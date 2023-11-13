Какие программы господдержки бизнеса будут работать в 2024 году

Объединенные усилия правительственного и банковского сектора направлены на становление и развитие предпринимательской и самозанятой деятельности, а регионам делегированы полномочия по расширению финансирования и снижению «налогового бремени» по ряду платежей в бюджет.

Цифровая платформа МСП

Мерой правительственной поддержки бизнесу стал стартовавший 01.02.2022 года эксперимент с планируемым сроком завершения 31.01.2025 года (постановление Правительства от 21.12.2021 года № 2371).

Действие эксперимента распространяется на субъектов предпринимательства, самозанятых граждан и лиц, планирующих заняться бизнесом.

Суть заключается в налаженном информационном обмене, благодаря которому действующие и перспективные бизнесмены смогут получить:

доступ к онлайн-сервисам в интересующем сегменте;

услуги на разных этапах развития бизнеса в конкретном регионе;

консультации правового гида по кредитованию, регистрации и выбору налогового режима;

информацию о бизнес-обучении с индивидуальным подбором программы и экспресс-проверкой;

право выбора необходимых мер поддержки в дистанционном режиме;

доступ к законодательному дайджесту и сервису проверки контрагентов;

статистические сведения, включая календарь предпринимателя о сроках подачи отчетности и уплате налогов и сборов.

Цифровая платформа объединяет свыше семисот мер поддержки, доступных для онлайн-заявки. Для каждого вновь зарегистрированного пользователя предусматривается присвоение индивидуального цифрового профиля, благодаря чему федеральные и региональные инструменты предлагаются с учетом потребностей и этапов становления и развития.

Социальный контракт на открытие бизнеса

Лицам, оказавшимся в сложном финансовом положении, на открытие собственного дела в 2023 году предоставлялась единовременная выплата в размере 350 тыс. рублей (постановление Правительства от 29.06.2022 года № 1160).

Претендовать на заключение социального контракта вправе граждане при условии среднего дохода ниже регионального прожиточного минимума и утверждении бизнес-плана органами соцзащиты.

В 2024 году процесс получения выплат упрощен за счет:

предоставленной возможности заполнения заявления на портале Госуслуг без приложения дополнительных справок;

организованного межведомственного взаимодействия, в результате чего органы социальной защиты смогут получить необходимую информацию о доходах и членах семьи;

изменения расчета нуждаемости, согласно которому при определении числового показателя будут учитываться только доходы заявителя, супруги/супруга и несовершеннолетних или обучающихся в аккредитованных учебных заведениях детей.

Положения, касающиеся доходов других совместно проживающих родственников и доходов, полученных в натуральной форме, исключены.

Расчетным периодом будут считаться предшествующие обращению в социальную службу три месяца, что позволит специалистам соцзащиты оперативно контролировать имущественные перемены в жизненной ситуации претендента на выплату.

Проекты от Банка России

Банком РФ с учетом предложений бизнес-сообщества разработана дорожная карта по развитию финансирования, нацеленная на доступность заемных средств для начинающих и некрупных бизнесменов.

В числе запланированных и постепенно реализуемых мер поддержки субъектов предпринимательства на 2023–2024 годы — снижение расходов при кредитовании и оптимизация оценки рисков осуществляемой деятельности. Это станет стимулом для банковского сектора к сотрудничеству с представителями малого и среднего бизнеса.

Льготные программы распространены на факторинг, а бизнесменам предоставлены дополнительные возможности по использованию небанковских источников финансирования и снижению транзакционных издержек.

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Сервис оценки риска клиента

Платформа «Знай своего клиента» создана для информирования коммерческих банков о степени риска деятельности, которую осуществляет действующий или потенциальный клиент.

Все юридические и физические лица с предпринимательским статусом делятся регулятором по уровню риска на три категории:

низкую — безопасную для дальнейшей обработки операций;

среднюю — рекомендуемую для контроля движения денежных средств;

высокую — фиксирующую повышенную опасность для взаимодействия.

Регулятор помогает коммерческому банковскому сектору своевременно выявлять высокорискованных клиентов для блокировки счетов в целях противостояния отмыванию и выводу за рубеж незаконных денежных средств. Банки обязаны проводить оценку самостоятельно, но у Центробанка больше сведений для объективного анализа.

Сервис облегчит взаимодействие с кредитными организациями добросовестным субъектам хозяйствования, которым не будут отказывать в открытии расчетных счетов, совершении расходных операций и выдаче кредитов. Запущенный механизм повлияет на снижение процентных ставок по кредитованию для заемщиков с низким уровнем риска.

Система быстрых платежей

Действующая система — способ безналичного расчета с покупателями, позволяющий хозяйствующему субъекту-продавцу сэкономить на эквайринговой комиссии, выплачиваемой банку.

Суть заключается в использовании QR-кода (quick response — «быстрого отклика» в дословном переводе с английского с расшифровкой аббревиатуры), содержащего сведения о покупке, месте и времени совершения сделки.

Бизнесмен получит по сравнению с эквайрингом выгоду в виде:

снижения размера комиссии до 0,7 % вместо 1,5–2,5 % по эквайрингу;

моментального зачисления платежа на счет бизнеса, не требующего ожидания 1-3 дней;

отсутствия издержек на приобретении терминала эквайринга, если он не встроен в кассу.

Система запущена Центральным Банком в 2019 году, а с 01.10.2021 года размер комиссии ограничен Решением Совета директоров до 1500 рублей за одну покупку. Это способствует дополнительной выгоде бизнеса, реализующего автомобили и дорогостоящую технику.

Меры отраслевой поддержки

На государственном уровне запланирована поддержка предпринимателей по отраслевой принадлежности. Занятым в определенных отраслях лицам введены льготы по налогообложению, предусмотрены гранты по целевому финансированию и предоставлены частичные бюджетные дотации по кредитованию.

Льготы и гранты для IT-сферы

Поддержка ИТ-сферы касается льготного кредитования и лизинга, грантов на проектирование и внедрение цифровых решений, стимулирование спроса на отечественную электронику в условиях санкций. Льготы предоставляются только юридическим лицам и наемному персоналу.

Для получения компания должна иметь аккредитацию в Минцифры и удельный вес профильной выручки не менее 70 % от всех доходов. При выполнении условий организации предоставляются следующие льготы до конца 2024 года:

К сведению!Кроме льгот для компаний предусмотрены привилегии и для наемных работников. Сотрудники могут претендовать на льготную ипотеку по ставке 5 % и отсрочку от армии при условии соответствия требованиям по возрасту, полученному образованию и приобретенному опыту (постановление Правительства от 28.03.2022 года № 490). Действие льгот для персонала прекращается с момента увольнения независимо от причины и инициатора.

Льготное кредитование для импортеров

Правительством запущена специальная программа, касающаяся приобретения приоритетной продукции за рубежом. Она позволит импортерам получить кредиты на льготных условиях с компенсацией разницы коммерческим банкам за счет средств федерального бюджета.

На реализацию программы в 2024 году предусмотрено 19,5 млрд рублей, что превышает аналогичный показатель 2023 года в полтора раза (постановление Правительства от 08.08.2023 года № 1295).

Импортеры смогут направлять полученные кредитные средства на оплату:

материальных ресурсов;

проектировочных и наладочных работ;

импортного НДС, таможенных сборов и пошлин;

лизинга требующегося для производства оборудования.

Обратите внимание! В 2024 году продолжает действовать схема параллельного импорта с расширением ассортиментного перечня товаров, утвержденным приказом Минпромторга от 21.07.2023 года № 2701. Сущность механизма заключается в отсутствии необходимости получения согласия правообладателя и ввоза продукции через третьих лиц. Товары не становятся контрафактными, а легализация базируется на защите интересов отечественных импортеров и потребителей.

Льготы и гранты для туристического бизнеса

Коммерческие предприятия и предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере туриндустрии, смогут получить:

Льготу по НДС. Туроператоры освобождаются от уплаты НДС по 30.06.2027 года включительно. Основанием для освобождения является совершение операций по созданию и реализации туристского продукта в области туризма. Грант в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Целевое финансирование направлено на создание инфраструктуры для развития туризма на охраняемых территориях федерального значения. Льготный кредит на строительство туристических объектов. Претендовать на заемные средства вправе субъекты предпринимательства под строительство трехзвездочных гостиниц и создание модульных некапитальных объектов для размещения туристов.

По согласованию с турбизнесом Минэкономразвития разработало план мероприятий в сфере туризма до 2025 года. В числе предложений — невозвратные тарифы при бронировании мест по сниженным расценкам, приравнивание кают круизных лайнеров к гостиничным номерам и упрощение порядка заселения постояльцев в гостиницы.

Проект направлен на устранение излишних законодательных требований в целях притока туристов и увеличения дохода предпринимателей, занятых в туристической отрасли.

Гранты и субсидии для аграрного бизнеса

Все действующие меры поддержки для сельхозпроизводителей будут сохранены в 2024 году. Представители агробизнеса смогут получить:

Субсидии. Животноводы могут частично скомпенсировать затраты, связанные с выращиванием крупного рогатого скота с последующим производством продукции для реализации. Гранты. Предельная сумма финансовой помощи целевого назначения составляет:

10 млн рублей — на проектирование и строительство помещений, закупку оборудования и создание развлекательных комплексов для приема туристов;

30 млн рублей — на развитие базы по производству, хранению и переработке сельхозпродукции, включая приобретение новых объектов при условии работы не менее двухлетнего периода в сельской местности;

5 млн рублей — на покупку оборудования для выращивания продукции и ее дальнейшей переработки для начинающих аграриев.

Гражданин может претендовать на социальный контракт, по которому выплачивается на ведение подсобного хозяйства 200 тысяч рублей.

Уменьшение ответственности за совершенные правонарушения

Разрешение параллельного импорта автоматически аннулировало привлечение к ответственности за использование объектов интеллектуальной собственности «недружественных» государств. Дополнительно бизнес получил право на уменьшение штрафных санкций (закон от 26.03.2022 года № 70-ФЗ) в виде:

освобождения от штрафа работодателя при доказанной вине работника;

отказа от суммирования санкций за однотипные нарушения, выявленные в ходе одной проверки;

замены штрафа предупреждением, если нарушение выявлено впервые.

Внимание! Для малых предприятий и микропредприятий административная ответственность приравнивается к штрафу ИП, если он предусмотрен, а в противном случае составляет 50% от финансовой санкции, начисляемой юридическому лицу.

Продление налоговых каникул для начинающих ИП

До конца 2024 года субъектам РФ разрешено продолжать предоставление налоговых каникул впервые зарегистрированным индивидуальным предпринимателям (ст. 3 закона от 26.03.2022 года № 67-ФЗ).

Нулевая ставка по налогообложению предоставляется ИП, заявившим о выборе УСН или ПСН сразу по завершении регистрации. Претендовать на льготу могут лица:

занятые в производственной, социальной или научной сфере;

оказывающие гостиничные и бытовые услуги.

Освобождение предоставляется от оплаты стоимости патента или единого налога на максимум два налоговых периода, но не распространяется на страховые взносы и иные платежи в бюджет. Каникулы действуют практически во всех регионах России, однако об их наличии и сроке предоставления необходимо уточнять в налоговой службе по месту нахождения предпринимателя.

Федеральные меры поддержки распространяются на всю страну, а региональные — только на конкретный субъект РФ. Справочники предоставляемых льгот и целевого финансирования могут вести региональные власти, однако их можно уточнить в специальном сервисе от корпорации МСП.

Общие меры поддержки подходят для всех субъектов предпринимательства, а отраслевые — для лиц с конкретно указанными видами экономической деятельности согласно общероссийскому классификатору ОКВЭД.