Что делать для перехода на ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» с 1 января 2024 года

ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» стал обязательным к применению с 2024 года. Перед переходом на новые правила учета НМА бухгалтерии нужно провести ревизию НМА, определить порядок перехода и новую классификацию активов.

ФСБУ 14/2022 утвержден приказом Минфина от 30 мая 2022 г. № 86н. До 2024 года вы могли применять это ФСБУ добровольно. С 1 января 2024 года этот стандарт стал обязательным, теперь вы обязаны его применять при учете НМА.

Для перехода на ФСБУ 14/2022 вам нужно провести несколько бухгалтерских мероприятий.

1. Проведите ревизию имеющихся у компании НМА

По новому ФСБУ 14/2022 объектами НМА признаются результаты интеллектуальной деятельности. Ранее в ПБУ 14/2007 все объекты НМА были поименованы отдельно: произведения науки, литературы и искусства; ПО; изобретения; полезные модели, секреты производства (ноу-хау) и т.п. Теперь такого перечня нет.

С 2024 года в бухучете НМА считается актив с такими признаками (п. 4 ФСБУ 14/2022):

не имеет материально-вещественной формы;

используется в обычной деятельности, для предоставления за плату во временное пользование, для управленческих нужд, в деятельности НКО;

используется более 12 месяцев;

способен приносить организации доход в будущем;

может быть выделен или отделен от других активов.

В процессе ревизии вам нужно определить:

Объекты, которые по ФСБУ 14/2022 теперь не признаются в бухучете как НМА. Это объекты, которые ранее учитывались как НМА, а теперь должны быть учтены в составе иных активов. В частности, товарные знаки и знаки обслуживания, созданные собственными силами. По ПБУ 14/2007 их учитывали в составе НМА. Теперь же они таковыми не являются. Их нужно учитывать за балансом (п. 9 ФСБУ 14/2022). Объекты, которые ранее вы учитывали в составе других активов, а теперь по новому ФСБУ с 1 января 2024 года их нужно перевести в состав НМА. Это такие объекты, как: средства индивидуализации организации, товаров, работ, услуг и предприятий (фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания, др.), кроме созданных собственными силами организации.

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2. Определите порядок перехода на ФСБУ 14/2022

Перейти на ФСБУ 14/2022 можно:

Если будете переходить ретроспективно, нужно пересчитать показатели, так, как если бы ФСБУ 14/2022 применялся с момента приобретения, создания НМА. При альтернативном способе перехода, показателей за предшествующие периоды пересчитывать не нужно.

3. Переклассифицируйте объекты НМА

В соответствии с ФСБУ 14/2022 в состав НМА нужно включить заключенные ранее лицензионные договоры на получение права использования РИД и средств индивидуализации, учитываемые на счете 97 «Расходы будущих периодов».

Из состава НМА исключайте:

активы, отвечающие признакам НМА, но имеющие стоимость за единицу ниже лимита, установленного организацией (п. 7 ФСБУ 14/2022). Малоценные НМА спишите в расходы в периоде их возникновения и учитывайте на забалансовом счете. Добавьте этот забалансовый счет в рабочий план счетов (п. 7 ФСБУ 14/2022).

деловую репутацию, возникшую в связи с приобретением предприятия как имущественного комплекса. Информация о гудвиле формируется в особом порядке, предусмотренном МСФО (IFRS) 3 (п. 10 ФСБУ 14/2022). О нем придется писать в пояснениях к бухотчетности за 2024 год.

4. Скорректируйте учет расходов на НИОКР

Чтобы определить порядок учета расходов на НИОКР, затраты распределите на затраты, относящиеся:

к стадии исследований;

к стадии разработок.

Капитальными вложениями в объект НМА не признаются:

затраты, относящиеся к стадии исследований;

затраты, относящиеся к стадии разработок, в отношении которых не соблюдаются условия признания в качестве капвложений;

затраты, которые организация не может однозначно классифицировать.

Фактические затраты по стадии разработок, признаются капвложениями в НМА при соблюдении условий, установленных пп. 6, 17.3 и 17.5 ФСБУ 26/2020, и при наличии намерений получать в будущем доходы от их использования.

Если организация ведет бухучет в упрощенном порядке, ряд положений ФСБУ 14/2022 она может не применять. Например, не проверять НМА на обесценение.