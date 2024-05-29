Какие документы нужны для оформления пенсии по возрасту. И как понять, какая пенсия вам положена

Вы наверняка знаете, что размер пенсии по старости зависит от трудового стажа и размера зарплаты. Но даже при самом солидном стаже пенсия может оказаться ниже ожиданий, если вы неправильно соберете документы. Рассказываем, как устроено пенсионное обеспечение и какие документы нужны для пенсии.

Как устроено пенсионное обеспечение в России

У системы пенсионного обеспечения в России три уровня: обязательное страхование, государственное обеспечение и добровольное страхование.

Обязательное страхование формируется из взносов, которые уплачивает работодатель; объем взносов зависит от зарплаты человека.

Государственное обеспечение формируется за счет федерального бюджета, и такую пенсию получают, например, госслужащие.

Наконец, можно делать пенсионные взносы из личных средств — это добровольное страхование: его используют, например, самозанятые, у которых нет трудового договора, или обычные сотрудники — чтобы общая пенсия была выше.

Страховая пенсия состоит из двух частей:

индивидуальная пенсия,

фиксированная доплата.

Есть также социальная пенсия по старости. Ее получают те, у кого не хватает стажа для страховой пенсии.

Как понять, имеете ли вы право на страховую пенсию

Право на страховую пенсию по старости есть у граждан, которые:

достигли определенного возраста,

имеют необходимый страховой стаж,

накопили достаточно пенсионных баллов.

Также пенсию могут получать иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в России.

Во сколько лет выходят на пенсию

До 2019 года возраст выхода на пенсию составлял 55 лет для женщин и 60 для мужчин. Затем его повысили — до 60 и 65 лет соответственно; повышение происходит постепенно и должно завершиться в 2028 году.

В 2024 году пенсионный возраст для женщин составляет 58 лет, для мужчин — 63 года. Это касается страховой пенсии.

Социальную назначают на 5 лет позже: в 63 года женщинам и в 68 лет мужчинам. С 2028 года ее можно будет получать с 65 и 70 лет соответственно.

Каким должен быть страховой стаж

Страховой стаж — это альтернативное название трудового стажа. Согласно закону «О страховых пенсиях» для получения пенсии по старости у человека должно быть минимум 15 лет стажа.

При этом длительный страховой стаж — 37 лет для женщин и 42 года для мужчин — дает право на досрочную пенсию. Ее можно оформить на 24 месяца раньше стандартного пенсионного возраста, но женщинам только после 55 лет, а мужчинам — только после 60.

Что такое пенсионные баллы

Официально пенсионные баллы называются индивидуальными пенсионными коэффициентами. Их количество зависит от объема страховых взносов и от страхового стажа. В 2024 году для выхода на пенсию нужно минимум 28,2 балла, а с 2025 года понадобится минимум 30.

Пенсионные баллы влияют на размер индивидуальной страховой пенсии. Когда человек выходит на пенсию, баллы за каждый год стажа суммируются, а затем умножаются на стоимость одного балла.

В 2024 году стоимость одного балла — 133 рубля; эта величина ежегодно индексируется, чтобы рост цен не снижал уровень жизни пенсионеров.

Узнать, сколько у вас пенсионных баллов, можно на сайте СФР или на портале «Госуслуги». Раз в три года фонд направляет уведомления о размере накопленных средств в личный кабинет на «Госуслугах». Мужчины получают их с 45 лет, женщины — с 40.

Как рассчитывается пенсия

Согласно статье 15 «Закона о страховых пенсиях» размер страховой пенсии по старости определяется по формуле:

Страховая пенсия = сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов × стоимость пенсионного коэффициента.

И к полученному результату прибавляется фиксированная доплата — в 2024 году это 8134 рубля 88 копеек в месяц.

Кому положена досрочная пенсия

Граждане некоторых категорий имеют право на досрочную пенсию. Об одной мы уже рассказали — это те, кто накопил 37 лет или 42 года стажа до достижения пенсионного возраста. Выйти на пенсию раньше также могут:

Люди, которые работали в местах с тяжелыми или вредными условиями труда, в горячих цехах, на лесозаготовках, выполняли подземные или геолого-разведочные работы и т. д. В зависимости от отрасли и специальности женщины могут выйти на пенсию в 45–50 лет, мужчины — 50–55.

Сотрудники аварийно-спасательных служб. Те, кто имеет минимум 15 лет стажа, могут выйти на пенсию в 40 лет, а те, кто работал от 25 лет в Государственной противопожарной службе, — в 50.

Учителя. Для досрочной пенсии им нужно только 25 лет стажа, и возраст значения не имеет.

Работники здравоохранения. У них тоже не учитывается возраст, основное условие — 25 лет работы в сельской местности или 30 работы в городах.

Артисты со стажем от 15 до 30 лет. Они могут выйти на пенсию в 55–50.

Многодетные матери, имеющие минимум 15 лет стажа. Возраст зависит от количества детей: мать троих может выйти на пенсию в 57 лет, четверых — в 55, пятерых и больше — в 50.

Люди, которые работали на Крайнем Севере или в приравненной к нему местности, могут выйти на пенсию на пять лет раньше. В первом случае им необходимо иметь 15 лет стажа, во втором — 20.

Проверить, есть ли у вас право на досрочную пенсию, можно по статьям 30–32 «Закона о страховых пенсиях».

Как оформить пенсию

Итак, вы решили оформить страховую пенсию по старости. Идеально, если вы задумались об этом заранее — например, за полгода или даже за год до достижения пенсионного возраста: значит, у вас есть время спокойно собрать все документы.

Какие документы нужны для оформления пенсии по возрасту:

удостоверение личности — например, внутренний паспорт или вид на жительство, если вы иностранец;

документы, подтверждающие стаж и заработок , — трудовая книжка, справки с мест работы, трудовые договоры и т. д.;

документы, подтверждающие право на льготы , — например, удостоверение многодетной семьи;

заявление на назначение страховой пенсии по старости.

Перед тем как собирать документы для оформления пенсии по возрасту стоит выяснить, какая информация о вашем стаже уже есть в СФР. Для этого можно заказать на «Госуслугах» выписку о состоянии индивидуального лицевого счета или обратиться в СФР — напрямую либо через МФЦ.

Если данные неполные, соберите документы, которые подтвердят стаж и заработок за не отраженные в выписке периоды.

Теперь давайте разберемся, как подать заявление на пенсию. Есть четыре основных варианта:

подать заявление онлайн через «Госуслуги», отправить заявление почтой в СФР, обратиться в местное отделение СФР, обратиться в МФЦ.

Подавайте заявление не ранее чем за месяц до достижения пенсионного возраста. Вы можете сделать это лично или через своего представителя. Сотрудники СФР должны рассмотреть заявление в течение 10 рабочих дней и дать ответ. Даже если придется донести какие-то документы и оформление займет больше времени, пенсия будет начисляться со дня подачи заявления.

Как получить пенсионное удостоверение

С 2015 года бумажные пенсионные удостоверения не выдают. Вместо них с 2021 года в СФР можно оформить пластиковую карту — свидетельство пенсионера. Оно пригодится, чтобы пользоваться пенсионными льготами — например, получать скидки в аптеках и продуктовых магазинах.

Оформить пенсионное свидетельство можно в отделении СФР, через МФЦ или «Госуслуги». Нужно будет заполнить заявление, подготовить удостоверение личности и одну свою фотографию размером 21 × 30 мм. Если вы придете в СФР лично, карточку выдадут в тот же день. А онлайн-заявление будут рассматривать дольше — до 3 суток.