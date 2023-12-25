Виды, формы и примеры бухгалтерской отчетности

Все коммерческие и некоммерческие предприятия обязаны вести бухгалтерский учет и сдавать финансовую отчетность. ИП освобождены от ведения бухучета, предоставления отчетов. Некоторые предприятия сдают упрощенную отчетность. Бухгалтерская отчетность (БО) предоставляется компаниями ежегодно вне зависимости от используемой системы налогообложения.

Бухгалтерская финансовая отчетность: понятие, основы, принципы, нюансы

Фактически БО — документы, которые требуется грамотно заполнить, оформить, предоставить в установленные сроки в контролирующие органы. БО – главные финансовые документы любого предприятия. Годовые отчетные документы позволяют проанализировать финансовое состояние, динамику развития, спада предпринимательской и хозяйственной деятельности за конкретный период.

Бухотчетность должна отвечать общим требованиям:

Достоверность. Финансовые документы обязаны включать только правильные, достоверные, точные данные, обеспечивать реальное представление об экономическом положении предприятия. Полнота. Бухгалтерский учет и отчетность должны полностью отражать финансовое положение организации, давать представление об итогах ее деятельности, изменениях в важных экономических показателях. Полезность. В этом случае термин используется как синоним к словам: уместность, своевременность, сравнимость, надежность. Существенность. Документы должны содержать показатели, данные, которые влияют на принятие важных финансовых решений. Объективность. Составление бухгалтерской отчетности исключает защиту интересов одной или другой стороны, должна быть субъективность. Последовательность. При заполнении, оформлении отчетности используются утвержденные формы, которые последовательно заполняются от одного отчетного периода к другому. На начало нового периода берутся данные, которые содержались в документах на конец отчетного, предыдущего периода.

В России БО и бухучет (БУ) регулируются 402-ФЗ от 06.12.2011, Положениями БУ (ПБУ), Федеральными стандартами БУ (ФСБУ). Некоторые моменты регламентирует НК.

ИП освобождены от обязанности сдавать бухотчетность, так как они не должны вести бухгалтерский учет. Основное требование к предпринимателям — ведение налогового учета.

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Ведение бухгалтерской отчетности: кто обязан

Каждый хозяйствующий объект в обязательном порядке должен создавать и сдавать БО согласно статье 6 402-ФЗ. По умолчанию БУ обязаны вести все компании. Часть 2 статьи 6 402-ФЗ предусматривает исключения. Перечень предприятий, которые могут не вести БУ, включает:

ИП, если компания ведет налоговый учет доходов или расходов, доходов, иных субъектов обложения налогом;

обособленные подразделения, которые относятся к зарубежным компаниям, но ведут деятельность на территории России. В этом случае они ведут учет в зависимости от требований законодательства своего государства.

Упрощенное ведение бухучета согласно 4 части 6 статьи 402-ФЗ предусмотрено для:

НКО;

представителей малого предпринимательства;

членов проекта «Сколково».

209-ФЗ от 24.07.2007 регламентирует требования к предприятиям, которые относятся к категории малого бизнеса. Основные критерии для определения малых компаний: численность — до 100 сотрудников, доход за 12 месяцев — до 800 млн. руб.

Что включает бухгалтерская отчетность за 2023 год и основные правила

БО включает несколько документов:

бухгалтерский баланс;

отчетность о финансовых результатах;

пояснения к балансу и отчетному документу о финансовых результатах;

отчет об изменениях капитала;

отчет о движении денежных средств;

отчет о целевом использовании средств.

Приказом министерства финансов № 66н утверждены формы бухгалтерской отчетности. Отчеты составляются по определенным правилам, которые регламентированы 402-ФЗ, приказом № 66н, ПБУ 4/99:

документы оформляются только на русском языке;

в качестве валюты при указании цифровых данных применяются только рубли;

в сдаваемой отчетности не указываются суммы в точности до копеек, рублей. В бухотчетности отражаются суммы в тысячах. Пример, если нужно указать в строке баланса сумму 234 867,67, то прописывается 235;

в документах числовые показатели указывается за вычетом регулирующих величин, что раскрывается в пояснительной записке;

не допускается наличие исправлений, помарок;

запрещено оставлять пустые графы в отчетных документах. Если отсутствуют суммы для определенных граф, то в них проставляются прочерки;

при необходимости указать в отчетности отрицательное значение нужно заключить его в круглые скобки. Аналогичное правило действует на вычитаемые показатели;

статьи БО подлежат оценке согласно правилам, которые установлены ПБУ;

запрещен зачет между статьями прибылей-убытков, активов-пассивов;

цифры отчета за 2023 год обязательно сопоставляются с суммами, которые содержались в отчетности за 2022 и другие года.

В отдельных случаях данные поддаются корректировке в периоды между отчетами по разным причинам. Пример: введение других стандартов БУ на предприятиях. В таких ситуациях суммы баланса на начало и конец предыдущего периода могут быть разными.

Инвентаризация 2023

В компаниях перед формированием годовой БО обязательно проводится инвентаризация (проверка наличия имущества, состояния обязательств) согласно статье 11 402-ФЗ.

Требование касается всех предприятий с любой организационно-правовой формой независимо от используемого налогового режима.

Во время процесса проводится проверка, документально фиксируется по факту наличие, состояние, оценка материальных активов, обязательств компании. Плановая годовая инвентаризация подразумевает проверку всего имущества организации. Исключение составляют основные средства, которые допускается инвентаризировать раз в 3 года.

Руководитель предприятия утверждает положение об инвентаризации, приказ перед проверкой. Общий порядок проведения включает несколько этапов:

Создание и выбор членов комиссии по инвентаризации. Получение приходной, расходной документации за последний период от бухгалтерии. Получение расписки от МОЛ. Подготовка описей и актов для инвентаризации. Фактическая проверка наличия активов, обязательств и документальное оформление. Подведение итогов проверки. Утверждение итогов и отражение в БУ.

Годовая бухгалтерская отчетность 2023: куда предоставлять, как сдать и сроки

БО сдается в налоговый орган, обслуживающий территорию, на которой находится предприятие согласно ст. 23 НК. Годовая бухотчетность, в которой включены сведения, считающиеся гос. тайной согласно российскому закону, предоставляется в Росстат по статье 18 № 402-ФЗ.

Согласно НПА сдача годовой отчетности в налоговую осуществляется в течение трех месяцев после завершения отчетного периода (года) — до 31 марта. Предприятия должны предоставить документы за 2023 год до 01.04.2024 года включительно.

В 2024 году 31 марта выпадает на выходной, поэтому срок сдачи автоматически переносится на первый рабочий день, который следует после 31 марта.

Предприятия вправе предоставлять БО через сайт налоговой или в электронном формате по ТКС через специального оператора согласно № 402-ФЗ и Порядка, который утвержден приказом Министерства финансов № ММВ-7-1/569@.ТКС — телекоммуникационный канал, посредством которого передаются большие объемы данных на любые расстояния.

Упрощенная БО за 2023 год

Упрощенная бухгалтерская отчетность — это метод учета финансовых операций, который направлен на облегчения процесса ведения бухгалтерии для представителей малого предпринимательства.

В отличие от стандартной БО, такая форма снижает объем бюрократической работы, временных затрат на подготовку документации. Упрощенный вариант включает три документа: баланс, отчеты о прибыли, убытках и о движении денежных средств.

402-ФЗ разрешает некоторым компаниям вести бухучет в упрощенном формате. Большая часть таких предприятий составляют представители малого бизнеса. Кроме ведения БУ в упрощенном виде организации предоставляют упрощенную отчетность в контролирующие органы согласно приказу № 66н.

Приложение № 5 к этому приказу включает формы для сдачи упрощенной бухотчетности. Отчетные упрощенные документы за 2023 год предоставляются в налоговую в такие же сроки, как и стандартны — до 31 мая. В 2024 году — до 1 апреля, так как 31.03.2024 — выходной день.

Анализ бухгалтерской отчетности

Анализ БО — эффективный инструмент экономического и финансового исследования, оценки деятельности компании. Процесс заключается в проверке и изучении показателей, которые указаны в БО. Во время анализа устанавливается:

состав имущества, вложений предприятия, источников формирования капитала;

оцениваются отношения с поставщиками, подрядчиками, потребителями;

выясняется сумма выручки, ее динамика, размер выручки;

определяется сумма, источники заемных средств.

При анализе проводится сравнение показателей по факту с плановыми величинами. При несовпадении цифр выясняются причины. Изучение бухотчетности подразумевает проверку достоверности документов.

Внутренний анализ требуется для планирования экономической деятельности, разработки предложений для улучшения финансовой устойчивости. Цель проверки — обеспечить стабильное поступление средств, оптимизировать заемные, собственные средства, избежать банкротства.

Внешний анализ осуществляется с использованием открытой информации (отчетности, которая подлежит публикации). Проверка помогает дать объективную оценку экономического состояния предприятия, оценить возможность партнерства, кредитования, инвестирования.