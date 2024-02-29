Налоговые изменения 2024

Что меняется в работе компаний и бухгалтерии с 1 марта 2024 года

В марте 2024 года вступают изменения, которые принимались в прошлом 2023 году. Самое значимое для бухгалтера — это правила работы с электронными доверенностями. Остальные изменения напрямую связаны с ведением бизнеса, но будут интересны и бухгалтерам.
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Что меняется в работе компаний и бухгалтерии с 1 марта 2024 года
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Новый формат электронной доверенности введен с 1 марта 2024 года

С 1 марта 2024 года введен в действие новый формат электронной доверенности, подтверждающей полномочия представителя организации, — формат 5.02 (приказ ФНС от 19.09.2023 № ЕД-7-26/648@).

Новый формат позволяет создавать доверенности с возможностью передоверия и предоставлять полномочия сразу нескольким представителям.

Старые доверенности, которые оформлены до 1 марта 2024 года по формату 5.01, не теряют силы до окончания срока их действия. Налоговые инспекции будут их принимать до 28 февраля 2025 года включительно.

Но, если вам понадобится передоверить полномочия другому представителю после 1 марта 2024 года нужно оформить новую доверенность уже по формату 5.02.

Разъяснения ФНС о сроках действия страх доверенностей вышли в письме от 18.12.2023 № ЕА-4-26/15789@.

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Высококвалифицированным иностранным специалистам нужно повысить зарплату 

Для высококвалифицированных иностранных специалистов (ВКС), которых привлекают российские компании, законодательство устанавливает определенный уровень заработной платы. 

С 1 марта 2024 года минимальный размер выплат такому иностранцу не должен быть менее 750 000 рублей за квартал. В среднем, в месяц такой сотрудник должен получать около 250 000 рублей (закон от 10.07.2023 № 316-ФЗ). Ранее было 167 000 рублей в месяц.

Имейте в виду, что заработная плата иностранного ВКС должна соответствовать новым требованиям уже с 1 квартала 2024 года. То есть, по итогам 1 квартала 2024 года зарплата ВКС должна быть не менее 750 000 рублей.

Если вы платили в январе, феврале по 167 000 рублей, в марте нужно доплатить примерно 416 000 рублей. За зарплаты меньше установленного уровня компанию могут лишить права найма иностранных ВКС на 2 года.

Маркировка расширяется

С 1 марта 2024 года введена маркировка для медицинских товаров: слуховых аппаратов, коронарных стендов, компьютерных томографов и санитарно-гигиенических изделий.

С этой же даты начинается очередной этап маркировки безалкогольных напитков и соков, штрихкоды должны появится на напитках в алюминиевых и полимерных банках. Кроме соков, нектаров, компотов и напитков из растительного сырья.

Общеустановленный срок давности для проверки  по взаимозависимым сделкам упразднен

Законом от 26.02.2024 № 39-ФЗ из НК исключили положение о том, что проверка полноты исчисления и уплаты налогов по взаимозависимым сделкам должна проводиться в течение 2 лет со дня получения уведомления о сделке или извещения. 

После 26 марта 2024 года решение о проведении проверки будет принимать без учета даты получения указанных документов. При сохранено требование, соблюдать периоды, за которые может быть проведена проверка. 

Адрес можно получить и аннулировать за 5 дней

Юридический адрес можно изменить в течение 5 дней, если подать заявление электронно.

Ранее такие изменения требовали 10 дней. Решение о присвоении/аннулировании адреса будет дополняться выпиской из Государственного адресного реестра. Если сведений в реестре нет, ИФНС направит вам уведомление.

Поправки, сократившие срок внесены в постановление Правительства от 19 ноября 2014 г. № 1221.

Новое в Правилах противопожарного режима 

Поправки в действующие Правила противопожарного режима внесены постановлением Правительства от 30 марта 2023 года № 510. Они вступают в силу с 1 марта 2024 года.

В организациях определенных категорий электроустановки должны оборудоваться устройствами защиты от дугового пробоя. Это устройства, предназначенные для предупреждения и предотвращения в автоматическом режиме возгорания от искрения электросетей.

Ответственность для тех, кто работает в системе контроля дорожных фондов

В конце 2023 года был принят закон от 21.11.2022 № 464-ФЗ, согласно которому с 1 марта 2024 года, владельцы федеральных, региональных и межмуниципальных автодорог обязаны будут платить штрафы:

  • за нарушение порядка, способов, сроков размещения информации на дорогах;

  • неполное представление информации;

  • представление недостоверной информации.

Ответственность для компаний ТЭК

С 1 марта 2024 года усилена административная ответственность за нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК (закон от 13.06.2023 № 233-ФЗ).

Про валютный контроль

С 1 марта 2024 года компании-экспортеры обязаны сообщать ЦБ о валютных активах своих дочерних компаний.

Более жесткие требования внесены законом № 647-ФЗ от 25.12.2023 о внесении изменений в закон «О валютном регулировании и валютном контроле», который частично вступает в силу с 1 марта 2024 года, частично — с 1 июля 2024 года.

Упрощение для рыболовных компаний

В статью 333.4-1 НК внесены поправки, которые смягчают правила применения вычета при уплате сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов (ВБР). Закон от 26.02.2024 № 38-ФЗ опубликован на портале правовой информации и вступит в силу с 26 марта 2024 года.

Ранее уведомление о праве на вычет можно было использовать один раз в течение 2 лет с даты его получения. Теперь это ограничение снято.

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