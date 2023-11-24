Какие изменения и дополнения внести в учетную политику по бухгалтерскому учету при переходе с 01.01.2024 на ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»

Обязательное применение с 1 января 2024 года ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» требует внесение корректировок в учетную политику по бухгалтерскому учету на 2024 год.

Перечислим основные положения, которые надо отразить в учетной политике на 2024 год в части нематериальных активов.

1. Выберите и закрепите способ перехода на ФСБУ по нематериальным активам

Так же как и при переходе на ФСБУ по основным средствам нам доступны:

ретроспективный способ;

альтернативный способ.

При ретроспективном способе нужно пересчитать сравнительные показатели бухгалтерской отчетности за предыдущие годы (то есть скорректировать остатки по счетам 04, 05, 84). Например, в бухгалтерском балансе за 2024 год придется скорректировать показатели на 31 декабря 2023 г. и на 31 декабря 2022 г., а в отчете о финансовых результатах — пересчитать показатели за 2023 г.

Это самый трудоемкий способ. И при его применении нужно учитывать требование рациональности бухгалтерского учета. То есть нужно оценить соотношение затрат на формирование информации об объектах НМА и полезности (ценности) этой информации.

Как показала практика перехода на ФСБУ по основным средствам, такой способ использовали довольно редко.

Альтернативный или «упрощенный» — при таком способе можно не пересчитывать сравнительные показатели за прошлые годы.

Но при этом способе по состоянию на 1 января 2024 года нужно включить в состав НМА те активы, которые ранее не расценивались таковыми, и исключить из состава НМА те активы, которые более не отвечают требованиям для признания НМА по новому стандарту.

Заметим, что одновременно с ФСБУ НМА надо применять и изменения в ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения». Поскольку эти изменения регулируют правила формирования стоимости нематериальных активов (НМА).

Поэтому в учетной политике отразите способ, которым вы отражаете начало применения ФСБУ 26/2020 «Капвложения» в отношении капвложений в НМА.

ретроспективным,

альтернативным

перспективным.

Первые два способа понятны. При перспективном способе — применяются новые правила учета только в отношении фактов хозяйственной жизни, имеющих место после даты начала применения нового ФСБУ. В таком случае вам не нужно корректировать сформированные ранее данные бухгалтерского учета; а также не нужно пересчитывать при составлении бухгалтерской отчетности сравнительные показатели за предыдущие периоды.

Пройдите курс Новые правила бухгалтерского учета 2023-2024: как быстро внедрить все 7 ФСБУ в работу.

После курса вы забудете о претензиях налоговиков к учету, сможете грамотно изменить учетную политику и с легкостью применять федеральные стандарты. Научитесь настраивать работу с самым сложным ФСБУ «Аренда» в 1С.

В честь Дня бухгалтера на курс действует акция: 3 299 ₽ 11 499 ₽.

Купить курс

2. Установите стоимостной лимит НМА

Лимит устанавливается организацией самостоятельно исходя из существенности информации о таких активах (п. 7 ФСБУ 14/2022).

Важно! Если такой лимит для НМА вы не установите, то все объекты, которые отвечают критериям НМА, будут учитываться в составе НМА, вне зависимости от их стоимости.

Наличие лимита позволит вам сократить количество объектов НМА и списать несущественные НМА.

Например, можно установить тот же лимит, который применяется в налоговом учете для отнесения НМА к амортизируемому имуществу, — 100 000 руб.

При переходе на ФСБУ по основным средствам такой лимит в 100 000 руб. использовали многие организации. Делалось это с целью избежать разниц между бухгалтерским и налоговым учетом.

3. Установите порядок учета малоценных НМА, которые не подпадают по стоимостному критерию под НМА

В этом случае малоценные НМА сразу списываются в расходы и учитываются за балансом на специально введенном забалансовом счете. Добавьте этот забалансовый счет в свой рабочий план счетов (п. 7 ФСБУ 14/2022)

4. Укажите виды и группы, по которым классифицируются НМА

Виды НМА перечислены в п. 12 ФСБУ 14/2022. В рамках каждого вида установите группы НМА.

Такая классификация, в частности, будет применяться при выборе в учетной политике:

способов оценки;

способов начисления амортизации.

по отношению к разным группам нематериальных активов.

5. Выберите способ оценки НМА

ФСБУ по НМА предлагает два способа оценки (п. 15 ФСБУ 14/2022):

по первоначальной стоимости;

по переоцененной стоимости.

Основной способ — по первоначальной стоимости, так как способ по переоцененной стоимости доступен только для тех НМА, для которых существует активный рынок (п. 17 ФСБУ 14/2022). Активный рынок определяется МСФО 38 «Нематериальные активы».

Заметим, что в налоговом учете переоценка НМА не проводится и в НУ не отражается.

Если вы выбираете оценку по переоцененной стоимости (имея на это право), то в учетной политике закрепите:

группу объектов НМА, которые будут переоцениваться;

периодичность проведения переоценки (п. 21 ФСБУ 14/2022);

способ пересчета стоимости (переоценки) (п. 22 ФСБУ 14/2022);

способ списания сумм накопленной дооценки (п. 26 ФСБУ 14/2022).

6. Выберите дату начала и окончания начисления амортизации НМА

ФСБУ предусматривает два варианта (п. 38 ФСБУ 14/2022):

с даты признания или списания объекта НМА в бухгалтерском учете;

с первого числа месяца, следующего за месяцем признания или списания объекта НМА в бухгалтерском учете.

В налоговом учете выбора нет — амортизация начинается либо прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором объект был введен в эксплуатацию либо выбыл (п. 4 ст. 259 НК).

Для того чтобы избежать разниц между бухгалтерским и налоговым учетом, в бухгалтерском учете выбирают вариант как для налогового учета — с первого числа месяца, следующего за месяцем признания либо списания объекта НМА в бухгалтерском учете.

7. Установите периодичность начисления амортизации

По новому ФСБУ вы можете сами выбрать периодичность начисления амортизации по НМА — ежемесячно, раз в квартал, раз в год.

В налоговом учете предусмотрен только один вариант — ежемесячно.

8. Выберите способ начисления амортизации

Вы можете установить либо один для всех НМА способ начисления амортизации, либо для каждой группы НМА.

ФСБУ предлагает три способа на выбор (п. 40, п. 41 ФСБУ 14/2022):

линейный;

уменьшаемого остатка;

пропорционально количеству продукции (объему работ, услуг).

Если вы решите применять способ уменьшаемого остатка, то в учетной политике нужно утвердить формулу расчета амортизации, а также порядок списания стоимости нематериальных активов в конце срока службы объекта.

Напомним, что в налоговом учете только два способа начисления амортизации: линейный и нелинейный.

9. Разработайте порядок проверки элементов амортизации

Сами элементы амортизации нам уже знакомы (они аналогичные элементам амортизации из ФСБУ по основным средствам), это (п. 42 ФСБУ 14/2022):

срок полезного использования;

ликвидационная стоимость;

способ начисления амортизации.

Ликвидационная стоимость определяется организацией самостоятельно.

В новом стандарте прямо сказано, что ликвидационная стоимость НМА равна нулю, за исключением (п. 36 ФСБУ 14/2022):

договором предусмотрена обязанность другого лица купить у организации объект нематериальных активов в конце срока его полезного использования;

существует активный рынок для такого объекта, с использованием данных которого можно определить его ликвидационную стоимость;

существует высокая вероятность того, что активный рынок для такого объекта будет существовать в конце срока его полезного использования.

Согласитесь, это довольно редкие случаи, поэтому в большинстве случаев ликвидационная стоимость НМА будет равна нулю.

Для целей налогового учета — ликвидационной стоимости в принципе нет.

Проверки элементов амортизации проводится в конце каждого отчетного года — на 31 декабря, а также при наступлении обстоятельств, свидетельствующих о возможном изменении элементов амортизации (п. 42 ФСБУ 14/2022).

В учетной политике нужно закрепить порядок проверки элементов амортизации объекта НМА.

Например, установите:

обстоятельства, свидетельствующие о возможном изменении элементов амортизации, например, перевод объекта в другую амортизационную группу;

какая комиссия проводит проверку элементов амортизации, ее компетенции и обязанности;

уровень существенности, по достижении которого происходит корректировка элементов амортизации.

Например, можно установить, что СПИ объекта НМА корректируется, если продолжительность периода, в течение которого организация предполагает продолжать использовать актив, отличается не менее чем на 10% от величины оставшегося СПИ. Такое изменение признается организацией существенным.

документально оформление результатов такой проверки.

Мы рассмотрели общие положения о внесении изменений и дополнений в учетную политику для целей бухгалтерского учета.

Если же ваша организация имеет право на ведение бухгалтерского учета в упрощенном виде, то вы можете закрепить в своей учетной политике, что нематериальные активы сразу и полностью списываются на расходы по обычным видам деятельности, без начисления амортизации (п. 4 ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»).

Если же вы решите амортизировать НМА, то в учетной политике пропишите: