Курсовые разницы в отчете о финансовых результатах за 2023 год

Курсовые разницы в отчете о финансовых результатах отражаются: по строке 2340 — положительные и по строке 2350 — отрицательные.

Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, учитывают в рублях. Курсы иностранной валюты все время меняются. Поэтому нужно периодически пересчитывать рублевую стоимость валютных активов и обязательств исходя из нового курса. В бухгалтерском учете такой пересчет производят:

на дату совершения операции в иностранной валюте;

на дату составления бухгалтерской отчетности;

по мере изменения курсов валют (если такой пересчет предусмотрен бухгалтерской учетной политикой фирмы).

В результате этого в бухгалтерском учете могут возникнуть положительные или отрицательные курсовые разницы.

Курсовые разницы отражаются на соответствующих субсчетах к счету 91 «Прочие доходы и расходы».

Сумму положительной курсовой разницы отражают записью:

ДЕБЕТ 50 (52, 60, 62, 76, ...) КРЕДИТ 91-1 — учтена положительная курсовая разница.

Сумму отрицательной курсовой разницы отражают записью:

ДЕБЕТ 91-2 КРЕДИТ 50 (52, 60, 62, 76, ...) — отражена отрицательная курсовая разница.

В отчете о финансовых результатах курсовые разницы должны быть отражены:

положительные — по строке 2340 «Прочие доходы»;

отрицательные — по строке 2350 «Прочие расходы».

Положительные и отрицательные курсовые разницы в отчете о финансовых результатах можно отражать свернуто (п. 18.2 ПБУ 9/99, п. 21.2 ПБУ 10/99), если это закреплено в учетной политике.

Разобраться с курсовыми разницами сможете на курсе повышения квалификации «Бухгалтер ВЭД: учет, налоги, валютный контроль». Вы получите знания и навыки проведения экспортных и импортных операций без таможенных штрафов и валютных рисков. Выдадим официальное удостоверение и внесем его в реестр ФИС ФРДО.

Посмотреть программу

Сейчас на курс действует скидка: 9 900 ₽ вместо 32 000 ₽. Успевайте!