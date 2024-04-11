Могут ли движимые вещи включаться в базу по налогу на имущество

Единицей учета основных средств является инвентарный объект (п.10. ФСБУ 6/2020). Это:

обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы.

объект основных средств со всеми приспособлениями и принадлежностями;

Комплексом конструктивно сочлененных предметов считается один или несколько предметов одного или разного назначения, имеющие общие приспособления и принадлежности, общее управление, смонтированные на одном фундаменте.

В результате этого каждый входящий в комплекс предмет не может выполнять свои функции самостоятельно, а только в составе комплекса.

Например, трансформаторная подстанция состоит 4 частей: земельного участка, технологического оборудования, подъездных путей и элементов ограждения. Каждая часть должна учитываться отдельно, как самостоятельный инвентарный объект.

Но части одного объекта ОС могут учитываться как самостоятельные инвентарные объекты не потому, что фирма так решила сама, а в случаях, когда:

объект вводится в эксплуатацию по частям;

стоимость частей существенна по отношению к стоимости всего объекта, а сроки полезного использования частей существенно отличаются от срока полезного использования объекта в целом.

Разобраться в порядке применения ФСБУ 6/2020 и других стандартов поможет онлайн-курс Новые стандарты бухгалтерского учета 2024: как быстро внедрить все 7 ФСБУ в работу. Сейчас вы можете купить онлайн-курс по специальной цене за 4 899 рублей вместо 12 700 рублей. Купить курс После обучения вы получите сертификат о прохождении программы.