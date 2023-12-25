Форма № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации»

Компании, кроме тех, у которых в течение двух предыдущих лет средняя численность работников не превышает 15 человек (включая совместителей и работников на ГПД) и годовой оборот не превысил 800 млн рублей.

За год

Федеральные государственные унитарные предприятия. АО с акциями в федеральной собственности, если у них в течение двух предыдущих лет средняя численность работников не превышает 15 человек, а оборот не превышает 800 млн рублей в год.