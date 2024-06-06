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Налогообложение вклада в Турецком банке

В данной статье рассмотрим вопросы, связанные с налогообложением и обязательствами гражданина РФ, проделавшего операции с недвижимостью и вкладами в иностранном банке.
Налогообложение вклада в Турецком банке

Ситуация

Гражданин РФ, не являющийся резидентом в 2023 году, продал квартиру в Латвии. Сумма продажи составила 170 000 евро, которые поступили на счет в турецком банке 30 мая 2023 года. Далее деньги были конвертированы в турецкие лиры и открыт вклад. В июле и октябре были получены проценты по вкладу в размере 470 000 лир (1,3 млн рублей). Гражданин стал налоговым резидентом по итогам 2023 года.

Действия, предпринятые гражданином

  1. Подана декларация 3-НДФЛ, в которой указан доход от продажи квартиры и уплачен налог.

  2. Поданы отчеты о движении средств по двум счетам (евро и лиры) в турецком банке.

Вопросы и ответы эксперта

Вопрос 1: Нужно ли подавать уведомление об открытии и закрытии вклада в иностранном банке в ФНС? Какие последствия за несдачу уведомлений?

Ответ: Да, нужно сообщать об открытии и закрытии счетов, так как физическое лицо не находилось за пределами РФ в году их открытия более 183 дней (часть 2, часть 8 статьи 12 закона о валютном регулировании). За нарушение срока представления уведомления или за представление уведомления не по установленной форме налагается штраф в размере от 1 000 до 1 500 рублей. Если физическое лицо вообще не представит уведомление, то штраф составит от 4 000 до 5 000 рублей (часть 2, 2.1 статьи 15.25 КоАП РФ).

Вопрос 2: Какие последствия будут, если сдать корректировку по 3-НДФЛ, в которой также отразить продажу квартиры и полученные проценты по вкладу?

Ответ: Никаких последствий не будет. Санкций за уточненные декларации нет. Пеней тоже нет, потому что срок уплаты еще не наступил.

Вопрос 3: Есть ли у нашего государства какие-то соглашения с Турцией в части мониторинга движения денежных средств граждан РФ по турецким счетам?

Ответ: Турция включена в перечень государств, с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией (приказ ФНС России от 28.10.2022 № ЕД-7-17/986@). Однако, детали и механизм обмена информацией не афишируются.

Заключение

Важно соблюдать все требования законодательства при ведении финансовой деятельности за рубежом, включая своевременное уведомление о движении средств и открытии/закрытии счетов. Это поможет избежать штрафов и других неприятностей. В случае возникновения вопросов или сложных ситуаций, рекомендуется обращаться за консультацией к экспертам «Клерка».

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