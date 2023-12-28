Статьи для бухгалтера

Следим за дискуссией опытных бухгалтеров в телеграме: нюансы найма и адаптации

Обсуждаем вопросы найма и адаптации в российских компаниях, влияние возраста и опыта на рабочие отношения, а также важность эффективного управления персоналом.
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Дискуссиея в телеграм-канале Подработка для бухгалтеров показалась нам настолько интересной, что мы решили опубликовать его на «Клерке». Вот она, с исправленными ошибками и небольшой структуризацией. Дискуссия не окончена, но уже очень интересно...

Дискуссия:

Ольга С: "Часто слышу, что приходя на новое место работы, люди сталкиваются с тем, что их коллеги моложе, и это вызывает напряжение. Причины, как мне кажется, кроются в неуверенности в себе и стремлении к превосходству."

Юлия Горовая: "В неуверенности, да. В коллективах с возрастным преобладанием 25-30 лет подходят молодые специалисты, а в коллективы 50-60 лет - более возрастные. Мой опыт показывает, что возраст может стать причиной не принятия на работу."

Anastasia: "Такое отношение к возрасту - это неприемлемо. Поддерживаю тех, кто против таких предрассудков."

Надежда Белозерова: "Иногда слов нет, чтобы выразить свое возмущение по поводу таких ситуаций."

Виктория Копылова: "Взрослые специалисты имеют опыт, который иногда мешает им принимать новые знания. Молодые же, наоборот, более открыты, но у них свои проблемы. Эффективное управление персоналом включает адаптацию как старших, так и молодых сотрудников."

Юлия Горовая: "Важно помогать новым сотрудникам адаптироваться, разрешать конфликты, обучать их своим правам и обязанностям."

Надежда Белозерова: "Иногда новым сотрудникам говорят, что 'тут так заведено', но на самом деле это не так. Это просто упрощение."

osa shm: "Опыт адаптации зависит от компании. В крупных компаниях HR специалисты могут помочь с адаптацией, давая ценные советы. В малых компаниях адаптация часто ложится на плечи руководителей. Важно понимать, что в компании должен быть четко установленный документооборот, чтобы избежать недопонимания и облегчить адаптацию."

Ольга С: "Эффективность работы компании зависит от заинтересованности руководства в создании нормальной организационной структуры."

Виктория Копылова: "Подбор, адаптация и урегулирование конфликтов - разные аспекты работы HR. Важно понимать, что руководители должны быть профессиональными управленцами, понимать требования к различным компетенциям и обеспечивать адаптацию сотрудников."

osa shm: "В прошлом управленцы росли из рабочих профессий, что обеспечивало им уважение и понимание всех аспектов работы. Сегодня же многие руководители не имеют достаточных знаний и опыта. Важно, чтобы управление было основано на компетенциях и понимании процессов."

Выводы:

  1. Возраст и опыт существенно влияют на взаимоотношения в коллективах и процесс адаптации новых сотрудников.

  2. Неуверенность в себе и стремление к превосходству могут вызывать напряжение среди сотрудников разного возраста.

  3. Эффективное управление персоналом требует грамотного подхода к адаптации, учета различий между молодыми и опытными сотрудниками.

  4. Руководство должно быть заинтересовано в создании четкой организационной структуры, облегчающей адаптацию и эффективную работу всех членов команды.

  5. Современное руководство требует компетентности и глубокого понимания процессов, что отличается от подходов прошлого.

Дискуссия продолжается, вы тоже можете принять в ней участие: https://t.me/hrklerk. Или тут в комментариях.

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Комментарии

Следим за дискуссией опытных бухгалтеров в телеграме: нюансы найма и адаптации

Обсуждаем вопросы найма и адаптации в российских компаниях, влияние возраста и опыта на рабочие отношения, а также важность эффективного управления персоналом.

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