Какой бизнес открыть в сельской местности, чтобы получать доход круглый год

Ошибочно думать, что в сельской местности и деревне нельзя заработать деньги. Если изучить новые направления и возможности для развития бизнеса, то можно организовать собственное дело, которое принесет стабильный доход.

Делимся идеями для бизнеса в сельской местности, изучили программы поддержки предпринимателей и подсчитали стоимость затрат на открытие своего дела.

Как зарабатывать деньги в деревне

Некоторые уверены, что зарабатывать в сельской местности или деревнях практически невозможно. Такое убеждение — одна из причин оттока населения из сел. Так, согласно данным Росстата, на 1 января 2023 года в городской местности проживало 109,6 млн человек, а в сельской местности — 36,8 млн человек.

Однако заработать можно даже в небольшом поселке — важно найти свою целевую аудиторию и определить ее нужды.

Какие меры поддержки доступны для бизнеса в сельской местности

Полный перечень программ и субсидий можно найти на сайте Минсельхоза.

Поддержкой могут воспользоваться субъекты малого и среднего предпринимательства, самозанятые и участники потребительских кооперативов.

Получить поддержку на развитие бизнеса можно с помощью грантового конкурса «Агростартап», который проводят в рамках нацпроекта «‎Малое и среднее предпринимательство».‎ Победители могут получить грант в размере до 7 млн рублей.

В рамках программы «Агропрогресс» владельцы бизнеса, который существует 2 и более года, могут получить до 30 млн рублей на развитие дела в сельской местности.

Государство готово выделить субсидии на покупку участка для ведения бизнеса, животных, оборудования, подводку коммуникаций, приобретение техники и не только. Узнать точные условия получения субсидии можно в сведениях о программе.

Некоторые регионы предлагают собственные меры поддержки бизнеса в сельских территориях. Узнать информацию можно на сайте регионального правительства и профильных комитетов.

Чтобы бизнес не прогорел в первый год работы, нужно вести управленческий учет с момента его создания. Научим правильно управлять деньгами компании на курсе Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах. Вы узнаете, как планировать бюджет, контролировать расходы, рассчитывать и анализировать финансовые показатели и всегда держать руку на пульсе своего бизнеса. Встречайте Кибер-весну на «Клерке»! Вы можете купить курс по специальной цене за за 7 300 вместо 24 200 рублей! Успейте присоединиться к новому потоку, он стартует 15 марта! Записаться

Как найти клиентов для бизнеса

Одна из основ бизнеса — правильное понимание целевой аудитории. Нельзя реализовать товар, который с самого начала не пользуется спросом и которому не доверяют потенциальные клиенты. Например, если продавать в деревне кожаную мебель ручной работы, вечерние наряды или товары премиум-сегмента, скорее всего, у местных жителей не будет необходимости в таких вещах или средств на их покупку.

Затраченные ресурсы могут себя не оправдать. Жители пойдут за покупками туда, где могут купить все необходимое — от молока до рабочих перчаток — по приемлемой для себя стоимости.

Поэтому перед открытием бизнеса важно сначала изучить основную занятость населения. Часто в деревнях и сельской местности жители ведут сельское хозяйство. Поэтому уверенный доход могут принести даже семена растений или хозяйственный инструмент.

Опросите местных жителей, какие проблемы и нужды у них есть, как они их решают. Примерно оцените благосостояние села или деревни. Возможно, уровень зарплат местных жителей будет несопоставим со стоимостью ваших товаров и услуг.

Заработок на рыбалке

Становится популярным особый способ рыбалки, где для ловли рыбы используют копья, вилы и стрелы (боуфишинг). Для реализации такой бизнес-идеи подойдет специальное угодье или арендованное водохранилище.

Такое занятие можно отнести к сфере туризма, поскольку основной поток посетителей будет приезжать именно из соседних городов.

Дополнительно можно организовать гостевой домик, где гости смогут отдохнуть от городской суеты.

У такой рыбалки есть несколько преимуществ:

круглогодичность — такая рыбалка пользуется спросом в любое время года;

минимальные вложения , если рядом есть водоем . Придется вложиться именно в организацию отдыха;

простая процедура получения разрешения — местная администрация вряд ли откажет в помощи, поскольку поток туристов положительно скажется на благосостоянии всего села или деревни.

На старте потребуются вложения:

В приобретение снаряжения минимум на пять–шесть охотников. Необходимы резиновые лодки, обмундирование и оружие для водной охоты. В рекламу — необходима для привлечения клиентов. Важно запустить рекламную кампанию за несколько месяцев до открытия, чтобы оформить первые заказы. Потребуется баннер, чтобы оповестить потенциальных клиентов и опередить конкурентов. Стоит задуматься о продвижении в соцсетях. Даже небольшие вложения в рекламу могут позитивно отразиться на турпотоке.

Дополнительно можно обустроить гостевой дом и баню.

Основной поток клиентов в таком бизнесе приходится на выходные и праздничные дни, поэтому проект можно совмещать с другой деятельностью.

Чтобы зарегистрировать бизнес, можно открыть юрлицо или ИП. Обязательно потребуется разрешение от местного надзора. В данном случае можно использовать упрощенную систему налогообложения.

Разведение кур

В случае разведения кур продавать можно домашние яйца, цыплят, а также мясо птицы. Важно правильно выбрать породу, создать благоприятные климатические условия для жизнедеятельности птиц.

Поставлять домашние яйца и мясо можно в фермерские лавки, места общепита и даже продавать своим соседям.

Однако важно помнить о высокой конкуренции, в сельской местности жители часто разводят домашних животных и птиц, поэтому в первую очередь необходимо решить именно вопрос сбыта.

Важно изучить специфику разведения кур, распространенные болезни у домашних птиц и не только. Потребуются серьезные затраты на оборудование теплого курятника.

Доход здесь полностью зависит от человека: важно обеспечить должный уход за птицей, вовремя проводить вакцинацию, покупать правильный корм. В противном случае такое дело очень быстро может стать убыточным.

В некоторых случаях рентабельность может составить 200%. Главное, обеспечить должный уход за домашней птицей и найти рынок сбыта.

Бизнес на сухофруктах

Идея подойдет для теплых регионов, где хорошо себя чувствуют плодово-ягодные деревья. Придется приобрести специальную сушилку для фруктов и ягод — ее цена составляет от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.

Такая работа сезонная, поэтому к сбору урожая можно привлечь всю семью. Полученный доход можно использовать для будущих вложений в более крупный бизнес-проект.

Важно заранее найти покупателя, поскольку аренда прилавка может съесть весь полученный доход. Можно договориться со скупщиком или магазином в соседнем городе. Собирательством фруктов и ягод можно заниматься как у себя дома, так и на заброшенных участках. Дополнительно можно скупить лишнюю продукцию у местных жителей.

На первую прибыль можно рассчитывать уже осенью, когда свежий сезонный урожай пропадет с прилавков на рынках. Чтобы вести бизнес легально и договориться с магазином о сбыте, важно зарегистрировать ИП.

Выращивание быстрорастущей зелени

Вырастить зелень и получить экологически чистый продукт несложно. Стоимость одного кг семян варьируется в районе 90–350 рублей. Стоимость аренды участка зависит от региона, плодородности почвы и развитости инфраструктуры рядом.

Быстрорастущую зелень готовы покупать местные жители и ближайшие заведения общепита.

Главное преимущество зелени в том, что за один сезон можно собрать два–три урожая. Она неприхотлива и не требует серьезного ухода. Важно организовать пространство на открытом грунте и вовремя подкармливать растения удобрениями. Посев начинают уже в начале апреля.

Участок земли можно взять в аренду у муниципалитета. Например, с участка площадью 5 га можно собрать около 300 т пекинской капусты. При оптовой продаже 1 кг капусты составит до 30 рублей, а при самостоятельной продаже — до 50. Опытные фермеры советуют оформить такой бизнес как товарищество.

Бизнес на собственном производстве

Без высокого риска можно попробовать организовать бизнес в творческой сфере.

Например, можно собственноручно изготавливать мебель. Высокой конкуренции в пределах одного села или даже небольшого города ждать не стоит, поскольку не каждый может организовать процесс изготовления и продажи мебели.

Среди популярных направлений — изготовление мебели из ротанга, мебели-трансформера, например детских песочниц-лавочек, качелей и даже беседок.

Основная целевая аудитория для бизнеса по изготовлению мебели — городские жители, владельцы дач и кафе.

Важно организовать рекламную кампанию. Именно она вместе с качественной работой поможет окупить бизнес в короткие сроки.

Если у вас есть собственное хозяйство, можно открыть небольшую сыроварню. Основная целевая аудитория такого бизнеса — владельцы кафе, ресторанов и фермерских лавок.

До начала бизнеса необходимо заказать необходимое оборудование — его стоимость может достигать до 200 тыс. рублей.

Важно получить разрешение на домашнее производство молочной продукции от различных инстанций. Первый чистый доход можно получить через полгода.

Начинать производство сыра лучше с небольших партий, чтобы понять все нюансы производства, особенности сбыта продукции и оценить риски.

Такой бизнес может стать семейным. Работать на производстве нужно на постоянной основе.

Бизнес на выкапывании колодцев

Если объединить усилия со знакомыми, то можно организовать бизнес по выкапыванию колодцев. Преимущество такого дела — относительно невысокая конкуренция и высокий спрос у владельцев дач и строящихся домов. При этом для такой деятельности не требуются специальные разрешения, а получить необходимые знания можно в открытом доступе.

При высоких объемах работы стоит задуматься о покупке мини-экскаватора. Его стоимость может составить от 2 млн до 4 млн рублей. При этом придется пройти специальное обучение на право управления таким транспортным средством. Средняя стоимость таких курсов — 60 тыс. рублей.

Средний ежемесячный заработок может достигать нескольких сотен тыс. рублей, если приобрести необходимое оборудование и работать по пять дней в неделю.

Домашняя ферма

Разводить на своем участке домашних животных или птицу энергозатратно, но часто достаточно выгодно. Однако фермерская деятельность связана с большими рисками: болезни животных, стресс, неблагоприятные условия труда — могут привести к существенным расходам и не оправдать сделанных вложений.

Стоимость курицы-несушки может составить от 490 рублей, козы — от 6 тыс. рублей, коровы — от 85 тыс. рублей. Тюк сена весом три центнера может стоить от 1 800 рублей, мешок комбикорма — от 250 рублей. При этом нужно учитывать также стоимость профилактических прививок и осмотров у ветеринара и пищевых добавок.

Обратите внимание, что выращивать домашних животных и кур можно только на специальных участках. Садовые участки и дачи для этого не подойдут. В списке вспомогательных видов разрешенного использования участка должно быть указано «Птицеводство» или «Животноводство». Найти градостроительный регламент можно на сайте местной администрации.

Производство компоста

На участке также можно заняться производством компоста. Однако в первую очередь важно найти рынок сбыта для этого — в органических удобрениях могут быть заинтересованы агрономы и фермеры.

В качестве сырья подойдут опавшие листья и органические отходы. При этом сделать компостер можно самостоятельно.

Выгодным будет сотрудничество с владельцами крупного рогатого скота: они бесплатно или за небольшую плату могут привозить вам навоз, а вы сможете переработать его в удобрение.

Среди основных статей расхода — транспортировка и упаковка компоста. При этом такую деятельность можно совмещать с другой работой.

Экологический туризм

Такое направление имеет ряд преимуществ для туристов:

отдых от городской суеты в экологически чистом районе всей семьей;

тематические мастер-классы;

погружение в историю региона;

возможность опробовать фермерскую деятельность на себе.

Можно построить гостевой дом для туристов, организовать развлекательную программу с учетом специфики местности и зарегистрировать ИП.

Стоимость строительства 1 кв. м каркасного гостевого дома может составлять от 18 тыс. рублей. Также придется заложить средства на проводку коммуникаций и установку солнечных батарей при необходимости.

Пасека

Продукция пчеловодства — всегда в цене и почете у россиян. Мед помогает при простудных заболеваниях, насыщает организм витаминами и просто является вкусным лакомством.

Кроме самого меда, востребованы перга, прополис и маточное молочко. Пасека даже в несколько ульев способна обеспечить владельцев стабильным доходом.

Пчелы из одного дома при должном уходе приносят до 60 кг меда за сезон и несколько килограммов сопутствующей продукции.

Стоимость одной пчелосемьи составляет от 5 тыс. до 8,5 тыс. рублей. Один улей может обойтись в 1 900 рублей.

Овощеводство

Выращенные на собственном участке фрукты и овощи можно реализовывать на ярмарках, сдавать в фермерские лавки или продавать продукцию лично.

Благодаря современным технологиям, теплицам и удобрениям за летний сезон владельцы участка могут собрать до нескольких урожаев овощей и фруктов. А в случае с отапливаемыми теплицами снимать урожай можно круглый год.

Стоимость одного пакета семян помидоров на шесть кустов может достигать 73 рублей, а огурцов — 56. Упаковка семян моркови обойдется в сумму до 72 рублей.

Также дополнительными расходами могут стать специальный грунт, удобрения и ультрафиолетовые лампы для выращивания рассады.

Выращивание рассады и цветов на продажу

Кроме выращивания овощей, фруктов и ягод, можно заняться выращиванием рассады и цветов. Такой бизнес сезонный, но способен обеспечить стабильным спросом.

Для выращивания рассады потребуются теплицы, специальные лампы, горшки и удобрения.

Удаленная работа

Если в сельской местности есть широкополосный Интернет, а у вас есть ноутбук или компьютер, вы можете официально трудоустроиться в компанию с дистанционным форматом работы.

Найти такие вакансии с пометкой «удаленно» можно на специализированных сайтах. График работы не отличается от графика сотрудников, которые работают из офиса. Единственное отличие, что свою часть работы вы делаете из дома.

Как заработать в сельской местности: главное