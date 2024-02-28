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Как не жить на одну зарплату. Как и где найти подработку

Пока китайцам страшно «жить в эпоху перемен», россияне от души смеются над фразой Лёлика из «Бриллиантовой руки» «Чтоб тебе жить на одну зарплату!» и ищут дополнительный доход.
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Как не жить на одну зарплату. Как и где найти подработку
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Так, многочисленные опросы Работы.ру показывают, что 67% россиян подрабатывали хотя бы раз, 43% ищут подработку прямо сейчас и 19% подрабатывали на новогодних праздниках.

Разбираемся, почему не стоит полагаться только на зарплату на основном месте работы — и как можно получать дополнительный доход.

Важно! Ниже не рассматриваются инвестирование, жизнь на проценты от сбережений и доход от сдачи в аренду дорогого имущества. Кроме того, не будем рассказывать об онлайн-подработке, так как заработанные на опросах, переходах по ссылкам и подобных задачах деньги часто не стоят потраченного времени.

Причины не полагаться только на зарплату

Имея дополнительный доход, вы:

  • можете использовать его для неотложных крупных расходов, например для дорогостоящего лечения;

  • не останетесь совсем без денег, если потеряете работу или по каким-то причинам уволитесь;

  • не зависите полностью от одного источника средств (возможно, капризного или токсичного начальника);

  • получаете шанс инвестировать или копить на мечту;

  • можете повысить качество жизни.

У подработки есть и другие, нематериальные плюсы. Например, некоторые берут подработку, чтобы самореализоваться, попробовать что-то новое или освоить интересную им профессию.

«Классическая» подработка

По профессии

Вы можете попросить о дополнительных обязанностях (за дополнительную оплату) на основной работе, устроиться на другое место по совместительству или консультировать — если это не противоречит правилам вашей компании.

За:

  • вы делаете то, что любите и умеете;

  • вы набираетесь опыта и повышаете квалификацию.

Против:

  • вы рискуете выгореть.

Не по профессии

Занятость в сфере, отличной от вашей основной, поможет переключаться, пробовать новое — и, если задачи несложные, не слишком уставать в погоне за деньгами.

За:

  • вы пробуете себя, получаете новый опыт;

  • работа несложная — вы меньше устаете и не выгораете.

Против:

  • задачи могут быть однообразными.

Надоело быть просто бухгалтером? Освойте новую профессию на курсе «Аналитик 1С». Аналитики востребованы на рынке ― продукцией 1С пользуется 1,5 миллиона компаний и учреждений. Часто в эту профессию идут из IT, но лучший кандидат — это вчерашний бухгалтер.

За полгода получите новую профессию и сможете зарабатывать в 2 раза больше! А для работодателя ваши знания подтвердит диплом профпереподготовки государственного образца.

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«Классический» фриланс

Фриланс в digital-сфере

Вы можете заниматься:

  • текстами — копирайтингом, созданием контента для сайтов, корректурой и редактурой, SMM;

  • дизайном — графическим, UI-/UX-, веб-дизайном, 3D-моделированием, анимацией, созданием иллюстраций;

  • разработкой — созданием мобильных приложений / игр, тестированием и отладкой;

  • маркетингом — контекстной рекламой, оптимизацией сайтов, исследованиями рынка.

Консалтинг

Если позволяет опыт и экспертиза, можно оказывать юридические услуги, проводить финансовые и карьерные консультации, вести бухгалтерию.

Творчество

Если вы творческий и одаренный человек — создавайте музыку и звуковые эффекты, озвучивайте ролики, пишите романы в стиле фэнтези или young adult.

Продажа фотографий на фотостоки

Если вы умеете фотографировать, то можете зарабатывать деньги, продавая свои фотографии фотостокам: фотобанк «Лори», PressPhoto, Photogenica.

Подработка тайным покупателем

Если вы наблюдательны, любите ходить по магазинам и общаться с продавцами — из вас выйдет отличный тайный покупатель.

Подработка няней или гувернанткой

Лю́бите детей — вам будут рады семьи, в которых оба родителя много работают. Добры к пожилым — предложите себя в качестве сиделки или компаньона.

Выгул и передержка

Если у вас нет аллергии, достаточно места в квартире и вы умеете ухаживать за животными — можно работать выгульщиком, догситтером, котоняней.

За:

  • вы занимаетесь тем, что хорошо получается, благодаря чему растет самооценка;

  • вы приобретаете новые знакомства.

Против:

  • необходимы специальные навыки и/или опыт, чтобы регулярно получать заказы.

Мини-предпринимательство

Продажа хендмейда

Если прежде вы вязали, шили и рисовали для души — начните продавать свои творения в соцсетях, на площадках «Ярмарка мастеров», «Вселенная handmade», Hands4U, на крупных маркетплейсах.

Репетиторство

Если хорошо учились в школе или вузе — станьте репетитором по школьным предметам, консультируйте по сложным темам, создавайте образовательные материалы и курсы. Также можно организовать уроки вокала или игры на музыкальном инструменте, обучать шахматам — если вы «профи» в этих сферах.

Проведение экскурсий

Если хорошо знаете свой город и умеете увлекательно о нем рассказывать — начните подрабатывать гидом на фрилансе, проводите индивидуальные и групповые экскурсии, составляйте необычные путеводители.

Подработка в сфере красоты

Потребуется пройти обучение (обычно это краткосрочные курсы), а затем попрактиковаться на знакомых без оплаты и запустить сарафанное радио — и тогда сможете получать дополнительный доход, подрабатывая стилистом, визажистом, парикмахером, бровистом, специалистом по маникюру, наращиванию ресниц, эпиляции.

За:

  • вы выполняете широкий круг разных задач, который включает рекламу, продвижение, блогинг;

  • вы приобретаете новые знакомства.

Против:

  • могут понадобиться деньги на закупку расходных материалов и рекламу.

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