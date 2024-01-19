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Что делать с деньгами в 2024 году? 10 способов сохранить и приумножить

Делимся наиболее безопасными способами сохранить и приумножить свои средства в 2024 году.
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Что делать с деньгами в 2024 году? 10 способов сохранить и приумножить
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Прошедший 2023 год стал позитивным для экономики России. Так, рост ВВП по итогам года составил порядка 3,5%, индекс Мосбиржи вырос на 44%.

Доходность инвестиций в недвижимость показывает двузначные темпы, а ставки по вкладам достигают 17,5% годовых. Растет цена золота, меняются котировки валютного рынка.

На этом фоне все важнее держать деньги в различных финансовых инструментах, чтобы копить, зарабатывать, а также уберечь их от инфляции.

Положить на вклад

Вклады остаются наиболее популярным способом сбережения средств у россиян. Это простой и понятный инструмент, который имеет гарантированную доходность и защищен системой страхования вкладов в АСВ.

Для того чтобы выбрать лучшие условия, важно внимательно изучать параметры вкладов:

  • Капитализация процентов — входит ли в сумму вклада сумма процента, начисленного за предыдущий месяц.

  • Пополнение — можно ли вносить на счет дополнительные суммы.

  • Выплата процентов — в конце срока или каждый месяц.

Положить на накопительный счет

Накопительный счет является еще одним простым инструментом для сохранения и сбережения средств. Это некий гибрид текущего счета и вклада.

В отличие от вклада, срок его действия не ограничен, проценты начисляются ежедневно, а вкладчик имеет право пользоваться деньгами по своему усмотрению.

У накопительного счета есть особенности:

  • при снятии наличности нет понижения процентных выплат, но ставка может измениться;

  • вложения могут пополняться произвольной суммой, но есть пределы — не больше 10-кратного превышения изначального платежа;
    проценты за установленный период насчитываются по наименьшему остатку.

Купить облигации

Облигации являются долговыми бумагами и считаются консервативным финансовым инструментом. Их сравнивают с вкладами, но доходность облигаций обычно выше ставок по депозитам. Получать доход от владения облигациями можно двумя способами.

  1. Первый вариант: купить облигацию и получать купоны, а в конце срока получить номинал. В этом облигация похожа на вклад.

  2. Второй вариант: купить облигацию дешевле, дождаться повышения цены, затем продать.

На цену влияет, например, ставка ЦБ: когда ставка снижается, цена облигации растет, и наоборот. Облигации федерального займа (ОФЗ) более надежны и имеют меньшую доходность, корпоративные облигации имеют больше рисков, но доходность по ним выше.

Купить акции

Акции являются более рискованным инструментом инвестирования, у них нет гарантированной доходности, а владелец может понести убытки, если стоимость акций будет падать. Однако при росте доходность может оказаться существенно выше.

Есть два самых простых способа зарабатывать на покупке акций.

  1. Первый: купить акцию, дождаться, пока она вырастет в цене, и продать. Разница между ценой покупки и продажи станет вашей прибылью.

  2. Второй: купить акции, по которым компания платит дивиденды (часть прибыли), и получать их. Обычно выплаты происходят раз в полгода или год.

Купить биржевые ПИФы

Биржевые паевые инвестиционные фонды (ПИФы) делают инвестиции доступными для розничных инвесторов, которые не могут покупать много различных акций или облигаций по отдельности из-за их дороговизны. Покупая пай ПИФа, который состоит из десятков ценных бумаг, инвестор тоже приобретает их, но опосредованно.

Суть ПИФов в том, что они должны максимально точно повторять динамику выбранного индекса или динамику собранной корзины ценных бумаг (базового актива).

Большинство фондов инвестируют в ценные бумаги — фонды акций, облигаций, смешанные фонды. Есть фонды, вкладывающие деньги в бумаги определенных регионов — например, США или Европы, или специализирующиеся на отраслях — например, нефтегазовой, металлургической. ПИФы хорошо подходят как инструмент пассивных инвестиций.

Паи фондов, которые торгуются на бирже, можно купить и продать онлайн через брокерский счет.

Купить недвижимость

Покупка жилья является одним из наиболее распространенных способов вложения средств у россиян наряду с вкладами. Однако такой способ сохранения средств требует гораздо больше усилий. Нужно подобрать подходящий по расположению, стоимости и качеству объект, договориться о сделке и провести ее.

Также нужно сосредоточиться на типе недвижимости — коммерческая или жилая, вторичка или новостройка? Многие инвесторы часто выбирают новостройки за счет их преимуществ в виде льготных программ и потенциала роста стоимости после сдачи объекта.

Купить золото и другие ценные металлы

Драгоценные металлы наряду с акциями и облигациями являются одним из инструментов инвестирования. Золото — самый популярный в инвестициях драгоценный металл.

Традиционно золото считается главным защитным инструментом как от падения фондового рынка, так и от инфляции. При этом для сбережения и накопления средств также используются серебро, платина и палладий.

Одним из возможных способов инвестирования в металлы является покупка фьючерсных контрактов. Для этого необходимо открыть брокерский счет и выбрать подходящие по параметрам фьючерсы.

Важно понимать, что фьючерсы — это рисковый инструмент фондового рынка, который может принести как высокие доходы, так и убытки.

Открыть ОМС

Помимо покупки фьючерсов на драгметаллы, инвестировать в них можно более консервативным способом, например, открыв обезличенный металлический счет (ОМС).

ОМС — это счет, который инвестор открывает в банке и где учитываются купленные драгметаллы. Обычно открытие счета и его обслуживание бесплатно. Но при закрытии счетов клиенты несут издержки, так как получают сумму, установленную банком исходя из курса покупки того или иного металла.

Зачисление на ОМС и выдача с него могут осуществляться как непосредственно драгметаллом, так и деньгами — в этом случае банк производит покупку или продажу металла за рубли (или валюту) по установленному на текущую дату курсу.

Обратите внимание, ОМС не страхуются в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ), что несет дополнительные риски для инвестора. Поэтому ОМС стоит открывать только в надежном банке.

Купить валюту

Способом сбережения средств в некоторых случаях может стать покупка иностранной валюты. Традиционно для россиян таким средством выступали доллары и евро как защита от внутрироссийских рисков. И хотя по итогам 2023 года доллар вырос почти на 30%, после причисления его и евро к валютам «недружественных» стран их покупка и хранение могут оказаться невыгодными в качестве приумножения средств из-за высоких комиссий банков и высоких рисков.

В целом при покупке валютной наличности как таковой доходности ожидать не стоит. Скорее это способ избавиться от рублевых рисков, при этом согласившись на риск той страны, на чью валюту будут обменяны рубли.

Открыть бизнес

Еще одним способом вложения средств может стать открытие собственного бизнеса, например, кофейни или парикмахерской.

На старте бизнес не будет приносить доход, скорее наоборот — потребуются кредиты на открытие и пополнение оборотного капитала. При этом в перспективе бизнес может приносить существенно больше денег, чем все вышеописанные способы.

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