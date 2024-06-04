Как ставить финансовые цели для получения наибольшей выгоды

Новая квартира, машина или отсутствие долгов для многих являются желаемой перспективой, но не всегда легко реализуемой. Рассказываем, как поставить финансовую цель таким образом, чтобы ее достичь и не потерять мотивацию.

Как ставить финансовые цели

Финансовая цель — это мечта, которая имеет план реализации. Чтобы достичь своей финансовой цели, нужно сначала четко ее сформулировать.

Например, если вы хотите поехать в отпуск, нужно понять, что вы хотите в отпуске делать (кататься на лыжах, плавать в море, гулять по старинному городу и ходить в музей), затем — где вы можете это делать (придется ли для этого лететь или ехать на поезде), сколько времени вы хотите там провести, кто поедет с вами и т. д.

Финансовая цель может выглядеть так: «Отпуск на двоих в Испании на 10 дней в сентябре на берегу моря с возможностью ездить на экскурсии».

Или, например, вы хотите купить квартиру в Москве. Подумайте, сколько в ней должно быть комнат, санузлов, в каком районе, будет ли это новостройка или вторичное жилье, сколько минут должен занимать путь пешком до метро или должна ли там быть крытая парковка для автомобиля.

Например вы поставили такую цель: трехкомнатная квартира с двумя санузлами в новостройке в 10–15 минутах ходьбы от метро «Шаболовская» или «Академическая» с подземной парковкой, детским садом и поликлиникой рядом. Такая детальная проработка упростит вам следующие шаги.

Когда вы определились с целью, нужно посчитать, сколько денег понадобится на ее достижение. Для этого можно посмотреть путевки на нужные вам даты или цены на квартиры в районах, которые вы рассматриваете. После этого ваша цель будет выглядеть как «Заработать на отпуск в Испании на двоих 200 000 рублей» или «Накопить на трехкомнатную квартиру в Москве 25 млн рублей».

Затем нужно определить, за какой период вы хотите достичь свою финансовую цель. Если вы хотите поехать в Испанию уже этой осенью, то срок выполнения цели составит 3 месяца. А новая квартира вам может понадобиться через полгода, например, чтобы переехать в нее сразу после рождения ребенка.

Какие финансовые цели бывают

Финансовые цели могут быть направлены не только на накопление денег для дальнейшей покупки. Они могут быть и другие, например:

Закрыть кредит. Такую финансовую цель может поставить человек, который хочет жить без долгов, не хочет переплачивать банку большие проценты по кредиту или же оформил слишком много займов, чтобы все их вовремя обслуживать.

Например, если вы взяли ипотеку и хотите досрочно ее погасить, это можно делать двумя способами: снижать ежемесячный платеж и сокращать срок выплат.

Первый вариант позволит вам уменьшить сумму, которую вы каждый месяц отдаете банку, до более комфортного уровня и одновременно снизит переплату по процентам. А сокращение срока выплат позволит не только быстрее закрыть кредит, но и сэкономить больше на процентах.

Два этих варианта можно комбинировать — сначала снизить размер ежемесячного платежа, чтобы у вас оставалось больше денег, которые можно откладывать, а затем сокращать срок кредита.

Если же у вас несколько кредитов и вы не знаете, какой из них закрыть первым, есть также несколько способов. Вы можете начать с мелких займов, а затем перейти к более крупным или же наоборот — от больших к мелким. Также можно сделать рефинансирование и объединить все свои кредиты в один.

Формирование подушки безопасности — одна из самых важных финансовых целей. Чтобы оценить ее размер, стоит посчитать, какая сумма вам нужна в месяц для оплаты всех необходимых счетов, и затем умножить ее на 6–12 месяцев в зависимости от степени вашей тревожности.

Считается, что чем тревожнее человек, тем больше должна быть сумма. Откладывать на подушку безопасности можно 10–15% своего ежемесячного дохода.

Делать это можно, например, на накопительный счет и получать доходность в размере до 19% годовых.

Пенсионные накопления — это также важная часть обеспечения вашей финансовой безопасности в будущем, и чем раньше вы начнете откладывать деньги, тем больше удастся их накопить. Делать это можно с помощью обычного банковского вклада или же негосударственного пенсионного фонда.

Важно. Страхованию на банковском вкладе и накопительном счете подлежат суммы не более 1,4 млн рублей.

Крупная покупка — это может быть автомобиль, квартира, земельный участок или дорогая техника. При покупке таких вещей важно определиться, хотите ли вы накопить всю сумму полностью или же вы готовы взять кредит, пусть и с переплатой в виде процентов.

При выборе конкретной вещи важно понять, можете ли вы себе ее позволить даже в кредит: дорогая машина требует ухода и обслуживания, без которого ее нельзя использовать.

Старт бизнес-проекта. При запуске собственного дела нужно прописать детальный бизнес-план, в котором будут учтены все возможные расходы, а также срок выхода на окупаемость. Примерно такая сумма и понадобится вам для старта. Если она слишком велика, можно найти инвесторов, которые заинтересуются вашей идеей и захотят вложить деньги в ваш бизнес.

Но и самый лучший бизнес-план может провалиться, если произойдет что-то, чего вы не ожидали и что от вас не зависит, как пандемия коронавируса в 2020 г. На этот случай важно иметь подушку безопасности, которая позволит расплатиться с кредиторами, не продавая последнее имущество.

План постановки финансовых целей

1. Определить приоритеты

Расставление приоритетов — одна из главных задач при выставлении финансовых целей.

Если, например, для вас сейчас самое главное — это как можно скорее накопить на первоначальный взнос по ипотеке или закрыть кредит, значит следует начать экономить на других статьях расхода, чтобы все освободившиеся деньги направить на достижение финансовой цели. А если накопление денег на пенсию не является вашим приоритетом, то можно откладывать определенную сумму каждый месяц и не экономить на остальном.

2. Определить стоимость цели

Также важно оценить, сколько стоит ваша финансовая цель — квартира, машина или образование.

Для этого можно найти максимально близкий вариант того, что вы хотите купить, и ориентироваться на него, а также подумать, появятся ли у вас дополнительные траты.

Например, автомобиль нужной вам марки и желаемых характеристик сейчас стоит 2 млн рублей. Однако в комплектацию не входят зимние шины и страховка автомобиля. Или же вы покупаете квартиру, но перед заселением в ней нужно сделать ремонт, а также купить мебель и технику. Все эти траты нужно попытаться оценить хотя бы приблизительно и включить в сумму для накопления.

3. Определить финансовые возможности

Ваши финансовые возможности — это все источники заработка, которые у вас есть. Сюда входит зарплата, накопления (кроме подушки безопасности), доходы от подработки, сдачи имущества в аренду, проценты по вкладам и т. д.

Если вы хотите накопить 2 млн рублей за 1 год, в месяц вам нужно будет откладывать примерно по 170 000 рублей. Например, еще 50 000 рублей в месяц вам нужно на оплату обязательных расходов (жилье, транспорт, еда, мобильный телефон и т. д.). То есть ваш доход должен составлять минимум 220 000 рублей в месяц.

Если же вы зарабатываете меньше, есть два способа накопить такую сумму — тратить меньше или начать зарабатывать больше. Если же и это кажется невозможным, стоит выбрать более дешевый автомобиль или увеличить срок, за который вы планируете накопить на него.

В любом случае не стоит ставить себе нереалистичные задачи ни по сумме, ни по сроку ее накопления при ваших финансовых возможностях — это будет демотивировать вас и не приведет к результату.

4. Определить сроки

Срок выполнения финансовой цели не должен быть слишком коротким и должен соотноситься с вашими финансовыми возможностями. Кроме того, он обычно зависит и от самой цели: пенсионные накопления можно делать, начиная с первого дня вашей карьеры в 22–24 года и до выхода на отдых в 60-65 лет, а вот на первоначальный взнос по ипотеке часто стараются накопить за несколько лет, чтобы быстрее переехать.

5. Пересмотреть планы

На этом этапе важно определить оптимальные условия выполнения вашей финансовой цели — ее стоимость и срок выполнения.

Например, вы можете понять, что финансовые возможности не позволяют вам за 2 года накопить на первоначальный взнос по ипотеке на квартиру вашей мечты. Однако вы не хотите менять срок выполнения финансовой цели. Тогда ваша задача — увеличить свой ежемесячный доход, например на 50 000 рублей, и выбрать инструменты для этого.

Если же вы не можете изменить ни срок, ни свои финансовые возможности, можно рассмотреть более дешевую квартиру.

Важно понять, чем вы готовы в этом случае пожертвовать: расстоянием от центра города, метро или паркинга; количеством комнат, санузлов, квадратных метров; престижным районом, инфраструктурой и т. д.

Кроме того, нужно учесть размер инфляции и средний рост цен на то, что вы хотите купить, за последние несколько лет. За 2 года и автомобили, и квартиры могут прибавить в цене, и это также нужно заложить в финансовую оценку вашей цели.

6. Выбрать инструменты

После пересмотра планов и утверждения окончательной финансовой цели следует выбрать инструменты, которые помогут вам на нее накопить или заработать.

Чем более долгосрочную цель вы себе ставите, тем более рисковые инструменты можно использовать для ее достижения, считает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.

Если вы хотите выполнить свою финансовую цель более чем за 5 лет, можно сформировать диверсифицированный портфель из акций. Если одна или несколько бумаг в портфеле подешевеют через 1–1,5 года, но оцениваются как надежные, можно купить их больше по более низким ценам.

Однако такой метод не подойдет для финансовых целей на горизонте 1 года — к этому моменту портфель акций может подешеветь по сравнению со стоимостью покупки, и денег от его продажи не хватит на поставленную цель, отмечает Зварич.

По его мнению, для таких целей лучше использовать консервативные инструменты с низким риском, например, вклады или диверсифицированный портфель облигаций.