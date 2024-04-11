ФСБУ Основные средства

Могут ли движимые вещи включаться в базу по налогу на имущество

Если оборудование является неотъемлемой частью объекта недвижимости, его стоимость должна учитываться при расчете налога на имущество.
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Могут ли движимые вещи включаться в базу по налогу на имущество
Иллюстрация: aleksandarlittlewolf/freepik

Единица учета ОС в бухучете

Единицей учета основных средств является инвентарный объект (п.10. ФСБУ 6/2020). Это:

  • объект основных средств со всеми приспособлениями и принадлежностями;

  • отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций;

  • обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы.

Комплексом конструктивно сочлененных предметов считается один или несколько предметов одного или разного назначения, имеющие общие приспособления и принадлежности, общее управление, смонтированные на одном фундаменте.

В результате этого каждый входящий в комплекс предмет не может выполнять свои функции самостоятельно, а только в составе комплекса.

Например, трансформаторная подстанция состоит 4 частей: земельного участка, технологического оборудования, подъездных путей и элементов ограждения. Каждая часть должна учитываться отдельно, как самостоятельный инвентарный объект.

Но части одного объекта ОС могут учитываться как самостоятельные инвентарные объекты не потому, что фирма так решила сама, а в случаях, когда:

  • объект вводится в эксплуатацию по частям;

  • стоимость частей существенна по отношению к стоимости всего объекта, а сроки полезного использования частей существенно отличаются от срока полезного использования объекта в целом.

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Искусственно дробить ОС на составные части опасно

Инвентарный объект основных средств определяется по функциональному единству его составных частей. Но для того, чтобы сэкономить на налоге на имущество организаций, не нужно рисковать и пытаться искусственно «расчленить» недвижимый объект, выделяя из него движимые части. При этом можно ошибиться, инспекция это обнаружит, и налог придется доплачивать.

Если недвижимое имущество представляет собой комплексную установку, а оборудование является его неотъемлемой частью, без которого ОС будет неработоспособным, выделять это оборудование в отдельные инвентарные единицы, признавать их движимым имуществом (и не платить налог) компания не вправе.

На это обратил внимание ВС в определении от 24 сентября 2018 г. № 307-КГ18-14515. В постановлении АС Поволжского округа от 21 марта 2024 г. № Ф06-1380/2024 по делу № А12-12954/2023 выводы ВС подтверждены.

Спорили фирма и налоговая инспекция по поводу порядка уплаты налога на имущество в отношении оборудования мини-ТЭС. Спор по поводу порядка уплаты налога на имущество в отношении оборудования мини-ТЭС был разрешен в пользу ИФНС.

Фирма платила налог только с входящих в состав ТЭС зданий и линейных объектов. А инспекция настаивала на включении в объект налогообложения технологического оборудования самой станции.

Судьи, поддерживая налоговиков, указали, что оборудование:

  • установлено в здании ТЭС на монолитных железобетонных фундаментах;

  • является частью мини-ТЭС, поскольку возведено и смонтировано вместе со всем объектом по единому проекту и входит в его состав;

  • при его демонтаже (хотя он возможен) может наступить невозможность функционирования всей ТЭС.

Таким образом подтверждается неразрывная фактическая и технологическая связь между оборудованием и зданием, что обусловливает использование по назначению всего объекта в целом, включая движимые вещи.

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Наталия Лукина
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