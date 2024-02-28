Как не жить на одну зарплату. Как и где найти подработку

Так, многочисленные опросы Работы.ру показывают, что 67% россиян подрабатывали хотя бы раз, 43% ищут подработку прямо сейчас и 19% подрабатывали на новогодних праздниках.
Разбираемся, почему не стоит полагаться только на зарплату на основном месте работы — и как можно получать дополнительный доход.
Важно! Ниже не рассматриваются инвестирование, жизнь на проценты от сбережений и доход от сдачи в аренду дорогого имущества. Кроме того, не будем рассказывать об онлайн-подработке, так как заработанные на опросах, переходах по ссылкам и подобных задачах деньги часто не стоят потраченного времени.
Причины не полагаться только на зарплату
Имея дополнительный доход, вы:
можете использовать его для неотложных крупных расходов, например для дорогостоящего лечения;
не останетесь совсем без денег, если потеряете работу или по каким-то причинам уволитесь;
не зависите полностью от одного источника средств (возможно, капризного или токсичного начальника);
получаете шанс инвестировать или копить на мечту;
можете повысить качество жизни.
У подработки есть и другие, нематериальные плюсы. Например, некоторые берут подработку, чтобы самореализоваться, попробовать что-то новое или освоить интересную им профессию.
«Классическая» подработка
По профессии
Вы можете попросить о дополнительных обязанностях (за дополнительную оплату) на основной работе, устроиться на другое место по совместительству или консультировать — если это не противоречит правилам вашей компании.
За:
вы делаете то, что любите и умеете;
вы набираетесь опыта и повышаете квалификацию.
Против:
вы рискуете выгореть.
Не по профессии
Занятость в сфере, отличной от вашей основной, поможет переключаться, пробовать новое — и, если задачи несложные, не слишком уставать в погоне за деньгами.
За:
вы пробуете себя, получаете новый опыт;
работа несложная — вы меньше устаете и не выгораете.
Против:
задачи могут быть однообразными.
Надоело быть просто бухгалтером? Освойте новую профессию на курсе «Аналитик 1С». Аналитики востребованы на рынке ― продукцией 1С пользуется 1,5 миллиона компаний и учреждений. Часто в эту профессию идут из IT, но лучший кандидат — это вчерашний бухгалтер.
За полгода получите новую профессию и сможете зарабатывать в 2 раза больше! А для работодателя ваши знания подтвердит диплом профпереподготовки государственного образца.
«Классический» фриланс
Фриланс в digital-сфере
Вы можете заниматься:
текстами — копирайтингом, созданием контента для сайтов, корректурой и редактурой, SMM;
дизайном — графическим, UI-/UX-, веб-дизайном, 3D-моделированием, анимацией, созданием иллюстраций;
разработкой — созданием мобильных приложений / игр, тестированием и отладкой;
маркетингом — контекстной рекламой, оптимизацией сайтов, исследованиями рынка.
Консалтинг
Если позволяет опыт и экспертиза, можно оказывать юридические услуги, проводить финансовые и карьерные консультации, вести бухгалтерию.
Творчество
Если вы творческий и одаренный человек — создавайте музыку и звуковые эффекты, озвучивайте ролики, пишите романы в стиле фэнтези или young adult.
Продажа фотографий на фотостоки
Если вы умеете фотографировать, то можете зарабатывать деньги, продавая свои фотографии фотостокам: фотобанк «Лори», PressPhoto, Photogenica.
Подработка тайным покупателем
Если вы наблюдательны, любите ходить по магазинам и общаться с продавцами — из вас выйдет отличный тайный покупатель.
Подработка няней или гувернанткой
Лю́бите детей — вам будут рады семьи, в которых оба родителя много работают. Добры к пожилым — предложите себя в качестве сиделки или компаньона.
Выгул и передержка
Если у вас нет аллергии, достаточно места в квартире и вы умеете ухаживать за животными — можно работать выгульщиком, догситтером, котоняней.
За:
вы занимаетесь тем, что хорошо получается, благодаря чему растет самооценка;
вы приобретаете новые знакомства.
Против:
необходимы специальные навыки и/или опыт, чтобы регулярно получать заказы.
Мини-предпринимательство
Продажа хендмейда
Если прежде вы вязали, шили и рисовали для души — начните продавать свои творения в соцсетях, на площадках «Ярмарка мастеров», «Вселенная handmade», Hands4U, на крупных маркетплейсах.
Репетиторство
Если хорошо учились в школе или вузе — станьте репетитором по школьным предметам, консультируйте по сложным темам, создавайте образовательные материалы и курсы. Также можно организовать уроки вокала или игры на музыкальном инструменте, обучать шахматам — если вы «профи» в этих сферах.
Проведение экскурсий
Если хорошо знаете свой город и умеете увлекательно о нем рассказывать — начните подрабатывать гидом на фрилансе, проводите индивидуальные и групповые экскурсии, составляйте необычные путеводители.
Подработка в сфере красоты
Потребуется пройти обучение (обычно это краткосрочные курсы), а затем попрактиковаться на знакомых без оплаты и запустить сарафанное радио — и тогда сможете получать дополнительный доход, подрабатывая стилистом, визажистом, парикмахером, бровистом, специалистом по маникюру, наращиванию ресниц, эпиляции.
За:
вы выполняете широкий круг разных задач, который включает рекламу, продвижение, блогинг;
вы приобретаете новые знакомства.
Против:
могут понадобиться деньги на закупку расходных материалов и рекламу.
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