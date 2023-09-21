За какой период можно запросить акт сверки в налоговой

Акт сверки — электронно

Свериться с налоговым органом можно в электронном виде:

по телекоммуникационным каналам связи;

или из Личного кабинета налогоплательщика (ЛК ЮЛ или ЛК ИП — сервисы на сайте ФНС).

Чтобы запросить акт сверки в личном кабинете необходимо сформировать запрос.

Организации это могут сделать, выбрав в разделе «Заявления. Запросы» подраздел «ЕНС».

Индивидуальным предпринимателям нужно пройти в раздел «Жизненные ситуации», далее перейти в подраздел «Запросить справки и другие документы».

В акте сверки отражаются:

суммы, перечисленные на единый налоговый счет;

уплата конкретных налогов и взносов;

сумма задолженности и переплаты,

а также суммы по платежам, которые не входят в состав ЕНП.

Запросить акт сверки можно как по всем КБК, так и по отдельным.

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За какой период можно запросить акт сверки

В запросе укажите конкретный период, т.е. тот период который вам нужен. Даже если нужен акт за период до 2023 года.

В качестве периода нужно указать в реквизите «Период» либо отчетный год, либо один из периодов отчетного года (в том числе за период ранее 01.01.2023).

Если запрашиваете акт сверки за период ранее 01.01.2023, то акт сформируют в электронном виде или на бумажном носителе:

Так отметила ФНС в письме от 13 сентября 2023 г. № ПА-4-19/11651@.

Акт сверки — на бумаге

Чтобы получить акт сверки на бумаге, нужно использовать форму заявления, доведенную письмом ФНС от 29 декабря 2022 г. № АБ-4-19/17879@.

Эта форма заявления о представлении на бумажном носителе акта сверки принадлежности сумм денежных средств, перечисленных и (или) признаваемых в качестве единого налогового платежа, либо сумм денежных средств, перечисленных не в качестве единого налогового платежа (КНД 1165180).

Она приведена письмом ФНС от 29 декабря 2022 № АБ-4-19/17879@.