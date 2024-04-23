Форма акта о завесе тары ТОРГ–6: бланк и образец

Акт применяется для оформления приемки и списания завеса тары.
Составляется в одном экземпляре членами комиссии с участием представителя заинтересованной организации и передается материально ответственным лицом с товарным отчетом в бухгалтерию организации.
В случае, если масса тары превышает массу, указанную в сопроводительных документах поставщика, акт составляется в двух экземплярах. Второй экземпляр вместе с рекламацией направляется поставщику для возмещения.
Скачать бланк акта о завесе тары Торг-6.
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Образец заполненного акта Торг-6
Источник: https://buhguru.com/dokumenty/forma-akta-o-zavese-tary-torg-6-blank-i-obrazecz.html.
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