Что такое факторинг: как работает, сколько стоит и как выбирать факторинговую компанию

Вы поставили товар или оказали услуги, а оплатят их через месяц. Кажется, что ваш бизнес становится похожим на банковский: вы кредитуете своих клиентов. Но в отличие от банка у вас нет свободных денег, кредитных аналитиков и службы взыскания долгов. А каждая задержка платежа грозит оставить бизнес без оборотных средств. Защититься от рисков и вывести бизнес на новый уровень поможет факторинг.

Факторинг — это обмен будущей выручки на деньги.

Вы продали товар с условием отсрочки или рассрочки платежа и выставили счет клиенту. Этот счет — обещание вашей будущей выручки, но деньги от покупателя вы пока не получили. Банк, микрофинансовая организация (МФО) или факторинговая компания берут этот счет и переводят вам деньги раньше, чем это сделает ваш покупатель. Так в расчетах между продавцом и клиентом появляется посредник — фактор. Он может, помимо оплаты, вести торговый документооборот.

Компания «Выше стропила» производит и продает строительные материалы. Поставки в сеть строительных гипермаркетов «Плотники» могут удвоить оборот компании, но сеть платит поставщикам с отсрочкой в два месяца.

Контракт заключили, товар отгрузили, но пока придут деньги от «Плотников», компании «Выше стропила» нужно будет 2 месяца платить аренду за склад и офис, выдавать зарплату сотрудникам, закупать сырье для производства. Оборотных средств на это не хватит. Такую ситуацию называют кассовым разрывом. Разрешить ее можно с помощью факторинга.

Факторинговая компания «Деньги сразу» предлагает производителям стройматериалов перевести 80% будущей выручки сразу. Взамен фактор получит право на выплату, которую компании «Выше стропила» должна сеть «Плотники». А когда сеть расплатится с фактором, он перечислит производителю стройматериалов 18% от суммы счета — остаток выручки за вычетом комиссии за услугу факторинга.

Чем полезен факторинг

Факторинг позволяет сделать выгодное предложение клиенту

Отсрочка — это выгода для вашего клиента: предложив ему комфортные условия оплаты, вы можете опередить своих конкурентов. А с помощью факторинга можно отпускать товар или оказывать услуги с отсрочкой платежа, не боясь кассовых разрывов: выручка будет приходить в день отгрузки, и эти деньги сразу можно пускать в дело.

Не нужно оставлять залог

В отличие от кредита в факторинге не нужно оставлять залог, чтобы получить деньги. Залогом становится ваша дебиторская задолженность, то есть будущая выручка.

С факторингом можно масштабировать оборот

Вы можете увеличить поставки в высокий сезон или выходить на новые рынки. В отличие от кредита при факторинге размер финансирования не ограничен — он растет, когда продажи увеличиваются.

Если спрос на рынке падает, вы сами можете выбрать, по каким поставкам вам нужна услуга факторинга, чтобы не платить лишних комиссий.

Фактор может проверить клиента и проконтролировать возврат денег

Продажи с отсрочкой платежа — это всегда риск. Клиент, который в прошлом году платил аккуратно, в этом году вдруг начал задерживать платежи. Или крупный покупатель просто перестает отвечать на ваши звонки. Или новый клиент просит отсрочку, но у вас нет уверенности, что он заплатит за товар. Эти ситуации известны всем бизнесменам.

Есть варианты факторинга, которые помогают снизить риски неплатежа. Фактор может сам проверить платежеспособность ваших клиентов, установить лимит на поставки в кредит конкретному покупателю и порекомендовать длительность отсрочки платежа. А после того, как фактор предоставит финансирование, он сам напомнит покупателю о сроках оплаты.

Факторинг может освободить ваш бизнес от кредитной рутины, рисков неплатежей и кассовых разрывов.

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Какие особенности у факторинга

Факторинговая компания работает только с договорами на отсрочку платежа

Когда ваши договоры с покупателями подразумевают немедленную оплату, привлечь фактора, чтобы просто подстраховаться на случай задержки перевода, не выйдет.

Факторинг допускает только безналичный расчет

Расплачиваться наличными из рук в руки с фактором у вас не получится.

Для факторинга нужно собрать много документов

Фактору понадобится три комплекта документов:

по вашему бизнесу (обычно список такой же, как при получении кредита, но может быть и меньше);

по вашим клиентам , с которыми будет работать фактор (анкета и оборотно-сальдовые ведомости за 6–12 месяцев);

по самим поставкам (счета-фактуры, товарные накладные, универсальные передаточные документы).

Крупные факторинговые компании готовы работать с клиентами дистанционно. Вы отправляете заявку через их сайты, подгружаете в электронном виде документы о вас и ваших покупателях.

Когда заявку одобрят, нужно будет подписать договор с факторинговой компанией с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП). После этого вам и вашим клиентам останется только завести личные кабинеты на онлайн-платформе фактора. Теперь весь документооборот начнет идти в электронном виде.

Когда вы только начинаете сотрудничество с факторинговой компанией, проверка всех документов обычно занимает несколько дней. Но затем деньги можно будет получать практически сразу: оплата пройдет, как только клиент оставит на платформе фактора подтверждение, что получил ваш товар. Или когда вы сами передадите фактору документы о поставке.

Фактор фиксирует сроки оплаты

Если вы работаете через фактора, неформально договориться с покупателем о новых сроках оплаты или возврате товара не получится — фактор остановит финансирование.

Как работает факторинг

Шаг 1. Вы с покупателем заключаете договор, который предусматривает фиксированную отсрочку платежа. Клиент рассчитывается только безналичным способом. Когда вы поставляете товар или оказываете услугу, у вас на балансе появляется дебиторская задолженность (счет на будущую оплату). С этой дебиторкой и договором поставки с отсрочкой платежа вы приходите к фактору.

Шаг 2. Фактор готов предоставить финансирование в обмен на вашу дебиторку. Вы заключаете с ним договор факторинга и договариваетесь о том, как будет проходить документооборот. С этого момента дебиторская задолженность принадлежит уже не вам, а фактору — и выставленные вами счета клиент должен оплачивать по реквизитам фактора . Не забудьте сообщить эти реквизиты своему покупателю.

Шаг 3. Фактор по вашей заявке перечисляет вам финансирование — так называемый первый платеж. Его размер колеблется от 70 до 99,5%, чаще всего — 80–90% от суммы поставки. Схема проста : деньги против документов (которые подтверждают приемку товара или получение услуги).

Шаг 4. Ваш клиент-покупатель переводит на счет фактора деньги, которые должен был вам, — все 100%.

Шаг 5. Если фактор при первом платеже перечислил вам только часть средств и комиссию вы ему не выплатили, то он вычитает из полученных от клиента денег сумму первого платежа и свою комиссию и перечисляет вам второй платеж.

Сколько стоит факторинг

Комиссия фактора обычно состоит из нескольких частей:

за финансирование (процент за каждый день использования денег);

за оценку финансового состояния покупателя и взаимодействие с ним;

за документооборот.

Стоимость факторинга проще рассчитать как процент от суммы одной поставки. Диапазон предложений рынка — от 0,5 до 4%. В случае онлайн-факторинга комиссии обычно ниже.

В зависимости от вида факторинга и условий фактора комиссия выплачивается в момент выдачи финансирования или же после получения фактором 100% оплаты от покупателя. Во втором случае, если покупатель не платит вовремя, некоторые факторы устанавливают повышенную комиссию за каждый день просрочки.

Каким бывает факторинг

Выделяют несколько видов факторинга:

регрессный и безрегрессный;

открытый и скрытый;

закупочный и агентский.

Факторинг с регрессом и без

Разница в том, кто принимает на себя риски в случае, если клиент не оплатит поставку, — фактор или вы.

В случае факторинга с регрессом фактор перечисляет вам деньги. Но если покупатель не платит в срок, вы должны будете вернуть фактору платеж с комиссиями и самостоятельно договариваться с покупателем о возврате долга. Факторинг с регрессом обычно дешевле, чем без него, и получить его проще.

Когда вы выбираете вариант без регресса, фактор может сразу перечислить вам всю сумму платежа за вычетом комиссии. А если покупатель не оплачивает поставку в срок, фактор сам с ним разбирается. Фактически вы получаете страховку от проблем с покупателями, поэтому комиссия фактора в этом случае выше.

Открытый и скрытый факторинг

Чаще всего используется открытый факторинг, когда покупатель соглашается на участие фактора в сделке и переводит оплату именно ему. В таком случае возможны варианты с регрессом и без.

Если покупатель категорически против факторинговой схемы, вы можете использовать скрытый факторинг. Тогда оплата за ваш товар или услугу будет поступать на так называемый номинальный банковский счет.

Он открывается на имя вашей компании, деньги с него получает фактор, но покупатель об этом не узнает. Такой факторинг бывает только регрессным.

Закупочный и агентский факторинг

Это особые виды факторинга, их инициируют крупные торговые сети или производственные предприятия, которые получают продукцию от многих поставщиков.

При закупочном факторинге вы с покупателем и фактором заключаете трехсторонний договор. После поставки товара вы получаете деньги полностью. Затраты на факторинг вы можете разделить с покупателем. Этот вид факторинга всегда открытый и, как правило, без регресса.

В схеме с агентским факторингом крупные покупатели сами заключают договор с фактором и оплачивают его услуги. Вы просто получаете деньги за свои товары и услуги не от клиента, а от фактора. Такой факторинг бывает открытым и закрытым, обычно без регресса.

Как выбрать факторинговую компанию

На факторинг не нужна отдельная лицензия. Но важно тщательно изучить возможного партнера.

Убедитесь, что фактор работает легально. Все факторинговые компании можно проверить по ИНН на сайте Росфинмониторинга. Если услугу предоставляет банк или МФО — стоит найти их в реестрах Банка России. Изучите репутацию фактора — поищите отзывы о нем, посоветуйтесь со своими партнерами и клиентами. Если компания входит в профессиональное объединение, это тоже говорит в ее пользу. Например, на сайте Ассоциации факторинговых компаний вы увидите крупнейших проверенных факторов. Внимательно прочитайте договор факторинга и все приложения к нему. Если, кроме финансирования, фактор обещает оказывать вам еще какие-то услуги, расспросите, что именно и на каких условиях он вам предлагает. При необходимости проконсультируйтесь с юристами. Попросите фактора рассчитать стоимость факторинга, взяв пример из вашей практики.

В интернете встречаются сайты-агрегаторы, на которых свои услуги предлагают сразу несколько факторинговых компаний. Там вы можете сами выбрать фактора и сразу отправить ему заявку. Или же заполнить анкету, а сайт подберет компанию, наиболее подходящую для вашего бизнеса. Но прежде чем оставлять свои данные на каких-либо сайтах, стоит внимательно их проверить. Иначе вы рискуете угодить к мошенникам.