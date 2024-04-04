Система быстрых платежей для бизнеса: кому выгодно и как подключить

Рассказываем, что такое СБП и как применять систему предпринимателям.

Что такое Система быстрых платежей

Система быстрых платежей для бизнеса — это сервис Банка России и Национальной системы платежных карт «Мир». С его помощью можно принимать платежи от клиентов через мобильное приложение. У покупателя должно быть установлено приложение «СБПпэй» или мобильное приложение банка — участника системы.

Для проведения оплаты офлайн-бизнес обычно использует QR-код, который размещает на дисплее или предчеке. Для онлайн-покупок подойдет платежная ссылка или кнопка.

Возможность проводить платежи через СБП стала доступной бизнесу в 2022 году. По сообщению ЦБ, в IV квартале 2023 года объем операций через СБП превысил 25 трлн рублей в сутки. Переводами через СБП для оплаты товаров и услуг воспользовался каждый третий житель страны, совершая в среднем 12 покупок в квартал. Всего в IV квартале 2023 года было совершено более полумиллиарда покупок на сумму 1,15 трлн рублей.

Сейчас к Системе быстрых платежей подключены больше ста российских банков. Полный список доступен на официальном сайте СБП.

Главные отличия от других способов оплаты

Прием платежей через СБП — альтернатива эквайрингу и подходит для бизнеса любого размера.

Не нужно заключать договор эквайринга . Для подключения достаточно открыть счет РКО в банке-партнере СБП и оформить договор на прием платежей через систему.

Для оплаты не нужны банковские карты и POS-терминалы . Использовать такой способ оплаты может любой бизнес, даже небольшой. Покупать оборудование не нужно, а можно взять его в лизинг.

Мгновенное зачисление денег на счет . При оплате через СБП средства на зачисляются мгновенно, а оплата может производиться круглосуточно.

Низкая комиссия за проведение платежей. У Системы быстрых переводов самые низкие ставки для предпринимателей: максимум 0,7% от суммы платежа.

Как происходит оплата через СБП

Для оплаты можно использовать QR-код, платежную ссылку или кнопку. Далее расскажем подробнее о каждом способе.

Оплата по QR-коду

QR-код может быть статическим или динамическим. Информация о получателе включена в оба, а стоимость покупки зависит от настроек самого кода.

Статический QR-код с фиксированной суммой . Такой код формирует банк после регистрации продавца в системе. В коде стоимость покупки уже прописана. Чаще всего статический код используют для продажи единичных товаров по фиксированной цене, рекуррентных покупок.

Статический QR-код со свободной суммой . Этот код также формирует банк, индивидуально или на все покупки. При этом поле с суммой остается свободным — его заполняет сам покупатель.

Динамический QR-код. Формируется отдельно для каждой оплаты непосредственно на кассе. Его используют торговые точки с большим количеством товаров и посетителей.

Срок действия динамического QR-кода задается на усмотрение бизнеса и может составлять от 5 до 90 дней. Статический QR-код можно использовать бессрочно.

Статический и динамический принципы формирования актуальны и для других способов платы: кнопки или ссылки.

Как работает оплата с помощью QR-кода

Вариант 1 . Клиент сканирует код в приложении банка: Покупатель переходит в мобильное приложение банка. Через специальный раздел сканирует QR-код и переходит на страницу оплаты внутри приложения. Если используется QR-код со свободной суммой — вписывает нужную. Подтверждает платеж.

Вариант 2 . Продавец сканирует код без приложения банка: Покупатель сканирует QR-код камерой телефона. Переходит на страницу с выбором мобильного приложения банка — партнера системы. Выбирает свой банк и переходит на страницу оплаты для подтверждения платежа.



Оплата по кнопке или по ссылке

Оплату по кнопке удобно использовать в онлайн-торговле: на сайтах или в мобильных приложениях. Ссылку часто применяют при продажах через менеджеров или чат-бота.

При оплате кнопкой на странице оплаты среди доступных способов покупатель выбирает кнопку с иконкой СБП. Если используется ссылка, покупатель переходит по ней.

На экране появляется список банков.

Покупатель выбирает нужный, переходит в свое мобильное приложение и подтверждает платеж.

У Системы быстрых платежей есть специальный виджет, который можно использовать для выбора банка-партнера при оплате в интернет-магазинах или приложениях.

Какие задачи решает Система быстрых платежей

СБП для предпринимателя — возможность упростить процессы приема платежей и сэкономить на оборудовании и эквайринге.

Комиссия в СБП прозрачна: зависит только от вида деятельности компании. На нее не влияет количество оплат, сумма платежей за конкретный период.

Для ряда сфер установлена минимальная комиссия в размере 0,4% от суммы покупки, не более 1500 рублей. Это компании, которые занимаются торговлей потребительскими товарами, лекарствами, БАДами, оказывают медицинские услуги и другие. Полный список доступен на официальном сайте СБП.

Для всех остальных комиссия ограничена — 0,07%, не более 1500 рублей.

Для сравнения: средняя ставка на эквайринг — около 3% с покупки. Допустим, у вас небольшая торговая точка с товарами общего потребления. Выручка — 1 млн в месяц. За эквайринг вы заплатите 90 000 рублей, а если будете использовать СБП — 21 000 рублей.

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Удобство для бухгалтерии

Платежи в Системе быстрых платежей отражаются в учете так же, как эквайринг. Как правило, банк перечисляет на счет продавца все сумму оплаты, а затем вычитает комиссию.

Важно, что платежи приходят не единой суммой, а учитываются по отдельности, поэтому дополнительно раскидывать такие оплаты не нужно.

Какому бизнесу удобно работать через СБП

Система быстрых платежей удобна для небольших торговых точек, малого бизнеса, сферы услуг: можно сэкономить на эквайринге и покупке POS-терминалов и при этом предоставлять клиентам простой и быстрый способ оплаты.

Для служб доставки и курьерских услуг использование СБП особенно подойдет: не нужно снабжать терминалами оплаты каждого курьера. Достаточно мобильного приложения СБП или просто статической ссылки, перейдя по которой клиент сам вводит сумму платежа.

Также в СБП есть возможность формировать динамические коды. В них помимо стоимости покупки можно указать идентификатор торговой точки, кассы и продавца/кассира.

Это дает возможность контролировать и отслеживать продажи в сетевом ритейле. Ограничений по общему объему платежей, совершенных через систему, нет.

Единственное ограничение касается размера единичной покупки: он должен быть не более 1 миллиона рублей. Если сумма платежа превышает эту цифру, платеж нужно разделить.

Как сделать, чтобы покупатели чаще оплачивали через СБП

Проинформировать покупателей . Информацию об этом способе оплаты стоит разместить в торговой точке: на кассовых зонах, в торговом зале. Дать инструкции продавцам и кассирам сообщать о такой возможности покупателем.

Сделать скидку на оплату . Для онлайн-платежей можно указать две суммы для оплаты — картой и СБП. Сумма при оплате через Систему быстрых платежей будет меньше. Если у вас офлайн-бизнес и небольшой поток клиентов, такую скидку тоже можно предложить.

Начислять баллы в программе лояльности. Предложить начисление повышенных бонусов на оплаты, проведенные с помощью СБП.

Плюсы и минусы Системы быстрых платежей для бизнеса

Плюсы использования СБП:

Низкая ставка комиссии, дешевле, чем эквайринг.

Снижение расходов на покупку оборудования для эквайринга.

Быстрое зачисление средств.

Удобный способ оплаты для клиентов: без карты, нужен только мобильный телефон.

Повышение конверсии в покупки при онлайн-оплате.

Подходит для бизнеса любого размера — от микробизнеса до крупного сетевого ритейла.

Больше 100 банков-партнеров в стране. Способ оплаты, популярность которого растет.

Минусы СБП для бизнеса:

Для бизнеса с высоким чеком — от 1 миллиона рублей — нужно разбивать покупку на две части.

У покупателя может не быть мобильного приложения банка-партнера.

По оплатам через СБП банк может не начислять кэшбэк. Как правило, кэшбэк высчитывается из комиссии эквайринга. А в случае с СБП комиссия уже снижена.

Как подключить СБП

Для подключения к системе СБП нужно обратиться в банк, который является участником программы.

Шаг 1 . Откройте расчетный счет в банке-партнере СБП или заключите договор на прием платежей через систему с банком, в котором у вас уже открыт РКО. Процедура подключения может отличаться у разных банков.

Шаг 2 . Выберите способ приема платежей: онлайн-касса, терминал, мобильное приложение.

Шаг 3 . Выберите порядок формирования QR-кодов или ссылок/кнопок на оплату для онлайн-бизнеса: статический, статический с открытой суммой или динамический.

Шаг 4. Начинайте принимать оплату от покупателей.

Частые вопросы от предпринимателей

Есть ли ограничения по платежам через СБП?

Ограничение касается только суммы одной покупки и составляет 1 миллион рублей. Других ограничений нет.

Может ли клиент платить через СБП с кредитной карты?

Эта возможность зависит от условий банковского обслуживания по кредитной карте. У всех банков они разные.

QR-коды нужны на каждую покупку или можно сделать один на все?

Можно использовать статический QR-код. Он будет действовать для всех покупок. Или формировать динамический код под каждую покупку отдельно в зависимости от финальной суммы.

Если у торговой точки уже есть онлайн-касса, можно ли подключить к ней этот способ оплаты?

Как правило, такие возможности есть у всех поставщиков ПО для кассового обслуживания. Детали и процесс интеграции вы можете уточнить у поставщика своего решения.

Как продавцу убедиться, что платеж по СБП прошел успешно?

Если вы используете онлайн-кассу, уведомление об успешном закрытие чека появится в системе. Если работаете без такой кассы, уведомление поступит в приложение Системы быстрых платежей для бизнеса.

Есть ли особенности в оформлении возвратов для платежей через СБП?

Возвраты по покупкам, совершенным через СБП, оформляются так же, как и при других способах оплаты. Возврат может быть частичным — на часть покупок из чека, или полным — на полную сумму. Деньги поступят на счет покупателя мгновенно.