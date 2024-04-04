Как себя мотивировать что-то делать? 5 действующих способов

Где-то на свете есть мифические люди, которые любят свою работу и с радостью спешат на нее даже в выходные, впопыхах проглотив кофе и забыв принять душ. Если вы вдохновлены свой деятельностью не так сильно, читайте дальше. В статье мы разбираемся, как найти мотивацию делать необходимое, когда не хочется.

Ищите внутреннюю мотивацию

Внутренняя мотивация основывается на ваших ценностях и интересах, побуждает действовать не под давлением внешних факторов, а в соответствии с внутренним желанием — и именно благодаря ей вы получаете удовольствие от процесса.

В поисках мотивации вы смотрите по сторонам : надеетесь на похвалу от босса или уважение группы коллег, ждете премию или бонус, мечтаете о престижной записи в трудовой книжке. Но почему-то такая мотивация не помогает начать действовать…

Вы остаетесь работать сверхурочно, потому что получаете удовольствие от упорядочения цифр и смыслов в виде презентации. Составляете сложный отчет, потому что верите: он поможет успокоить акционеров, внушить им мысль о высоком профессионализме руководства и отличных перспективах компании.

Рекомендации и лайфхаки

Хотя бы раз в месяц уделяйте время фрирайтингу: он помогает услышать себя, понять свои эмоции, желания и ценности.

Ведите дневник. Записывайте туда свои впечатления от новых или привычных занятий: что именно понравилось или не понравилось, что вы чувствовали в процессе.

Регулярно спрашивайте себя: «Почему это важно для меня?» — особенно если участвуете в долгом и сложном проекте.

Составьте список того, что вы готовы делать бесплатно или за символические деньги, каким возможностям открыты. Учитывайте свои предпочтения в выборе рабочих приоритетов: старайтесь, чтобы приятных задач в течение дня было больше.

Правильно ставьте цели

Постановка целей — половина успеха на пути к их достижению и отличный способ повышения мотивации.

Цели должны быть конкретными, измеримыми, достижимыми, значимыми и ограниченными по времени (SMART-подход).

Критерий Не SMART-цель Ближе к SMART-цели Конкретность «Нормальная квартира в Москве» «Трехкомнатная квартира в центре Москвы в моей собственности» Измеримость «Стать популярным блогером» «Привлечь пять тысяч подписчиков “ВКонтакте” и 10 тысяч подписчиков в “Дзене”» Достижимость «Победить рак во всем мире» «Устроиться на работу в организацию по борьбе с раком» Значимость «Купить яхту» «Купить яхту, чтобы совершить на ней кругосветное путешествие» Ограничение по времени «Пройти курс по рисованию» «До 1 июня пройти курс по рисованию»

Вы ставите себе цель попасть в кадровый резерв, чтобы в дальнейшем пройти зарубежную стажировку и, когда представится случай, претендовать на руководящую должность . Ради этого хватаетесь за все проекты сразу, выполняете мелкие поручения начальника и не пропускаете ни одного нетворкинг-мероприятия в рамках компании. Вот только выполнять обязательные ежедневные задачи хочется всё меньше…

Вы ставите себе цель по SMART, разбиваете ее на задачи и подзадачи, назначая каждой реалистичный срок. Затем приступаете к действиям, четко осознавая, на какой результат рассчитываете. Например: выяснить у руководителя «зоны роста»; ежедневно заниматься английским, чтобы успешно сдать экзамен; записаться на тестирование в кадровый резерв, которое проводится HR-отделом, и попросить советы о том, как лучше подготовиться.

Рекомендации и лайфхаки

Ставьте одну крупную цель в каждый момент времени и несколько маленьких — приоритетов много быть не может.

Разбивайте амбициозные цели на небольшие и понятные вам шаги.

Формулируйте цели в позитивном ключе.

Составьте список сомнений и страхов, затем письменно опровергните каждый.

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Визуализируйте успех

Визуализация — мощный инструмент, который помогает ясно представить желаемый результат.

Если визуализировать много достоверных и ярких деталей, можно безобидно обмануть мозг: он поверит в близость успеха и начнет искать простые, быстрые способы сделать фантазию реальностью.

Перед важной презентацией вы покрываетесь холодным потом, в красках представляя провал : «Вот я заикаюсь и забываю текст», «Вот файл не открывается», «Вот акционеры в первом ряду засыпают от скуки»… Желание готовить презентацию почему-то затухает.

Вы представляете, как произносите заключительные фразы презентации и публика бурно вам аплодирует (в том числе капризные акционеры в первом ряду). Вас переполняет гордость за хорошо сделанную работу. Теперь гораздо легче предположить, что и как вы сказали во время презентации, — успеть бы записать идеи!

Рекомендации и лайфхаки

Когда продумываете желаемый результат, «включайте» все органы, не только зрение. Представьте цвета, звуки, запахи, прикосновения.

Используйте в фантазиях яркие детали, которые можно легко реализовать, — например, красный шелковый шарф на шее или фигурка-талисман рядом с вашим ноутбуком.

Если вы слишком скромны, чтобы фантазировать об успехе без веских (по вашему мнению) причин, представьте себя героем фильма, а цель/задачу — частью сюжета. Придумайте удачную концовку.

Назначайте себе награды

Награда — один из самых очевидных ответов на вопрос, как себя замотивировать.

Если нет понимания, ради чего весь труд, то прикладывать силы не хочется. При этом награждать себя стоит и за итоговый результат, и за успешное прохождение каждого промежуточного этапа.

Вы пообещали себе после подписания крупной сделки с ВИП-клиентом уехать в отпуск, отключив телефон. Награда отличная — вот только дожить бы еще .

Отпуск — неизбежная, но нескорая награда. Чтобы мотивировать себя перед каждой следующей задачей и награждать после выполнения, вы составили целый список мини-наград: после маркетингового исследования рынка и конкурентов — ужин с подругой в любимом кафе; после составления презентации для клиента — поход в кино; после переговоров — спа-сеанс. Даже если что-то сорвется на пути к цели, благодаря таким «остановкам» вы не растеряете энтузиазм и желание «продолжать идти».

Рекомендации и лайфхаки

Не так важно, что именно будет вознаграждением. Важно то, какой смысл вы вкладываете в действие. Чашка кофе может быть просто чашкой кофе —— или заслуженной паузой под девизом «И пусть весь мир подождет!».

Превратите выполнение рутинных задач в игру — с помощью лотереи с мини-наградами: составьте список удовольствий и после каждого завершенного дела выбирайте одно с помощью генератора случайных чисел.

То, что вдохновляет и мотивирует подругу или коллегу, может не подойти вам. Слушайте себя.

Для многих лучшая награда — помочь другому. Подумайте, чью жизнь вы делаете спокойнее и счастливее, когда отлично справляетесь со своими задачами.

Сформируйте поддерживающее окружение

Считается, что поддерживающим окружением могут быть только те, кто вас вовремя хвалит, помогает словом и делом, безоценочно выслушивает жалобы в трудный момент.

Но поддержкой может также быть: удачно выбранное для работы время — когда вы наиболее продуктивны; высокий уровень энергии — когда вы чувствуете себя отдохнувшим и полным энтузиазма; положительные примеры, за которыми можно наблюдать, — например, эксперты в вашей сфере, ведущие блоги; память о прошлых успехах — если у вас есть журнал достижений.

Вы участвуете в проекте вместе с командой серьезных профессионалов. Каждый из них возлагает большие надежды на результат, подгоняет и критикует другого (называя это «обратной связью»). Казалось бы, «волшебный пендель» от товарищей — отличная мотивация, но нет. Делать каждую следующую задачу и показывать ее хочется все меньше.

Проектная команда вас скорее нервирует, чем вдохновляет. Зато дома ждет супруг, который интересуется вашими успехами и прогрессом, и мама каждые выходные напоминает, как гордится вами. Вы читаете биографию известного актера, путь которого к успеху был особенно тернист... Да, проект непростой, но вы справитесь, ведь у вас есть бесценная поддержка.

Рекомендации и лайфхаки