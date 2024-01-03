Как Правительство России может регулировать налогообложение в 2024 году?

Согласно ФЗ от 19.12.2023 № 611-ФЗ, Правительство России получило расширенные полномочия в области налогообложения. Эти полномочия включают возможность приостанавливать налоговый контроль, продлевать сроки уплаты налогов и подачи отчетности, а также определять условия неприменения ответственности за непредставление документов.

Это расширение полномочий, продолжающееся с 2020 года, теперь включает и особенности взыскания задолженностей, а также предусматривает особенности применения этих правил на новых территориях России, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, до конца 2024 года

В 2020 году Правительство России получило специальные полномочия (п. 3 ст. 4 НК РФ):

приостанавливать (отменять, переносить) мероприятия налогового контроля;

продлевать сроки уплаты налогов (сборов, страховых взносов), а также сроки подачи деклараций (расчетов), бухгалтерской (финансовой) отчетности (к примеру, постановление Правительства России от 02.04.2020 № 409);

продлевать сроки направления и исполнения требований об уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов;

определять дополнительные основания для предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов;

определять основания и условия неприменения или особенности применения способов обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов;

устанавливать основания и условия неприменения ответственности за непредставление (несвоевременное представление) в налоговые органы налоговых деклараций (расчетов), бухгалтерской (финансовой) отчетности, иных документов (сведений).

Впоследствии эти полномочия продлевались на 2022 и 2023 годы. Такими же полномочиями Правительство России будет обладать и в 2024 году (Федеральный закон от 19.12.2023 № 611-ФЗ).

Кроме того, с 19.12.2023 Правительство России сможет определять особенности взыскания задолженности за счет денежных средств на счетах налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов) или налогового агента. Это относится как к организациям, так и к предпринимателям (пп. 9 п. 3 ст. 4 НК РФ).

Что касается новых территорий (ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей), то до 31.12.2024 (включительно) Правительство России сможет издавать нормативные правовые акты, предусматривающие особенности неприменения ответственности в 2024 году к организациям и физлицам, состоящим на учете в налоговых органах на этих территориях. Такое право было у Правительства и в 2023 году.

Однако на 2024 год не продлены такие полномочия Правительства, как: определение порядка постановки на учет в налоговых органах на новых территориях организаций и физлиц, порядок перехода на спецрежимы, порядок учета расходов.

Документ

Федеральный закон от 19.12.2023 № 611-ФЗ