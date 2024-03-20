Как повлияли ЕНС и ЕНП на формирование показателей бухгалтерской отчетности

Уплату налогов в бюджет с 2023 года отражают в особом порядке — через единый налоговый счет (ЕНС) посредством единого налогового платежа (ЕНП). Это радикальное новшество сказалось на порядке формирования показателей бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств.

Как отразить задолженность по налогам и сборам

Задолженность по платежам в бюджет (НДС, налогу на прибыль, налогу на имущество, налогу на доходы физических лиц и т. д.) отражают по строке 1520 бухгалтерского баланса. Для отражения задолженности по налогам и сборам в балансе укажите кредитовое сальдо по счету 68, не погашенное по состоянию на отчетную дату.

На едином налоговом счете учитывается:

совокупная налоговая обязанность плательщика;

единый налоговый платеж (ЕНП) — денежные средства для ее погашения.

Перечислять каждый налоговый платеж по самостоятельным реквизитам не нужно. Все деньги, которые должны пойти в счет уплаты налогов, страховых взносов, сборов, штрафов, пеней, нужно перечислять на единый налоговый счет (ЕНС).

В бухучете, как и прежде, по каждому налогу, который надо уплатить в бюджет, к счету 68 «Расчеты по налогам и сборам» открыт отдельный субсчет. По его кредиту отражается начисление сумм налогов.

Что касается уплаты налогов, то к счету 68 должен быть открыть новый субсчет — «Расчеты по единому налоговому платежу». Все платежи по налогам собираются на этом субсчете, без разбивки по налогам. Налоговая инспекция сама списывает с ЕНС нужные суммы в определенной последовательности.

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Проводки по уплате налогов через ЕНП

В течение года в учете организации имеют место проводки:

по начислению каждого налога;

уплате ЕНП;

зачету обязательств в счет ЕНП;

возврату положительного сальдо ЕНС.

Уплата налогов через внесение ЕНП на порядок их расчета не влияет (информация ФНС от 12 мая 2022 г.). Начисляют налоги, как и прежде, на кредит счета 68 отдельно по каждому конкретному налогу, в корреспонденции с дебетом соответствующего счета расходов.

Для учета ЕНП при перечислении одним платежом возможны проводки:

Дебет 68 Субсчет конкретного налога (сбора) Кредит 68 Субсчет «Расчеты по ЕНП» — начислен ЕНП в счет конкретного налога;

Дебет 68 Субсчет «Расчеты по ЕНП» Кредит 51 — уплачен единый налоговый платеж;

Дебет 51 Кредит 68 Субсчет «Расчеты по ЕНП» — возвращено на расчетный счет положительное сальдо ЕНС.

В НК нет конкретного срока уплаты ЕНП на ЕНС. Главное— отслеживать, чтобы на ЕНС было положительное сальдо. Налоги и взносы будут уплаченными на дату, когда наступит срок уплаты (п. 7 ст. 45 НК).

Если на дату уплаты налога и взноса у налогоплательщика нет положительного сальдо на ЕНС или этой суммы недостаточно, чтобы зачесть в счет имеющихся обязательств, к этой дате нужно отправить платежку по ЕНП.

Если есть положительное сальдо на ЕНС и оно больше обязательств, ЕНП можно не перечислять. А налоги и взносы будут уплаченными на дату, когда наступит срок уплаты (п. 7 ст. 45 НК).

Как заполнять отчет о движении денежных средств

Уплата налогов отражается в разделе «Денежные потоки по текущей деятельности» отчета о движении денежных средств. Это считается одним из основных направлений расходования денежных средств.

Возврат излишне уплаченных налогов из бюджета, за исключением НДС и акцизов, или взносов из государственных внебюджетных фондов, отражают по строке 4119.

Платежи по оплате труда работников отражайте по строке 4122 в сумме, которая включает:

суммы НДФЛ, зачтенные по ЕНС;

суммы, удержанные по исполнительным листам;

суммы страховых взносов, зачтенные по ЕНС.

Зачтенные по ЕНС в отчетном (предыдущем) году налоги на прибыль отразите в строке 4124, все остальные налоги, не входящих в ЕНП, а также незачтенные суммы по налогам, входящим в ЕНП, — в строке 4129.

Сумму НДС, а также акцизов, относящуюся к текущей деятельности, покажите свернуто. Итоговую сумму отражают в составе денежных потоков от текущих операций — по строке «Прочие поступления» (код 4119) либо «Прочие платежи» (код 4129).

С учетом всех особенностей новых расчетов с бюджетом алгоритм отражения денежных средств в отчете о движении денежных средств таков.

Вся сумма уплаченного ЕНП отражается по строке 4129 «Прочие платежи» за вычетом зачтенных по ЕНС налога на прибыль, НДФЛ и страховых взносов. Сумма возврата ЕНП отражается по строке 4119 «Прочие поступления». Налог на прибыль, зачтенный по ЕНС, отражается по строке 4124. НДФЛ и страховые взносы, зачтенные по ЕНС, отражаются по строке 4122.

Для тех, кто в 2023 году уплачивал налоги и взносы отдельными платежными поручениями, заполнение отчета о движении денежных средств не меняется. С 2024 года этот порядок отменен — уплата налогов допускается только через ЕНП.