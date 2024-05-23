Почему мы теряем деньги вместо того, чтобы их приумножать

По данным НАФИ, 27% россиян младше 24 лет не ведут учет трат и не планируют свой бюджет. При этом москвичи показывают средний уровень финансовой грамотности, набирая 6,9 баллов из 10. Разбираемся, какие финансовые ошибки чаще всего совершают потребители и как этого избежать.

Ошибка 1. Покупаем в кредит то, что не принесет прибыль

Беря кредит на квартиру, машину, холодильник или смартфон, мы заключаем сделку с банком: товар получаем сейчас, но платим за него больше. При покупке недвижимости часто это единственный вариант приобретения жилья: копить миллионы долго, а жить хочется уже сейчас. С новым смартфоном или одеждой все иначе: обычно их покупку можно отложить до тех пор, пока на карте не появится достаточно денег.

Объяснение

Специалисты рекомендуют покупать в кредит только то, что в будущем принесет доход или хотя бы частично окупит затраты.

Квартира, купленная в ипотеку, в будущем вырастет в цене: при необходимости ее можно продать дороже, чем покупали. Кроме того, ее можно сдавать и получать доход с аренды. Машина с пробегом подешевеет, но на ней можно зарабатывать, устроившись водителем такси или курьером.

Электроника и брендовые вещи, купленные на кредитные деньги, будут дороже в моменте из-за процентов банку, но не принесут прибыли в будущем. Такие вещи трудно перепродать, но если это получится, они точно сильно просядут в цене.

Ошибка 2. Не получаем налоговые льготы

Часто люди в России ничего не знают о программах государственной поддержки. Это не только льготная и семейная ипотека, материнский капитал, пособия для малоимущих и льготы на оплату ЖКУ, но и многие другие.

К сожалению, сотрудники госструктур не рассказывают о них, а лишь принимают готовые документы на льготы. Узнавать о поддержке приходится самостоятельно.

Объяснение

Государство предлагает разные программы поддержки. Это социальные выплаты, льготы, субсидии, инвестиционные вычеты и так далее.

Помимо этого, работающий россиянин имеет право на многочисленные налоговые вычеты. Например, можно вернуть деньги с оплаты медицинских услуг, абонемента в спортзал, образования, переводов в пользу благотворительных фондов.

В зависимости от размера годового дохода и трат можно получить компенсацию, равную полноценной зарплате.

Ошибка 3. Подписываемся на сервисы и забываем о них

Музыка, онлайн-кинотеатры, библиотеки и образовательные сервисы — все это подписные продукты. Пользователь один раз вводит данные карты, а после деньги списываются с нее автоматически каждый месяц. Когда мы перестаем пользоваться сервисом, то просто забываем о нем и о регулярных списаниях.

Объяснение

Стоимость подписок обычно небольшая — 99–399 рублей, но списания происходят регулярно, и в год может набежать от 1 188 до 4 788 рублей, и это только за один сервис! Часто пользователь даже не замечает, как с карты снимаются деньги, да и сервис не напоминает об этом.

Учет расходов и анализ состояния банковских счетов помогут выявить такие потери. При проверке истории платежей вы сразу заметите списания за забытые сервисы.

Чтобы отписаться от них, нужно вспомнить сайт или приложение, перейти туда и отменить подписку. Обычно это делается в пару кликов.

Если у вас много подписок, рекомендуем вести их список, чтобы контролировать, какими вы пользуетесь, а какие больше неинтересны. Так вы избежите потери денег на ненужных сервисах.

Ошибка 4. Платим за развлечения кредиткой

Кредитные карты всегда доступны, а развлечения притягательны. Если денег на них не хватает, а друзья идут в кино или ресторан, сложно отказать себе и не присоединиться. В итоге на кредитной карте быстро копится долг, которого могло и не быть, останься мы пару вечеров дома.

Объяснение

Кредитная карта дает доступ к заемным деньгам здесь и сейчас, что часто приводит к необдуманным тратам. Хорошо, если долг получится закрыть в течение льготного периода, тогда не придется платить проценты банку. Другое дело, если задолженность большая и беспроцентный период уже закончился. Переплата по кредитке доходит до 23–34%. В этом случае кино, рестораны, развлекательные центры выходят сильно дороже, чем мы бы за них заплатили.

Кредитка — это полезный инструмент, но им нужно пользоваться аккуратно.

Все долги погашать в течение грейс-периода, использовать карту только для экстренных трат, например, срочной стоматологической помощи или замены ноутбука, необходимого для работы.

Развлечения и спонтанные покупки — не самые подходящие статьи расходов, чтобы брать в долг под большие проценты.

Ошибка 5. Не делаем сбережений

Главный секрет финансовой грамотности — регулярно откладывать деньги на черный день и формировать финансовую подушку безопасности. Даже если в моменте денег на все хватает, в будущем могут быть сокращения на работе или болезни, когда доход резко упадет, а расходы никуда не денутся.

Объяснение

Специалисты рекомендуют откладывать 10% от дохода. Сумма может быть меньше. Главное, чтобы кубышка вообще была и постепенно росла.

Для сбережений можно использовать накопительный счет или пополняемый вклад. В этих случаях накопления будут расти быстрее за счет процентов от банка. При необходимости деньги со счета всегда можно забрать.

Оптимальный размер финансовой подушки безопасности — 3–6 месячных зарплат семьи. Этих денег хватит на жизнь в период нестабильности при потере работы или продолжительной болезни. Кроме того, их можно использовать как первоначальный взнос при оформлении ипотеки, хотя финансовые консультанты не рекомендуют этого делать.

Ошибка 6. Не ведем учет доходов и расходов

Без контроля расходов не всегда понятно, сколько на самом деле мы тратим: хватает ли нам зарплаты, либо мы располагаем «лишними» деньгами, которые можно отложить. В этой ситуации сложно планировать крупные покупки: нам сложно понять, сколько получится отложить и к какому времени накопится нужная сумма.

Объяснение

Единственный вариант объективно оценить свое финансовое состояние — вести личный или семейный бюджет. Это требует времени, сил и внимания. Нужно записывать все свои траты, включая мелкие, такие как проезд или покупка обеда, поскольку за месяц по этим статьям расходов набегает немаленькая сумма.

Специалисты рекомендуют вести бюджет регулярно. Так вы точно будете знать, сколько сможете отложить по итогам месяца, и увидите траты, от которых можно отказаться, чтобы сэкономить и накопить на поставленную цель быстрее.