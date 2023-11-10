Товарные знаки в бухгалтерском и налоговом учете — проводки

Товарные знаки: понятие, виды, проводки

Товарным знаком (ТЗ) принято называть обозначение, индивидуализирующее товары (работы, услуги).

Существует несколько групп ТЗ, классифицируемых:

по виду собственности владельца ТЗ (индивидуальные и коллективные);

по объектам товарной информации (ассортиментные и фирменные);

по способу отображения информации (буквенные, звуковые, словесные и др.).

ТЗ позволяет:

потребителю — легко узнавать товары (работы, услуги);

товарам (работам, услугам) — лучше продаваться, поскольку они уже узнаваемы.

Использовать ТЗ можно по 2 направлениям:

собственник ТЗ использует его в своей работе;

ТЗ передается в пользование.

В последующих разделах будут рассмотрены оба варианта использования ТЗ. Для отражения их в учете используются проводки с использованием следующих счетов:

04 «НМА»;

05 «Амортизация НМА»;

08 «Вложения во внеоборотные активы»;

19 «НДС по приобретенным ценностям»;

51 «Расчетный счет»;

62 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;

76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»;

68. 2 «Расчеты по НДС»;

91. 1 «Прочие доходы»;

91.2 «Прочие расходы».

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Алгоритмы учета операций приобретения (создания) товарного знака

В бухучете ТЗ отражается в составе НМА, если:

Важно! Согласно п. 8 ФСБУ 14/2022 товарный знак, созданный собственными силами организации, не является НМА в целях применения нового стандарта.

оформлены необходимые документы — подтверждающие существование ТЗ и исключительного права на него у компании (свидетельство, договор покупки ТЗ и др.).

Схема проводок по отражению операций поступления ТЗ:

Дебет Кредит Содержание операции 08 60 Отражение стоимости приобретенного ТЗ 19 60 Выделен НДС из стоимости ТЗ 60 51 Оплачена стоимость ТЗ 08 76 Патентная пошлина включена в стоимость ТЗ 76 51 Оплачена пошлина 04 08 ТЗ принят к учету в качестве НМА 68 19 НДС по ТЗ принят к вычету

Если компания создала ТЗ своими силами, то его первоначальную стоимость формируют расходы (по правилам, действующим до 2024 года):

материальные (для создания ТЗ);

трудовые (зарплата и начисления разработчиков ТЗ);

прочие (стоимость консультационных услуг, патентные пошлины и др.).

В налоговом учете:

Вышеуказанные учетные алгоритмы применимы и к владельцам ТЗ — упрощенцам (подп. 1, 2 п. 3 ст. 346.16 НК), но с учетом следующего:

расходы на приобретение ТЗ должны быть оплачены (подп. 4 п. 2 ст. 346.17 НК);

ТЗ используется для получения дохода (п. 3 ст. 346.16 НК);

списание расходов на ТЗ аналогично порядку, предусмотренному для ОС (ст. 346.16 НК).

Внимание! Малые предприятия могут учитывать расходы на приобретение (создание) объектов, которые подлежат принятию к бухгалтерскому учету в качестве нематериальных активов, на счетах учета затрат (информационное сообщение Минфина от 24.06.2016 № ИС-учет-5 «Об упрощении ведения бухгалтерского учета субъектами малого предпринимательства и рядом иных организаций»).

Отражение операций по передаче или продаже товарного знака

Если у коммерсанта есть товарный знак — бухгалтерский и налоговый учет (БУ и НУ) операций с ним происходит с учетом особых «оформительских» и «нормативных» нюансов.

Передача или продажа ТЗ оформляется одним из нижеперечисленных документов:

лицензионным договором — он разрешает временное использование ТЗ другим лицом на определенных условиях и на конкретный срок;

договором отчуждения (уступки) — с его помощью фиксируется факт передачи исключительного права на ТЗ другому лицу.

Каждый договор имеет силу только в том случае, если он зарегистрирован в установленном законом порядке.

Схема учета и бухгалтерских проводок при продаже ТЗ

Учетный алгоритм при продаже ТЗ:

Корреспонденция счетов при продаже ТЗ:

Дебет Кредит Содержание операции 62 91.1 Признание дохода от продажи ТЗ 05 04 Списание амортизации ТЗ 91.2 04 Списание балансовой стоимости ТЗ 91.2 68.2 Исчислен НДС при продаже ТЗ 91.2 76 Отражена регистрационная госпошлина

Передача ТЗ

В данной ситуации необходимо учесть, что по лицензионному договору перехода права собственности на ТЗ не происходит и в учете собственника и пользователя используются разные проводки.

Учет у собственника ТЗ:

Передача ТЗ в учете собственника

№ строки Дебет Кредит Содержание операции 1 51 76 Получение аванса по лицензионному договору 2 76 68.2 Исчисление НДС с полученного аванса 3 76 91.1 Ежемесячное признание части полученного дохода в виде лицензионного платежа 4 20 (25, 26, 44) 05 Ежемесячное начисление амортизации ТЗ 5 91.2 68.2 Начислен НДС с ежемесячного лицензионного платежа 6 68.2 76 Вычет авансового НДС

Указанные в таблице проводки относятся к ситуации получения по лицензионному договору единовременного платежа.

Если платежи поступают ежемесячно, для признания дохода и начисления НДС используется корреспонденция счетов, аналогичная первым четырем позициям таблицы.

«Учетные» действия пользователя ТЗ

Получателю ТЗ в пользование необходимо учесть, что:

в собственность к пользователю ТЗ не переходит, поэтому учесть его можно только за балансом;

уплаченные по договору платежи признаются расходами отчетного периода.

Корреспонденция счетов у получателя ТЗ:

№ строки Дебет Кредит Содержание операции 1 20 (25, 26, 44, 91) 76 Отражен в учете ежемесячный платеж за пользование ТЗ по лицензионному договору 2 19 76 Отражен НДС 3 68 19 Вычет НДС 4 76 51 Перечислен лицензионный платеж

Данная схема проводок используется при ежемесячной уплате обязательств по договору. Если сделан один платеж на полную сумму договора, для отражения расхода в учете ежемесячно используются проводки, указанные в пп. 1–3 таблицы.

Реклама товарного знака: условия, документы, проводки

В бухучете расходы на рекламу ТЗ списываются с применением следующей схемы:

классификация расхода — расход по обычным видам деятельности (п. 5, 7 ПБУ 10/99);

признание расхода — в периоде осуществления (п. 18 ПБУ 10/99);

«учетная» проводка: Дт 44 «Расходы на продажу» Кт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;

отсутствие ограничений (норм) по сумме.

Чтобы разобраться в алгоритме налогового учета расходов на рекламу ТЗ, рассмотрим цепочку нормативных определений (см. таблицу):

Рассмотренная цепочка нормативных терминов, а также общие налоговые подходы к рекламной группе расходов помогают сформулировать следующие выводы:

классификация расходов — прочие, связанные с производством и реализацией (подп. 28 п. 1 ст. 264);

момент признания расходов — период их осуществления (п. 1 ст. 272 НК);

ученый регистр — его форму разрабатывает налогоплательщик (приложение к учетной политике);

сумма расхода — нормируется для целей расчета налога на прибыль (не может превысить 1% от выручки) или не нормируется — в зависимости от вида рекламы (например, не нормируются расходы на рекламу ТЗ через СМИ и интернет).

Документальным подтверждением расходов на рекламу ТЗ могут служить:

договор (соглашение) о размещении рекламы ТЗ;

акт о выполнении работ по договору;

платежные документы.

Рассмотренная учетная схема не противоречит мнению чиновников Минфина (письмо от 30.04.2015 № 03-03-06/1/25297).

Рассмотренный алгоритм признания расходов применим и для упрощенцев, но с учетом УСН-нюансов:

учесть рекламные расходы ТЗ можно только после их оплаты (п. 2 ст. 346.17 НК);

классификация рекламных расходов ТЗ на нормируемые и ненормируемые распространяется в полной мере и на упрощенцев (письмо Минфина от 14.06.2016 № 03-11-06/2/34264).

Итоги

Зарегистрированный товарный знак является нематериальным активом. При этом согласно новому ФСБУ 14/2022 товарный знак, созданный собственными силами, НМА не является. ТЗ можно продать или передать во временное пользование. В каждом случае договор продажи (передачи) требует регистрации, а учет происходит с применением специальных учетных алгоритмов.