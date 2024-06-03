Как защитить бизнес от бывших супругов и наследников

Развод учредителя и последствия для бизнеса
Если юридическое лицо было создано в период, когда учредитель был в браке, то при разводе супруг учредителя имеет право на долю в компании или на компенсацию действительной стоимости этой доли.
Отдать половину бизнеса бывшей жене или мужу — значит усложнить процесс принятия важнейших решений.
Согласие бывшего супруга будет требоваться при решении вопросов о распределении чистой прибыли, заключении крупных сделок, смене юридического адреса, генерального директора. Конфликт между бывшими супругами может привести бизнес к краху.
Однако, если предусмотреть возможность развода заранее и правильно сформулировать устав, то таких проблем можно избежать. В уставе можно прописать:
запрет на отчуждение и переход долей третьим лицам;
обязательность согласия всех учредителей/участников на переход доли к третьему лицу.
В этом случае бывший супруг участника сможет претендовать на компенсацию действительной стоимости ½ доли.
Смерть одного из учредителей бизнеса
Когда один из учредителей компании умирает, то его доля переходит к наследникам. В этом случае также возможны конфликты остальных участников и одного или нескольких наследников.
В уставе можно предусмотреть запрет на переход долей к наследникам или обязательность согласия других участников на наследование долей.
При этом участники могут одним наследникам отказать в переходе к ним доли, а другим — дать согласие.
Наследникам, которые не получили долю в компании, должна быть выплачена компенсацию в размере действительной стоимости этой доли.
Никто не застрахован от неприятных и трагических событий в жизни. Семейные конфликты могут разрушить то, что создавалось упорным трудом многих людей. Поэтому при регистрации организации не нужно брать стандартный устав ООО из Интернета. Пропишите в нем пункты, связанные с переходом и отчуждением долей, таким образом, как вы с партнерами считаете для себя приемлемым.
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