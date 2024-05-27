Когда и как влияет уточненная декларация на сальдо единого налогового счета

Каждое новое или уточненное уведомление об исчисленных суммах налогов и декларация влияют на состояние сальдо ЕНС. Многие бухгалтера ждут изменения на ЕНС сразу после подачи уточненной декларации. Здесь нужно выждать определенный срок.

Источник: Бухгалтерия.ру.

Как влияет уточненная декларация на сальдо единого налогового счета

Если бухгалтер обнаружил ошибку, которая привела к завышению налога, то нужно подать уточненную отчетность с уменьшенной суммой налога к уплате.

Подать уточненную декларацию или расчет к уменьшению можно в любое время после обнаружения ошибки. Каких-либо ограничений по срокам представления в НК для этого нет.

Согласно ст. 11.3 НК, если уточненная декларация представлена с уменьшением суммы налога к уплате, то сальдо единого налогового счета (ЕНС) изменится по завершении камеральной налоговой проверки.

Это значит, что компания увидит свою переплату на ЕНС только через 3 месяца после представления уточненной отчетности. Может раньше, если инспекторы закроют камеральную проверку уточненной декларации раньше.

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Когда уточненная декларация на отразится сальдо ЕНС

Если вы подали уточненную декларацию или расчет, то камеральная проверка поданной ранее (первичной) отчетности прекращается. После этого начинается камеральная проверка непосредственно уточненной декларации/расчета.

Например, если первичная декларация представлена 25 января 2024 г., срок камеральной проверки по ней истекает 25 апреля 2024 г. 18 апреля 2024 г. представлена уточненная декларация. В этом случае срок камеральной проверки истекает 18 июля 2024 г.

Состояние сальдо ЕНС по уточненке изменится только 19 июля 2024 года. То есть сумма, которая была зарезервирована (или перечислена) для уплаты налога, будет возвращена на ЕНС в качестве единого налогового платежа.

Региональные инспекторы отмечают, что нужно принять к сведению, что сумма «к уменьшению» увеличивает сальдо ЕНС только после завершения камеральной проверки уточненной декларации. Кроме того, уточненная декларация к уменьшению может быть представлена, если со дня истечения срока уплаты налога до дня представления декларации прошло не более 3 лет.

Обратите внимание, до окончания камеральной проверки уточненной декларации к уменьшению сальдо ЕНС может быть отрицательным, что приведет к блокировке счетов и выставлению требований об уплате задолженности. Поэтому заблаговременно нужно пополнить ЕНС при необходимости уплаты налогов.