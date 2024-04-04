Система быстрых платежей

Система быстрых платежей для бизнеса: кому выгодно и как подключить

Рассказываем, что такое СБП и как применять систему предпринимателям. 
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Система быстрых платежей для бизнеса: кому выгодно и как подключить
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Что такое Система быстрых платежей 

Система быстрых платежей для бизнеса — это сервис Банка России и Национальной системы платежных карт «Мир». С его помощью можно принимать платежи от клиентов через мобильное приложение. У покупателя должно быть установлено приложение «СБПпэй» или мобильное приложение банка — участника системы. 

Для проведения оплаты офлайн-бизнес обычно использует QR-код, который размещает на дисплее или предчеке. Для онлайн-покупок подойдет платежная ссылка или кнопка. 

Возможность проводить платежи через СБП стала доступной бизнесу в 2022 году. По сообщению ЦБ, в IV квартале 2023 года объем операций через СБП превысил 25 трлн рублей в сутки. Переводами через СБП для оплаты товаров и услуг воспользовался каждый третий житель страны, совершая в среднем 12 покупок в квартал. Всего в IV квартале 2023 года было совершено более полумиллиарда покупок на сумму 1,15 трлн рублей.

Сейчас к Системе быстрых платежей подключены больше ста российских банков. Полный список доступен на официальном сайте СБП.

Главные отличия от других способов оплаты

Прием платежей через СБП — альтернатива эквайрингу и подходит для бизнеса любого размера. 

  • Не нужно заключать договор эквайринга. Для подключения достаточно открыть счет РКО в банке-партнере СБП и оформить договор на прием платежей через систему.

  • Для оплаты не нужны банковские карты и POS-терминалы. Использовать такой способ оплаты может любой бизнес, даже небольшой. Покупать оборудование не нужно, а можно взять его в лизинг.

  • Мгновенное зачисление денег на счет. При оплате через СБП средства на зачисляются мгновенно, а оплата может производиться круглосуточно. 

  • Низкая комиссия за проведение платежей. У Системы быстрых переводов самые низкие ставки для предпринимателей: максимум 0,7% от суммы платежа. 

Как происходит оплата через СБП 

Для оплаты можно использовать QR-код, платежную ссылку или кнопку. Далее расскажем подробнее о каждом способе. 

Оплата по QR-коду

QR-код может быть статическим или динамическим. Информация о получателе включена в оба, а стоимость покупки зависит от настроек самого кода. 

  • Статический QR-код с фиксированной суммой. Такой код формирует банк после регистрации продавца в системе. В коде стоимость покупки уже прописана. Чаще всего статический код используют для продажи единичных товаров по фиксированной цене, рекуррентных покупок. 

  • Статический QR-код со свободной суммой. Этот код также формирует банк, индивидуально или на все покупки. При этом поле с суммой остается свободным — его заполняет сам покупатель. 

  • Динамический QR-код. Формируется отдельно для каждой оплаты непосредственно на кассе. Его используют торговые точки с большим количеством товаров и посетителей. 

Срок действия динамического QR-кода задается на усмотрение бизнеса и может составлять от 5 до 90 дней. Статический QR-код можно использовать бессрочно. 

Статический и динамический принципы формирования актуальны и для других способов платы: кнопки или ссылки. 

Как работает оплата с помощью QR-кода 

  • Вариант 1. Клиент сканирует код в приложении банка:

    • Покупатель переходит в мобильное приложение банка.

    • Через специальный раздел сканирует QR-код и переходит на страницу оплаты внутри приложения. 

    • Если используется QR-код со свободной суммой — вписывает нужную. 

    • Подтверждает платеж.  

  • Вариант 2. Продавец сканирует код без приложения банка:

    • Покупатель сканирует QR-код камерой телефона.

    • Переходит на страницу с выбором мобильного приложения банка — партнера системы.

    • Выбирает свой банк и переходит на страницу оплаты для подтверждения платежа. 

Оплата по кнопке или по ссылке 

Оплату по кнопке удобно использовать в онлайн-торговле: на сайтах или в мобильных приложениях. Ссылку часто применяют при продажах через менеджеров или чат-бота. 

  • При оплате кнопкой на странице оплаты среди доступных способов покупатель выбирает кнопку с иконкой СБП. Если используется ссылка, покупатель переходит по ней. 

  • На экране появляется список банков.

  • Покупатель выбирает нужный, переходит в свое мобильное приложение и  подтверждает платеж. 

У Системы быстрых платежей есть специальный виджет, который можно использовать для выбора банка-партнера при оплате в интернет-магазинах или приложениях. 

Какие задачи решает Система быстрых платежей

СБП для предпринимателя — возможность упростить процессы приема платежей и сэкономить на оборудовании и эквайринге. 

Комиссия в СБП прозрачна: зависит только от вида деятельности компании. На нее не влияет количество оплат, сумма платежей за конкретный период. 

Для ряда сфер установлена минимальная комиссия в размере 0,4% от суммы покупки, не более 1500 рублей. Это компании, которые занимаются торговлей потребительскими товарами, лекарствами, БАДами, оказывают медицинские услуги и другие. Полный список доступен на официальном сайте СБП

Для всех остальных комиссия ограничена — 0,07%, не более 1500 рублей.

Для сравнения: средняя ставка на эквайринг — около 3% с покупки. Допустим, у вас небольшая торговая точка с товарами общего потребления. Выручка — 1 млн в месяц. За эквайринг вы заплатите 90 000 рублей, а если будете использовать СБП — 21 000 рублей. 

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Удобство для бухгалтерии

Платежи в Системе быстрых платежей отражаются в учете так же, как эквайринг. Как правило, банк перечисляет на счет продавца все сумму оплаты, а затем вычитает комиссию.

Важно, что платежи приходят не единой суммой, а учитываются по отдельности, поэтому дополнительно раскидывать такие оплаты не нужно. 

Какому бизнесу удобно работать через СБП

Система быстрых платежей удобна для небольших торговых точек, малого бизнеса, сферы услуг: можно сэкономить на эквайринге и покупке POS-терминалов и при этом предоставлять клиентам простой и быстрый способ оплаты. 

Для служб доставки и курьерских услуг использование СБП особенно подойдет: не нужно снабжать терминалами оплаты каждого курьера. Достаточно мобильного приложения СБП или просто статической ссылки, перейдя по которой клиент сам вводит сумму платежа. 

Также в СБП есть возможность формировать динамические коды. В них помимо стоимости покупки можно указать идентификатор торговой точки, кассы и продавца/кассира.

Это дает возможность контролировать и отслеживать продажи в сетевом ритейле. Ограничений по общему объему платежей, совершенных через систему, нет. 

Единственное ограничение касается размера единичной покупки: он должен быть не более 1 миллиона рублей. Если сумма платежа превышает эту цифру, платеж нужно разделить. 

Как сделать, чтобы покупатели чаще оплачивали через СБП

  • Проинформировать покупателей. Информацию об этом способе оплаты стоит разместить в торговой точке: на кассовых зонах, в торговом зале. Дать инструкции продавцам и кассирам сообщать о такой возможности покупателем. 

  • Сделать скидку на оплату. Для онлайн-платежей можно указать две суммы для оплаты — картой и СБП. Сумма при оплате через Систему быстрых платежей будет меньше. Если у вас офлайн-бизнес и небольшой поток клиентов, такую скидку тоже можно предложить. 

  • Начислять баллы в программе лояльности. Предложить начисление повышенных бонусов на оплаты, проведенные с помощью СБП. 

Плюсы и минусы Системы быстрых платежей для бизнеса 

Плюсы использования СБП:

  • Низкая ставка комиссии, дешевле, чем эквайринг. 

  • Снижение расходов на покупку оборудования для эквайринга. 

  • Быстрое зачисление средств.

  • Удобный способ оплаты для клиентов: без карты, нужен только мобильный телефон.

  • Повышение конверсии в покупки при онлайн-оплате. 

  • Подходит для бизнеса любого размера — от микробизнеса до крупного сетевого ритейла. 

  • Больше 100 банков-партнеров в стране. Способ оплаты, популярность которого растет. 

Минусы СБП для бизнеса

  • Для бизнеса с высоким чеком — от 1 миллиона рублей — нужно разбивать покупку на две части. 

  • У покупателя может не быть мобильного приложения банка-партнера. 

  • По оплатам через СБП банк может не начислять кэшбэк. Как правило, кэшбэк высчитывается из комиссии эквайринга. А в случае с СБП комиссия уже снижена. 

Как подключить СБП 

Для подключения к системе СБП нужно обратиться в банк, который является участником программы. 

  • Шаг 1. Откройте расчетный счет в банке-партнере СБП или заключите договор на прием платежей через систему с банком, в котором у вас уже открыт РКО. Процедура подключения может отличаться у разных банков. 

  • Шаг 2. Выберите способ приема платежей: онлайн-касса, терминал, мобильное приложение. 

  • Шаг 3. Выберите порядок формирования QR-кодов или ссылок/кнопок на оплату для онлайн-бизнеса: статический, статический с открытой суммой или динамический. 

  • Шаг 4. Начинайте принимать оплату от покупателей. 

Частые вопросы от предпринимателей 

Есть ли ограничения по платежам через СБП?

Ограничение касается только суммы одной покупки и составляет 1 миллион рублей. Других ограничений нет. 

Может ли клиент платить через СБП с кредитной карты?

Эта возможность зависит от условий банковского обслуживания по кредитной карте. У всех банков они разные. 

QR-коды нужны на каждую покупку или можно сделать один на все?

Можно использовать статический QR-код. Он будет действовать для всех покупок. Или формировать динамический код под каждую покупку отдельно в зависимости от финальной суммы. 

Если у торговой точки уже есть онлайн-касса, можно ли подключить к ней этот способ оплаты? 

Как правило, такие возможности есть у всех поставщиков ПО для кассового обслуживания. Детали и процесс интеграции вы можете уточнить у поставщика своего решения. 

Как продавцу убедиться, что платеж по СБП прошел успешно? 

Если вы используете онлайн-кассу, уведомление об успешном закрытие чека появится в системе. Если работаете без такой кассы, уведомление поступит в приложение Системы быстрых платежей для бизнеса. 

Есть ли особенности в оформлении возвратов для платежей через СБП? 

Возвраты по покупкам, совершенным через СБП, оформляются так же, как и при других способах оплаты. Возврат может быть частичным — на часть покупок из чека, или полным — на полную сумму. Деньги поступят на счет покупателя мгновенно. 

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