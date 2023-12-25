ЕНП (единый налоговый платеж)

Реквизиты, КБК, сроки уплаты и платежка единого налогового платежа в 2024 году

ЕНП — единый налоговый платеж. В 2024 году все налоги, взносы и сборы ЮЛ, ФЛ, включая ИП, уплачивают единым платежом, который был утвержден № 263-ФЗ от 14 июля 2022. Налоговый орган самостоятельно распределяет деньги на требуемый счет. ЕНП — особый порядок уплаты сборов, налогов в 2024 году. Расскажем о нем подробнее.
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Реквизиты, КБК, сроки уплаты и платежка единого налогового платежа в 2024 году
Иллюстрация: Pavel Danilyuk/pexels

ЕНП: понятия и основы

ИП и юридические лица в 2024 году должны перечислять налоги и взносы единым налоговым платежом. Исключение составляют самозанятые лица без статуса ИП или с ним. Они могут совершать платежи в составе ЕНП или через сайт «Мой налог», как и в 2023 году.

Кстати. Введение ЕНП не подразумевает создание и начало действия новой системы обложения налогом. Суть особого порядка уплаты — плательщики не обязаны создавать и предоставлять несколько различных платежных поручений. Налоги перечисляются одной платежкой по единым реквизитам и в единый установленный срок уплаты. Поступившие средства инспекция распределяет между обязательствами плательщика налогов.

Пример. ИП Пирогова И.В. должен произвести авансовый платеж по «упрощенке» и страховым взносам в апреле. В 2024 году физлицу требуется сформировать одно поручение и перевести один раз денежные средства на ЕНС (единый налоговый счет). Согласно старым правилам ИП вынуждена была бы создавать четыре поручения: для взносов на ОПС, ОМС, ВНиМ и налога по УСН.

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Перечисление платежей в 2024: основные нюансы

Налоговая инспекция для каждого ЮЛ и ИП создала ЕНС (единый счет). Принцип его работы основан по типу накопительного вклада. То есть предприятие откладывает на нем средства для совершения в последующем платежей в госбюджет.

Отличие ЕНС от вклада — отсутствие возможности снять деньги в любой момент для погашения текущих нужд предпринимательской деятельности.

Средства с единого счета можно возвратить, если они будут считаться как переплата. В этом случае допускается предоставить заявление на возврат денег или оставить средства на счете для совершения будущих перечислений по налогам и взносам.

На ЕНС поступления отражаются по дебету, по кредиту — начисления по уведомлениям, декларациям, расчетам, решениям после проверок. ИП и ЮЛ вносят на ЕДН для оплаты по ЕНП следующие типы платежей:

  • налоги, авансы по ним;

  • сборы, исключения — торговый, государственные пошлины;

  • страх. взносы;

  • пени и штрафы по налогам;

  • задолженности по налогам.

Взносы за персонал на травматизм с использованием ЕНП нельзя сделать. В 2024 году их будут перечислять по реквизитам, как ранее.

Деньги с ЕНС снимаются сотрудниками инспекции в определенном порядке:

  • недоимка по подоходный налог ФЛ начиная с наиболее раннего срока оплаты;

  • текущие начисления по подоходному налогу

  • недоимка по другим типам налогам, взносам начиная с наиболее раннего срока;

  • текущие налоги, авансы по ним, взносы, сборы с учетом момента возникновения обязательств по оплате;

  • пени;

  • проценты;

  • штрафные санкции.

Пример. ООО «Альбатрос» должно уплатить налоги в размере 40 тыс. руб. У предприятия возникла недоимка в сумме 15 тыс. руб. и был наложен штраф — 7 тыс. руб. ООО «Альбатрос» вносит на единый счет 70 тыс. руб. После внесения средств с ЕНС:

  • сразу списывается 15 тыс. руб. (недоимка);

  • затем 40 тыс. руб. (сумма текущих сборов, взносов);

  • на ЕНС остается 15 тыс. руб. (70000 – 15000 – 40000). С этой суммы удерживается размер штрафа — 7 тыс. руб.

Суммы внутри отдельной категории списываются с учетом даты возникновения необходимости внесения платежа. Сначала удерживаются суммы, которые образовались раньше других. Если ООО «Альбатрос» образовались штрафы за 16.01.2024, 19.01.2024 и 05.02.2024, то сначала будет удержана сумма штрафов за 16 января.

Внимание! В 2024 году платить по налогам, взносам, другим обязательствам, допускается только посредством ЕНС. Если предприятие по каким-либо причинам уплатить сбор по реквизитам, то средства не придут на единый счет и сформируется недоимка.

Новые правила уплаты ЕНП в 2024: КБК и платежки со статусом «02»

С 01.01.2024 все налогоплательщики: ИП и ЮЛ вне зависимости от используемого режима налогообложения, обязаны перейти на уплату налогов, сборов ЕНП. Для правильного распределения единого платежа ИП и ЮЛ подают в налоговые органы уведомления о вычисленных суммах налогов, сбора по форме КНД 1110355.

В 2024 году замена этого документа платежками со статусом «02» запрещена согласно приказу Министерства финансов № 199н от 30 декабря 2022. Поручения с таким статусом разрешалось применять до 31.12.2023.

Чтобы избежать ошибок при создании уведомлений ЕНП, необходимо проверить используемый КБК. Код бюджетной классификации утвержден приказом № 80н от 1 июня 2023. Основной КБК для оплаты ЕНП в 2024182 01 06 12 01 01 0000 510.

Как платить налоги, взносы с 01.01.2024

С начала 2024 года ИП и ЮЛ вправе уплачивать налоги, сборы только одним способом — с использованием платежки на перечисление ЕНП и предоставления уведомления об исчисленных суммах.

Поручения со статусом «02» отменяются с 01.01.2024. Нюансы заполнения платежек на перечисление ЕНП:

  • в графе 101 поручения по единому платежу указывается только код «01»;

  • в графе 102 ставится ноль (КПП налогоплательщика);

  • нули указываются в по ОКТМО (105), УИН (22), основание платежа (106), налоговый период (107), номер документа (108), дата документа (109);

  • в графе 104 прописывается основной КБК для ЕНП — 182 01 06 12 01 01 0000 510;

  • очередность платежа — 5;

  • назначение (24) — ЕНП.

Недочеты в поручении не критичны. Но нельзя допускать ошибки при указании ИНН, к которому привязан ЕНС. Отдельно требуется сформировать и предоставить уведомление по исчисленных суммах налогов, взносов.

Документ создается только по тем налогам, по которым размер платежа на момент их оплаты инспекция еще не знает: НДФЛ, страх. взносы, авансы по упрощенке. На основе уведомлений инспекция проводит распределение средств на ЕНС в счет уплаты конкретных налогов. Без подачи документа налог не будет считаться уплаченным, даже если на едином счете есть средства. Ошибки в уведомлениях не допускаются.

Работа с ЕНП

ЮЛ и ИП вправе вносить денежные средства на ЕНС в разных размерах и в любой момент в течение года. Предприятия самостоятельно вычисляют суммы налогов, сборов, взносов и предоставляют инспекции уведомления или другие отчетные документы, чтобы контролирующий орган знал, куда и сколько нужно списать деньги.

Схема работы на ЕНП проста — ИП или юрлицо вносит средства на счет, затем отправляет уведомление, другую отчетную документацию. На завершающем этапе инспекция на основании документов плательщика списывает деньги с ЕНС.

Сроки уплаты, предоставления уведомлений и отчетности в 2024

В 2024 году действует единый срок уплаты сборов, взносов — до 28 числа включительно, но месяцы могут быть разными. Для каждого вида налога действуют свои сроки, которые представлены в таблице.

Наименование сбора

Сроки уплаты

На имущество предприятий, транспортный и земельные сборы.

Авансы — до 28.04, 28.07, 28.10, налог за прошедший год — до 28.02 последующего года.

Налоги по «упрощенке».

Авансы — до 28.04, 28.07, 28.10, налог за прошедший год для ЮЛ — до 28.03 последующего года, для ИП — до 28.04 последующего года.

НДС.

До 28 числа ежемесячно.

Взносы за персонал.

До 28 числа ежемесячно.

Налог на прибыль

Авансы — до 28 числа ежемесячно или платеж до 28 числа месяца, который следует за отчетным кварталом, налог за прошедший год — до 28.04 последующего года.

НДФЛ

Подоходный налог, который удержан с 1 по 22 число — до 28 числа текущего месяца.

НДФЛ, который удержан с 23 по 30 или 31 число — до 5 числа следующего месяца.

Особое правило для декабря 2024: налог, который удержан с 23 по 31 декабря — до последнего рабочего дня 2024.

Подоходный налог согласно действующему законодательству удерживается с каждой выплаты персоналу: аванса и зарплаты за вторую половину месяца.

Для ЮЛ и ИП действует единый срок подачи отчетности — до 25 числа. Конкретные сроки представлены в таблице.

Наименование отчетного документа

Срок предоставления

Декларация по налогу на прибыль.

Каждый квартал — до 25.04, 25.07, 25.10, за год — до 25.03 последующего года.

6-НДФЛ

Каждый квартал — до 25.04, 25.07, 25.10, за год — до 25.02 последующего года.

Декларация по упрощенке.

Раз в год для ЮЛ — до 25.03, для ИП — до 25.04 последующего года.

Декларация по НДС.

Каждый квартал — до 25.04, 25.07, 25.10, 25.01.2025.

Расчет по взносам.

Каждый квартал — до 25.04, 25.07, 25.10, 25.01.2025.

Декларация по налогу на имущество.

Раз в год — до 25.02 последующего года.

Уведомления формируются только по взносам и налогам, которые уплачиваются до момента предоставления отчетных документов или без них. Документы предоставляются до 25 числа месяца их оплаты.

Уведомления по НДФЛ предоставляются работодателями в 2024 году два раза в месяц:

  • по сумме, которая удержана с 1 по 22 число, — 25 числа текущего месяца;

  • по сумме, которая удержана с 25 по последнее число месяца — до 3 числа последующего месяца.

Налогоплательщики во всех субъектах РФ перечисляют налоги, взносов по единым реквизитам.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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