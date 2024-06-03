Как защитить бизнес от бывших супругов и наследников

Немногие предприниматели, создавая бизнес, думают о том, что произойдет с их компанией в случае развода или смерти одного из учредителей. Эти события могут существенно усложнить работу фирмы или вовсе парализовать ее.

Развод учредителя и последствия для бизнеса

Если юридическое лицо было создано в период, когда учредитель был в браке, то при разводе супруг учредителя имеет право на долю в компании или на компенсацию действительной стоимости этой доли.

Отдать половину бизнеса бывшей жене или мужу — значит усложнить процесс принятия важнейших решений.

Согласие бывшего супруга будет требоваться при решении вопросов о распределении чистой прибыли, заключении крупных сделок, смене юридического адреса, генерального директора. Конфликт между бывшими супругами может привести бизнес к краху.

Однако, если предусмотреть возможность развода заранее и правильно сформулировать устав, то таких проблем можно избежать. В уставе можно прописать:

запрет на отчуждение и переход долей третьим лицам;

обязательность согласия всех учредителей/участников на переход доли к третьему лицу.

В этом случае бывший супруг участника сможет претендовать на компенсацию действительной стоимости ½ доли.

Пример формулировки устава ООО — запрет на переход доли к бывшему супругу при отсутствии согласия всех участников.

Пример формулировки устава ООО — выплата действительной стоимости доли бывшему супругу.

Смерть одного из учредителей бизнеса

Когда один из учредителей компании умирает, то его доля переходит к наследникам. В этом случае также возможны конфликты остальных участников и одного или нескольких наследников.

В уставе можно предусмотреть запрет на переход долей к наследникам или обязательность согласия других участников на наследование долей.

При этом участники могут одним наследникам отказать в переходе к ним доли, а другим — дать согласие.

Наследникам, которые не получили долю в компании, должна быть выплачена компенсацию в размере действительной стоимости этой доли.

Никто не застрахован от неприятных и трагических событий в жизни. Семейные конфликты могут разрушить то, что создавалось упорным трудом многих людей. Поэтому при регистрации организации не нужно брать стандартный устав ООО из Интернета. Пропишите в нем пункты, связанные с переходом и отчуждением долей, таким образом, как вы с партнерами считаете для себя приемлемым.