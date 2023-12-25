Отчетность в Росстат

Форма № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации»

Росстат утвердил порядок заполнения формы федерального статистического наблюдения № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации».
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Форма № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации»
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Форма № П-3 — это отчет, который сдается в Росстат и содержит сведения о финансовом состоянии организации, ее активах, доходах и расходах.

Приказом Росстата от 04.12.2023 № 613 утверждены Указания, которыми нужно руководствоваться при заполнении формы № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации» с 1 января 2024 года.

По форме № П-3 перед Росстатом отчитывается ограниченный круг компаний. Ее сдают:

  1. Организации, у которых в течение двух последних лет: средняя численность работников составила не менее 15 человек, включая совместителей и работающих по договорам ГПД и годовой оборот — не менее 800 млн руб.

  2. Организации, которые получили лицензию на добычу полезных ископаемых (независимо от средней численности работников и оборота). Кроме МСП и некредитных финорганизаций.

  3. Организации, зарегистрированные или прошедшие реорганизацию в текущем или предыдущем году (независимо от средней численности работников и оборота). Кроме МСП и некредитных финорганизаций. 

Большинство освобождено от этой отчетности. Ее не сдают:

  • субъекты малого предпринимательства;

  • государственные и муниципальные учреждения;

  • кредитные организации;

  • некредитные финансовые организации;

  • ТСЖ, ЖСК, гаражно-строительные кооперативы;

  • некоммерческие организации, если они не занимаются продажей товаров и услуг;

  • фирмы, у которых за два предыдущих года средняя численность работников не превысила 15 человек, а годовой оборот — 800 млн рублей.

Форма сдается ежемесячно и по итогам квартала. Периодичность зависит от нескольких характеристик компании.

Период отчетности по форме № П-3

Кто отчитывается

Сроки сдачи формы

Ежемесячно

Компании, кроме тех, у которых в течение двух предыдущих лет средняя численность работников не превышает 15 человек (включая совместителей и работников на ГПД) и годовой оборот не превысил 800 млн рублей.

Все получатели лицензий на добычу полезных ископаемых.

с 1 рабочего дня по 28 число месяца, следующего за отчетным

Ежеквартально

с 1 рабочего дня по 30 число месяца следующего за отчетным кварталом

За год

Федеральные государственные унитарные предприятия.

АО с акциями в федеральной собственности, если у них в течение двух предыдущих лет средняя численность работников не превышает 15 человек, а оборот не превышает 800 млн рублей в год.

с 1 рабочего дня по 30 число месяца, следующего отчетным периодом: то есть, до 30 января нового года

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Что уточнили в сдаче формы № П-3

  1. Фирмы, работающие на УСН, должны указывать в форме № П-3 сведения на основании данных бухгалтерского (аналитического и синтетического) учета. Если компания имеет дочерние фирмы, она не включает в № П-3 информацию по «дочкам».

  2. Компании, который осуществляют доверительное управление, в форме № П-3 указывают сведения о деятельности предприятия, находящегося у них в доверительном управлении.

  3. Ассоциации и союзы юрлиц отражают в форме № П-3 только сведения по деятельности, учитываемой на балансе объединения, и не включают данные о членах объединения.

Комментарии

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    Форма № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации»

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