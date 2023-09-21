Сотовые операторы опять радуют россиян ростом цен. Как сэкономить хоть немного

Как показывает опыт прошлых индексаций, обычно и у других операторов в этот же период тарифы дорожают, просто не в один момент.

Как можно немного уменьшить свои затраты на мобильную связь?

Сообщить оператору о переходе к конкурентам.

Личного опыта у меня тут нет, но несколько знакомых и подписчиков писали, что это работает.

Вы сообщаете о своем желании перейти к другому оператору и вам могут предложить скидку на тариф. Но могут и не предложить, метод не стопроцентный.

Как сообщить, но не менять симку? Например, спросить в поддержке по телефону или в чате, как перейти к другому оператору.

Сократить гигабайты в пользу интернета по Wifi.

Дома многие из нас так и пользуются уже оплаченным стационарным интернетом, который раздается через роутер и к которому мы подключаем телефон. Но бесплатный Wifi сейчас есть много где.

Часто мы к нему не подключаемся — интернет же и так есть на телефоне, чего мелочиться.

В кафе или где-то еще обычно вижу, как спрашивают пароль для Wifi только люди с ноутбуками. Но можно попробовать везде ловить бесплатную сеть и посмотреть, сколько стало уходить трафика от сотового оператора. И далее выбираем оптимальный тариф у своей компании или любой подходящей.

Сократить звонки через сотовую сеть в пользу звонков через Wifi.

Дома или в других местах с бесплатным интернетом можно звонить через Whatsapp, Telegram и другие сервисы.

Обратить внимание на тарифы конкурентов.

Когда-то «большая тройка» пополнилась четвертым игроком — Tele2. А сейчас компаний стало еще больше.

Появились MVNO-операторы — они работают на сетях другой компании, в основном того же Tele2. Это ГПБ Мобайл, Сбер мобайл, Тинькофф мобайл, ВТБ мобайл (возможно, появился кто-то еще).

Можно посмотреть на их тарифы, плюс там часто бывают более выгодные условия для клиентов банка или обладателей какой-то подписки.