательную долю в наследстве есть у несовершеннолетних и нетрудоспособных детей, иждивенцев, супругов и родителей наследодателя. Они также могут оформить отказ. При этом отказаться от обязательной доли в наследстве в пользу конкретного лица нельзя.

Можно ли отказаться от части наследства

Нельзя также отказаться частично, с определенными оговорками или условиями.

Если наследник решил не принимать свою долю наследства, то изменить что-то не получится.

Нельзя также отказаться от определенной доли наследства, например, от долгов умершего.

Если в наследственную массу входит различное имущество, отказаться от чего-то одного в пользу другого нельзя. Такое допустимо только при разделе имущества между наследниками. Например, кто-то может получить дом, кто-то — квартиру наследодателя.

Можно ли отказаться от наследства после его принятия

Отказаться от наследства после его принятия можно, если провести процедуру в течение 6 месяцев после открытия наследственного дела.

Когда нельзя отказаться от наследства

Не работает отказ для выморочного имущества, когда нет наследников по закону или завещанию или никто не вступил в наследственные права. В этом случае имущество переходит в пользу государства или муниципалитета.

Также гражданин не сможет отказаться в пользу кого-то от:

имущества наследуемого по завещанию , если умерший оставил его определенным людям;

обязательной доли — имущества, которое наследуют независимо от завещания.

Также нельзя отказаться от имущества, если наследнику подназначен другой наследник — условие в завещании, когда имущество перейдет к конкретному лицу после смерти наследника.

Завещатель может указать в документе еще одного человека, если основной наследник:

умрет до открытия наследственного дела или одновременно с наследодателем и не успеет принять его;

будет признан недостойным.

Также не получится передать свою часть наследства, если имущество распределили по долям. Кроме того, в судебной практике встречались случаи, когда ВС подтверждал, что гражданин-банкрот не вправе отказаться от наследства, поскольку это ликвидное имущество.

В чью пользу можно отказаться

Наследник может отказаться от причитающейся доли в пользу любого другого наследника или наследников. Это могут быть как наследники по закону любой очереди, так и по завещанию и не только. Разберем подробнее.

Наследство по завещанию

Наследниками по завещанию являются лица, которых наследодатель перечислил в документе. Если умерший завещания не оставил, то наследников определяют по закону.

Наследство в порядке очереди

Существует 8 наследственных очередей. Наследники по закону из каждой следующей очереди могут рассчитывать на наследство, если не было наследников из предыдущей очереди. Порядок последней зависит от степени родства.

В первую очередь входят супруги, дети и родители. В 8, последнюю очередь входят нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, если не было наследников предыдущих очередей. Если есть более близкие родственники, то иждивенцы вступают в права наравне с ними.

Наследство по праву представления

Наследство по праву представления возникает, если наследник умер до того, как открыли наследство или одновременно с завещателем. Считается, что наследник не успел получить имущество и его получат его наследники по праву представления.

В такой ситуации наследуемое имущество распределяют по закону независимо от того, было у наследника завещание или нет. Однако имущество распределяют именно между потомками, а не всеми наследниками.

Например, умирает бабушка и не оставляет после себя завещание. Ее имущество переходит к дочери — наследнице первой очереди. Но она умирает до того, как открыли наследство, поэтому вместо нее имущество наследует внучка — наследница первой очереди дочери.

Супруг дочери из данного наследства ничего не получит: он наследник первой очереди для дочери, но не потомок бабушки. А вот если бы у бабушки было две внучки, наследство поделили бы между ними поровну.

Даже если бы дочка оставила завещание, на наследство по представлению оно бы никак не повлияло. По документу распределили бы именно ее имущество. Если наследницей в документе была внучка, то она бы получила бабушкино имущество по праву представления, а затем имущество матери — по завещанию.

Обратите внимание, что наследство по праву представления не действует, если первый наследодатель написал завещание. В этом случае долю умершего разделят между остальными наследниками по завещанию.

Наследственная трансмиссия

Ситуации, когда наследник умирает после открытия наследства, но до того, как успел принять его в необходимый срок, называют наследственной трансмиссией. В этом случае наследство переходит в порядке очередности — по закону или по завещанию, если наследник его оставил.

Если бы дочка из нашего примера умерла после открытия наследства бабушки, но до принятия имущества, все бы зависело от наличия завещания. Если в документе мать завещала все своей дочери, то последняя бы получила и наследство бабушки, и наследство матери. Когда завещания нет, наследство разделили бы между супругом матери и ее дочкой — наследниками первой очереди.

При этом это 2 разных наследства: прямое и по трансмиссии. Такие виды наследования отличаются правовым статусом и сроком, когда наследники должны их принять.

Для обычного наследства срок принятия составляет 6 месяцев, для трансмиссии — 3.

Кроме того, трансмиссия, в отличие от представления, работает и если умерший оставил завещание. Если бы бабушка в завещании распределила имущество между своей дочкой и ее супругом, то право представления бы не действовало и ее доля ушла бы мужу.

Если дочь доживет до открытия завещания, в случае трансмиссии ее долю наследства получит не супруг, а ее наследники.

Сроки на вступление в право на наследство и отказ

По закону вступить в наследство нужно в течение 6 месяцев. Этот срок отсчитывается со следующего дня после смерти наследодателя.

Если смерть зафиксировал суд, потому что местонахождение человека неизвестно, то полгода отсчитывают со следующего дня после судебного решения.

Наследник может либо ничего не предпринимать все 6 месяцев, либо отказаться от наследства, если уже вступил в права. Важно уложиться в этот срок.

Как отказаться от наследства: пошагово

Ниже рассмотрим, какие шаги нужно предпринять наследнику и какие документы подготовить для отказа от наследства.

Какие документы нужны для отказа

Наследник должен передать нотариусу:

паспорт;

свидетельство о смерти наследодателя;

справку из домоуправляющей компании о том, что умерший не значился в адресном реестре;

документы, подтверждающие родство с умершим, если не было завещания;

разрешение от органов опеки для несовершеннолетних наследников.

Как составить заявление

Если наследник решил оформить официальный отказ, ему нужно подать заявление нотариусу, который ведет наследственное дело. Если наследство еще не открывали, заявление можно подать любому нотариусу по месту открытия. Часто это последнее постоянное место жительства умершего.

Наследник по закону или завещанию может:

обратиться к нотариусу по месту жительства или регистрации умершего;

подать заявление нотариусу лично или через доверителя;

выслать заявление нотариусу по почте (в этом случае подпись придется заверять у другого нотариуса);

не предпринимать никаких действий в принципе.

Наследник может также написать доверенность, чтобы заявление составил другой человек. В этом случае важно указать в документе только возможность написать отказ от наследства.

В самом заявление наследнику важно указать свои паспортные данные, факт наличия или отсутствия детей, а также то, что он отказывается от наследства конкретного человека. Если оформляется адресный отказ, в документе также нужно указать, в пользу кого.

Иногда человек может получить наследство сразу по нескольким основаниям: по закону, завещанию и из-за отказа другого наследника. В этом случае наследник может отказаться от причитающегося по одному или сразу нескольким основаниям. Если не сделать отметку об определенном отказе, нотариус засчитает его как отказ по всем основаниям.

Сроки вступления отказа в силу

Отказ от наследства начинает действовать после окончания наследственного дела, это 6 месяцев после его открытия.

Если наследник пропустил срок по уважительным причинам, суд может его восстановить. Например, вы проходили длительное лечение в больнице или находились в зарубежной командировке.

Стоимость отказа от наследства

Наследнику нужно уплатить госпошлину в 100 рублей, а также оплатить услуги нотариуса. Узнать тарифы можно на сайте нотариальной палаты конкретного региона.

Что будет с наследством после отказа

После отказа имущество распределят между другими наследниками. Если отказ был адресный, то доля в наследстве переходит конкретным лицам. Когда таких указаний нет, то в порядке очередности или между лицами из завещания.

Отозвать отказ невозможно.

Чем отказ отличается от бездействия и непринятия

Отказ отличается от бездействия именно юридическим оформлением. Обычно к такой процедуре прибегают, когда планируют отказаться от наследства в пользу определенного лица из числа наследников или завещания.

Если наследник не хочет принимать обременительное имущество, достаточно не предпринимать каких-либо действий в течение 6 месяцев.

Обратите внимание! Бездействие может создать трудности для оформления наследства другими претендентами.

Например, если человек был зарегистрирован с умершим по одному адресу, то по умолчанию он считается принявшим права. Если он в течение 6 месяцев не подаст нотариусу документ об отказе, его доля будет неоформленной. Если этот гражданин умрет, не оформив отказ, его часть включат в его наследственную массу и передадут его наследникам.

Отказ отличается от непринятия тем, что в первом случае он передает свои права другому человеку, а во втором — у наследника не возникают права на наследство в принципе.

Когда отказ от наследства могут признать недействительным

Аннулировать отказ могут только через суд. Для этого есть несколько причин:

отказ оформил недееспособный или ограниченно дееспособный человек;

наследника ввели в заблуждение или заставили подписать отказ обманом;

наследнику угрожали и заставили подписать отказ силой.

Однако доказать в суде это будет достаточно затруднительно.

Документ оформляет нотариус, который обязан рассказать наследнику о его правах, обязанностях и последствиях отказа. Поэтому доказать в суде, что наследник был недееспособным или не отдавал отчет своим действиям, подписал отказ под влиянием обмана, достаточно затруднительно.

Защита несовершеннолетних наследников

В случае несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно дееспособных наследников отказ возможен только после разрешения органов опеки и попечительства.

Что работает вместо отказа

Если наследник не планирует получать в наследство только определенное имущество, он может попытаться урегулировать этот вопрос с наследодателем еще при его жизни: наследодатель может прописать определенное имущество для наследника в завещании, тогда отказываться от всего имущества не придется.

Также наследодатель может оформить договор дарения. В этом случае после его смерти имущество уже не будет принадлежать умершему и не попадет в наследственную массу.

После смерти наследодателя можно прибегнуть к непринятию наследства. Наследник может просто не посещать нотариуса и не вступать в наследство. Результат будет точно таким же: его долю распределят между остальными наследниками.

Обратите внимание: в случае непринятия при наличии уважительных причин для пропуска 6 месяцев наследник может вступить в права наследства. В случае отказа поменять ничего не получится.

Что нужно помнить об отказе от наследства: главное

Отказ от наследства бывает адресным, когда наследник отказывается от своей доли в пользу кого-то. Также отказ бывает неадресным, в этом случае долю отказавшегося распределяют между остальными наследниками.

Отказ от наследства нельзя аннулировать. Отменить его можно только в суде, если наследника заставили отказаться от наследства обманом или шантажом.

Нельзя также отказаться от наследства частично или на каких-то условиях. Например, принять имущество умершего, но отказаться от его долгов в наследство.