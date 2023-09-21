Личные финансы

Сотовые операторы опять радуют россиян ростом цен. Как сэкономить хоть немного

МТС объявил о повышении цен по ряду тарифов с 28 сентября. ФАС проверит обоснованость роста цен. Но, возможно, компания для себя сочтет более выгодным заплатить штраф, а не возвращать прежние условия.

Версия для печати
Сотовые операторы опять радуют россиян ростом цен. Как сэкономить хоть немного
Иллюстрация: freepik/freepik

Как показывает опыт прошлых индексаций, обычно и у других операторов в этот же период тарифы дорожают, просто не в один момент.

Как можно немного уменьшить свои затраты на мобильную связь?

  • Сообщить оператору о переходе к конкурентам.

Личного опыта у меня тут нет, но несколько знакомых и подписчиков писали, что это работает.

Вы сообщаете о своем желании перейти к другому оператору и вам могут предложить скидку на тариф. Но могут и не предложить, метод не стопроцентный.

Как сообщить, но не менять симку? Например, спросить в поддержке по телефону или в чате, как перейти к другому оператору.

  • Сократить гигабайты в пользу интернета по Wifi.

Дома многие из нас так и пользуются уже оплаченным стационарным интернетом, который раздается через роутер и к которому мы подключаем телефон. Но бесплатный Wifi сейчас есть много где.

Часто мы к нему не подключаемся — интернет же и так есть на телефоне, чего мелочиться.

В кафе или где-то еще обычно вижу, как спрашивают пароль для Wifi только люди с ноутбуками. Но можно попробовать везде ловить бесплатную сеть и посмотреть, сколько стало уходить трафика от сотового оператора. И далее выбираем оптимальный тариф у своей компании или любой подходящей.

  • Сократить звонки через сотовую сеть в пользу звонков через Wifi.

Дома или в других местах с бесплатным интернетом можно звонить через Whatsapp, Telegram и другие сервисы.

  • Обратить внимание на тарифы конкурентов.

Когда-то «большая тройка» пополнилась четвертым игроком — Tele2. А сейчас компаний стало еще больше.

Появились MVNO-операторы — они работают на сетях другой компании, в основном того же Tele2. Это ГПБ Мобайл, Сбер мобайл, Тинькофф мобайл, ВТБ мобайл (возможно, появился кто-то еще).

Можно посмотреть на их тарифы, плюс там часто бывают более выгодные условия для клиентов банка или обладателей какой-то подписки.

Уведомление по ЕНП

🔔 Готовы контрольные соотношения для уведомлений по ЕНП: сверят КБК, период, срок сдачи, сумму

С 1 октября уведомление по ЕНП не примут, если в нем нарушены контрольные соотношения. Их скоро утвердят. Например, нельзя будет сдать уведомление по взносам за ноябрь ранее 1 ноября.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Личные финансы

Сотовые операторы опять радуют россиян ростом цен. Как сэкономить хоть немного

МТС объявил о повышении цен по ряду тарифов с 28 сентября. ФАС проверит обоснованость роста цен. Но, возможно, компания для себя сочтет более выгодным заплатить штраф, а не возвращать прежние условия.

Сотовые операторы опять радуют россиян ростом цен. Как сэкономить хоть немного
Банки

Банк «Ак Барс» стал первым участником эксперимента по партнерскому финансированию субъектов РФ

Банк предоставит доступ к новым финансовым продуктам жителям Башкортостана, Татарстана, Дагестана и Чечни. Малый и средний бизнес в этих регионах сможет рассчитывать на дополнительное финансирование.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Лицензирование

Лицензия ИП и Федресурс: публикация сообщения о лицензии индивидуального предпринимателя в реестре

Все индивидуальные предприниматели должны публиковать обязательные сведения о наличии лицензии в Федресурс. Расскажем, в каких случаях и в каком порядке это нужно сделать, чтобы избежать правовых последствий.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Самозанятые

Как сотрудничать с самозанятыми техническими специалистами

Специалистов, которые оказывают услуги в сфере промышленности, энергетики, машиностроения и строительства, называют техническими. К ним относят строителей, автомехаников, проектировщиков, инженеров и других. В статье расскажем, как оформить отношения с самозанятыми специалистами, на что обратить внимание при заключении договора и как минимизировать риски сотрудничества с ними.

Как сотрудничать с самозанятыми техническими специалистами
Бухгалтеры

Бухгалтерия и... рыбки: как строить финансовую стратегию для ваших аквариумных подопечных

Домашние животные приносят радость в нашу жизнь, будь то пушистые кошки, ласковые собаки или... рыбки. Однако, мало кто задумывается о том, что на содержание аквариумных обитателей также тратятся деньги. В этой статье мы рассмотрим, как вести бухгалтерский учет расходов на рыбок и как сделать это эффективно.

Бухгалтерия и... рыбки: как строить финансовую стратегию для ваших аквариумных подопечных
НДС

Общепит должен ориентировать на данные Росстата по зарплатам в регионе, если хочет сохранить льготу по НДС

С 2024 году у общепита будет дополнительное условие для освобождения от НДС – держать уровень зарплат не ниже, чем в среднем по отрасли в регионе. Причем значение имеет прошлогодняя зарплата. То есть, уже сейчас надо следить за этим показателем, чтобы в 2024 году было право на льготу.

Читать еще