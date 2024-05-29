₽ Заказать рекламу
Государственные пенсии

Какие документы нужны для оформления пенсии по возрасту. И как понять, какая пенсия вам положена

Вы наверняка знаете, что размер пенсии по старости зависит от трудового стажа и размера зарплаты. Но даже при самом солидном стаже пенсия может оказаться ниже ожиданий, если вы неправильно соберете документы. Рассказываем, как устроено пенсионное обеспечение и какие документы нужны для пенсии.
Какие документы нужны для оформления пенсии по возрасту. И как понять, какая пенсия вам положена
Иллюстрация: Paul Theodor Oja/pexels

Как устроено пенсионное обеспечение в России

У системы пенсионного обеспечения в России три уровня: обязательное страхование, государственное обеспечение и добровольное страхование.

Обязательное страхование формируется из взносов, которые уплачивает работодатель; объем взносов зависит от зарплаты человека.

Государственное обеспечение формируется за счет федерального бюджета, и такую пенсию получают, например, госслужащие.

Наконец, можно делать пенсионные взносы из личных средств — это добровольное страхование: его используют, например, самозанятые, у которых нет трудового договора, или обычные сотрудники — чтобы общая пенсия была выше.

Страховая пенсия состоит из двух частей:

  • индивидуальная пенсия,

  • фиксированная доплата.

Есть также социальная пенсия по старости. Ее получают те, у кого не хватает стажа для страховой пенсии.

Как понять, имеете ли вы право на страховую пенсию

Право на страховую пенсию по старости есть у граждан, которые:

  • достигли определенного возраста,

  • имеют необходимый страховой стаж,

  • накопили достаточно пенсионных баллов.

Также пенсию могут получать иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в России.

Во сколько лет выходят на пенсию

До 2019 года возраст выхода на пенсию составлял 55 лет для женщин и 60 для мужчин. Затем его повысилидо 60 и 65 лет соответственно; повышение происходит постепенно и должно завершиться в 2028 году.

В 2024 году пенсионный возраст для женщин составляет 58 лет, для мужчин — 63 года. Это касается страховой пенсии.

Социальную назначают на 5 лет позже: в 63 года женщинам и в 68 лет мужчинам. С 2028 года ее можно будет получать с 65 и 70 лет соответственно.

Каким должен быть страховой стаж

Страховой стаж — это альтернативное название трудового стажа. Согласно закону «О страховых пенсиях» для получения пенсии по старости у человека должно быть минимум 15 лет стажа.

При этом длительный страховой стаж — 37 лет для женщин и 42 года для мужчин — дает право на досрочную пенсию. Ее можно оформить на 24 месяца раньше стандартного пенсионного возраста, но женщинам только после 55 лет, а мужчинам — только после 60.

Что такое пенсионные баллы

Официально пенсионные баллы называются индивидуальными пенсионными коэффициентами. Их количество зависит от объема страховых взносов и от страхового стажа. В 2024 году для выхода на пенсию нужно минимум 28,2 балла, а с 2025 года понадобится минимум 30.

Пенсионные баллы влияют на размер индивидуальной страховой пенсии. Когда человек выходит на пенсию, баллы за каждый год стажа суммируются, а затем умножаются на стоимость одного балла.

В 2024 году стоимость одного балла — 133 рубля; эта величина ежегодно индексируется, чтобы рост цен не снижал уровень жизни пенсионеров.

Узнать, сколько у вас пенсионных баллов, можно на сайте СФР или на портале «Госуслуги». Раз в три года фонд направляет уведомления о размере накопленных средств в личный кабинет на «Госуслугах». Мужчины получают их с 45 лет, женщины — с 40.

Как рассчитывается пенсия

Согласно статье 15 «Закона о страховых пенсиях» размер страховой пенсии по старости определяется по формуле:

Страховая пенсия = сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов × стоимость пенсионного коэффициента.

И к полученному результату прибавляется фиксированная доплата — в 2024 году это 8134 рубля 88 копеек в месяц.

Кому положена досрочная пенсия

Граждане некоторых категорий имеют право на досрочную пенсию. Об одной мы уже рассказали — это те, кто накопил 37 лет или 42 года стажа до достижения пенсионного возраста. Выйти на пенсию раньше также могут:

  • Люди, которые работали в местах с тяжелыми или вредными условиями труда, в горячих цехах, на лесозаготовках, выполняли подземные или геолого-разведочные работы и т. д. В зависимости от отрасли и специальности женщины могут выйти на пенсию в 45–50 лет, мужчины — 50–55.

  • Сотрудники аварийно-спасательных служб. Те, кто имеет минимум 15 лет стажа, могут выйти на пенсию в 40 лет, а те, кто работал от 25 лет в Государственной противопожарной службе, — в 50.

  • Учителя. Для досрочной пенсии им нужно только 25 лет стажа, и возраст значения не имеет.

  • Работники здравоохранения. У них тоже не учитывается возраст, основное условие — 25 лет работы в сельской местности или 30 работы в городах.
    Артисты со стажем от 15 до 30 лет. Они могут выйти на пенсию в 55–50.

  • Многодетные матери, имеющие минимум 15 лет стажа. Возраст зависит от количества детей: мать троих может выйти на пенсию в 57 лет, четверых — в 55, пятерых и больше — в 50.

  • Люди, которые работали на Крайнем Севере или в приравненной к нему местности, могут выйти на пенсию на пять лет раньше. В первом случае им необходимо иметь 15 лет стажа, во втором — 20.

Проверить, есть ли у вас право на досрочную пенсию, можно по статьям 30–32 «Закона о страховых пенсиях».

Как оформить пенсию

Итак, вы решили оформить страховую пенсию по старости. Идеально, если вы задумались об этом заранее — например, за полгода или даже за год до достижения пенсионного возраста: значит, у вас есть время спокойно собрать все документы.

Какие документы нужны для оформления пенсии по возрасту:

  • удостоверение личности — например, внутренний паспорт или вид на жительство, если вы иностранец;

  • документы, подтверждающие стаж и заработок, — трудовая книжка, справки с мест работы, трудовые договоры и т. д.;

  • документы, подтверждающие право на льготы, — например, удостоверение многодетной семьи;

  • заявление на назначение страховой пенсии по старости.

Перед тем как собирать документы для оформления пенсии по возрасту стоит выяснить, какая информация о вашем стаже уже есть в СФР. Для этого можно заказать на «Госуслугах» выписку о состоянии индивидуального лицевого счета или обратиться в СФР — напрямую либо через МФЦ.

Если данные неполные, соберите документы, которые подтвердят стаж и заработок за не отраженные в выписке периоды.

Теперь давайте разберемся, как подать заявление на пенсию. Есть четыре основных варианта:

  1. подать заявление онлайн через «Госуслуги»,

  2. отправить заявление почтой в СФР,

  3. обратиться в местное отделение СФР,

  4. обратиться в МФЦ.

Подавайте заявление не ранее чем за месяц до достижения пенсионного возраста. Вы можете сделать это лично или через своего представителя. Сотрудники СФР должны рассмотреть заявление в течение 10 рабочих дней и дать ответ. Даже если придется донести какие-то документы и оформление займет больше времени, пенсия будет начисляться со дня подачи заявления.

Как получить пенсионное удостоверение

С 2015 года бумажные пенсионные удостоверения не выдают. Вместо них с 2021 года в СФР можно оформить пластиковую картусвидетельство пенсионера. Оно пригодится, чтобы пользоваться пенсионными льготами — например, получать скидки в аптеках и продуктовых магазинах.

Оформить пенсионное свидетельство можно в отделении СФР, через МФЦ или «Госуслуги». Нужно будет заполнить заявление, подготовить удостоверение личности и одну свою фотографию размером 21 × 30 мм. Если вы придете в СФР лично, карточку выдадут в тот же день. А онлайн-заявление будут рассматривать дольше — до 3 суток.

Начать дискуссию

Ипотека

При отказе от ипотеки жилье можно будет продать по максимально выгодной, а не минимальной цене

Госдума приняла в третьем чтении закон, разработанный Ириной Яровой, который устанавливает порядок самостоятельной реализации залогодателем-физическим лицом заложенного банку имущества.

Курсы повышения
квалификации

22 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Государственные пенсии

Какие документы нужны для оформления пенсии по возрасту. И как понять, какая пенсия вам положена

Вы наверняка знаете, что размер пенсии по старости зависит от трудового стажа и размера зарплаты. Но даже при самом солидном стаже пенсия может оказаться ниже ожиданий, если вы неправильно соберете документы. Рассказываем, как устроено пенсионное обеспечение и какие документы нужны для пенсии.

Какие документы нужны для оформления пенсии по возрасту. И как понять, какая пенсия вам положена
Бесплатно с ЕНП (единый налоговый платеж)

Как на ЕНС начисляют налоги по первичным и уточненным декларациям: таблица

Налог к уменьшению по первичной декларации на ЕНС отразится сразу, по уточненной — только через 3 месяца.

Как на ЕНС начисляют налоги по первичным и уточненным декларациям: таблица

Календарь вебинаров

10
Лучшие спикеры, новый каждый день
Самозанятые

Неожиданно: о сумме уплаченного НПД самозанятому справку не дадут

ФНС разъяснила, какие справки самозанятые могут получить через «Мой налог».

Банки

По СБП будет можно отправлять без комиссии в 30 раз больше денег

Физлица смогут отправлять денежные переводы самому себе через систему быстрых платежей. Максимальный лимит одной операции увеличат с 1 до 30 млн рублей.

Интернет и IT

У Сбера появилась нейросеть для создания коротких видео

Нейросеть Kandinsky Video доступна всем пользователям без ограничений. Она может генерировать видео до 6 секунд по текстовому описанию и по картинке.

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Учет расходов

Документ «Расход материалов» в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0: как списывать материальные запасы

Документ «Расход материалов (Требования-накладные)» предназначен для списания материальных запасов, необходимых для производства и нужд организации, для отражения операций по передаче сотрудникам инвентаря, спецодежды, техники и прочих ценностей, операций по переработке давальческого сырья, а также для передачи тары в эксплуатацию.

Документ «Расход материалов» в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0: как списывать материальные запасы
Субсидии для бизнеса

За работников из другой местности будут доплачивать большему числу компаний

Предложено расширить перечень работодателей, которым предоставляют субсидию на частичную компенсацию затрат на выплату зарплаты работникам, привлеченным из другой местности.

Маркировка товаров

Минпромторг: система маркировки стала информационной базой для проведения проверок

Индикаторы риска, которые передает система маркировки, указывают на возможные нарушения и передают информацию контролирующим органам для начала проверки.

Ведение бизнеса

Количество представителей малого и среднего бизнеса побило рекорд

Заместитель председателя правительства Александр Новак заметил, что в 2024 году сохраняется тенденция к росту численности МСП.

Законопроекты

Верховный суд не будет прекращать дела о клевете после примирения сторон

Новый законопроект позволит судьям тщательно изучать обстоятельства дел о клевете. Их переведут в категорию частно-публичного обвинения.

Наталия Лукина
УСН

Налоговые гайки основательно закрутят. Компаниям и ИП на УСН с доходами от 60 млн руб. хотят ввести НДС

Предстоящая налоговая реформа коснется не только НДФЛ, но и дробления. Законодатели предложили ввести налоговую амнистию для компаний и ИП, которые ранее дробили бизнес с помощью спецрежимов, но готовы теперь обелиться. Но при этом для упрощенцев введут новые условия спецрежима и лимиты по доходам.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
5

Разборы законов

1 300
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Банки

Альфа-Банк запустил собственную систему электронного документооборота

Корпоративные клиенты Альфа-Банка могут вести свой документооборот как с банком, так и с контрагентами в едином личном кабинете.

Трудовое право

Студентам разрешат работать в выходные

Сейчас для сотрудников младше 18 лет действует запрет на работу по выходным (кроме творческих работников).

Кадровый учет

Издаем приказ на учебный отпуск: содержание, бланк и образец

Работающие сотрудники, которые проходят обучение или планируют начать его, имеют право взять ученический отпуск. Он предоставляется внепланово, что накладывает определенные особенности на его оформление. Работодатель должен подготовить приказ на учебный отпуск, а также соблюсти ряд иных требований.

Издаем приказ на учебный отпуск: содержание, бланк и образец
Акцизы

Минфин впервые установит ненулевые акцизы на медицинский спирт

Сейчас производители этанола и фармпроизводители не платят акцизы, если спирт используется для производства лекарств. Это собираются изменить. С 2025 года ставка акциза составит 669 рублей.

Социальный вычет

Депутаты предложили ввести дополнительный налоговый вычет: получат те, кто зарабатывает меньше 30 000 рублей

Новый налоговый вычет по НДФЛ будет выглядеть как тринадцатая зарплата по итогам года. Это позволит людям с невысокими доходами получать больше средств.

6
Бесплатно с Индивидуальный предприниматель

Какие отчеты может сдавать ИП через свой личный кабинет на сайте ФНС. Мини-курс

Какие формы отчетности может сдать ИП через свой личный кабинет на сайте ФНС и как это сделать, рассказываем в сегодняшнем мини-курсе.

Какие отчеты может сдавать ИП через свой личный кабинет на сайте ФНС. Мини-курс

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Импорт

Ввозной НДС: как принять к вычету, если товары приобретены через посредника

С 2024 года, если в рамках ЕАЭС товар приобретает посредник, то он и платит ввозной НДС. Минфин разъяснил порядок возмещения этого налога.

Ввозной НДС: как принять к вычету, если товары приобретены через посредника

Интересные материалы

Анна Тетерлева
Бухгалтеры

Выручка и доходы: в чем разница

Исходя из практики, я замечаю, что зачастую предприниматели не четко ориентируется в финансовых терминах. Подмена понятий может вызвать путаницу в расчете финансовых показателей предпринимателями. В нашей статье пойдет речь конкретно о двух показателях, оба они финансовые. Это доходы и выручка.