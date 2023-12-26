Курсовые разницы в отчете о финансовых результатах за 2023 год

Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, учитывают в рублях. Курсы иностранной валюты все время меняются. Поэтому нужно периодически пересчитывать рублевую стоимость валютных активов и обязательств исходя из нового курса. В бухгалтерском учете такой пересчет производят:
на дату совершения операции в иностранной валюте;
на дату составления бухгалтерской отчетности;
по мере изменения курсов валют (если такой пересчет предусмотрен бухгалтерской учетной политикой фирмы).
В результате этого в бухгалтерском учете могут возникнуть положительные или отрицательные курсовые разницы.
Курсовые разницы отражаются на соответствующих субсчетах к счету 91 «Прочие доходы и расходы».
Сумму положительной курсовой разницы отражают записью:
ДЕБЕТ 50 (52, 60, 62, 76, ...) КРЕДИТ 91-1 — учтена положительная курсовая разница.
Сумму отрицательной курсовой разницы отражают записью:
ДЕБЕТ 91-2 КРЕДИТ 50 (52, 60, 62, 76, ...) — отражена отрицательная курсовая разница.
В отчете о финансовых результатах курсовые разницы должны быть отражены:
положительные — по строке 2340 «Прочие доходы»;
отрицательные — по строке 2350 «Прочие расходы».
Положительные и отрицательные курсовые разницы в отчете о финансовых результатах можно отражать свернуто (п. 18.2 ПБУ 9/99, п. 21.2 ПБУ 10/99), если это закреплено в учетной политике.
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