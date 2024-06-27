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Личные финансы

Пять лучших компаний по ремонту квартир в Санкт-Петербурге

Рано или поздно каждому приходится задумываться о ремонте жилья. Какие ассоциации вызывает ремонт? Часто людей посещают негативные мысли о сорванных сроках, испорченных вещах, потраченных нервных клетках и растущей дыры в бюджете. Но можно и по-другому. Заказать ремонт квартиры «под ключ», получать ежедневные отчеты, следить за работами онлайн.

Вместо того, чтобы ездить по базам в поисках подходящего материала, ждать доставку, разгружать и искать склад для своей мебели, можно передать все хлопоты опытной бригаде по договору с фиксированной ценой.

21 век — пришло время разрушить стереотипы, делать ремонт не из-за крайней необходимости, а по желанию и с удовольствием. 

Даже если в ближайшей перспективе вам не потребуется ремонт под ключ, информация о самых надежных компаниях по ремонту квартир в СПб, будет всегда актуальна. Из обзора вы узнаете, по каким критериям нужно выбирать ремонтную бригаду, на какие цены на ремонт нужно ориентироваться..

В топ-5 лучших фирм по ремонту квартир вошли компании с высокой репутацией и многолетним опытом работы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, которые выполняют ремонт квартир «под ключ», разрабатывают для клиентов уникальный дизайн интерьера, строго придерживаются сроков, а благодаря партнерским связям, помогают сэкономить на материалах.

Ремонт квартиры «под ключ» у одного подрядчика это не миф, а реальность. Не нужно искать отдельных мастеров. Есть компании, которые осуществляет ремонт квартир в СПб с полным спектром услуг, включая отделочные работы, сантехнические работы, поклейку обоев, электромонтажные работы, косметический ремонт и т.д.

Составили для вас рейтинг компаний по ремонту квартир в СПб в 2024 году.

EuroHouse (Еврохаус)

Первое место в рейтинге ремонтных компаний.

Основная специализация компании — ремонт квартир под ключ в СПб начиная с первого общения со специалистами-замерщиками и заканчивая взаимодействием с дизайнерами и прорабами. Все нужные специалисты в одном месте, а время работ расписано поминутно.

Сколько лет на рынке

С 2009 года на протяжении 15 лет компания занимается профессиональным ремонтом квартир под ключ в Санкт-Петербурге и Москве, имеет множество наград и заслуг, обладает собственным штатом опытных сотрудников.

Преимущества

  • Полный комплекс услуг. Больше не нужно искать специалистов для разных работ. Здесь найдется все, что нужно — разработка дизайна интерьера, комплектация, подбор и закупка материалов со скидками до 30%, комплексный ремонт квартиры под ключ. 

  • Фиксированная стоимость. Стоимость ремонта — это существенный критерий, из-за которого многие не могут решиться. Ремонтно отделочные работы выполняются строго по договору, цена которого в процессе не изменится.

  • Отказ от бригад. Не использует бригадную систему, а привлекают узкопрофильных специалистов. Работают, как единый механизм, при этом каждый отвечает за свой этап ремонта, обеспечивая высокое качество работ на своем участке.

  • Допуск СРО и сертификаты на выполнение работ. Качество ремонта подтверждено не только словами, но и свидетельствами.

Дополнительный сервис

  • Технический дизайн проект квартиры бесплатно. Не знаете с чего начать ремонт, начните с идеи.

  • Онлайн наблюдение за ходом работ. При заключении договора создается чат в WhatsApp, куда отправляются фото- и видеоотчеты о ходе ремонта.

  • Гарантия. Гарантированное качество всех выполненных работ — 7 лет;

  • Бесплатный замер осуществляет прораб, который непосредственно организует и контролирует ремонт и отделку квартир.

  • Все консультации по телефону осуществляет всегда один из свободных прорабов в отличие от других компаний, где звонки принимает менеджер.

  • Ремонт квартиры в Спб можно начать без предоплаты.

Примеры работ

Стоимость по видам работ

  • Ремонт в новостройке от 12 500 руб/кв. м.

  • Ремонтво вторичном жилье от 18 500 руб/кв. м.

  • Ремонт по дизайн-проекту от 17 500 руб/кв. м.

Отзывы ремонт квартир

Контакты

Телефон: +7 (812) 389-55-99.

Адрес: ул. Новорощинская, 4, Санкт-Петербург.

Сайт: https://www.remont-key.com.

Группа в ВКонтакте: https://vk.com/eurohouse_spb.

Номер для консультации в WhatsApp: +79219165830.

Scandy Group

Второе место в рейтинге фирм по ремонту квартир.

Компания, которая предоставляет услуги по ремонту квартир и домов в Санкт-Петербурге по финско/скандинавским технологиям. В группу компаний входят: 

  • ремонт квартир — Scandy Home.

  • дизайн интерьера — Scandy Design.

  • строительство домов — Scandy House.

Одинаково хорошо выполняют, как ремонт в новостройке, так и ремонт во вторичке.

Сколько лет на рынке

10 лет работы в сфере отделки квартир СПб и строительного бизнеса.

Преимущества

  • Опыт и профессионализм. На ремонт квартир под ключ приходят только квалифицированные специалисты, имеющие богатый опыт работы в новостройках, вторичке и старом фонде. Соблюдаются все необходимые техусловия и требования по безопасности, что гарантирует высокое качество и долговечность результата.

  • Индивидуальный подход. Ремонт под ключ производят не вопреки, а во благо заказчика. Поэтому в приоритете стоит индивидуальное решение любой проблемы. Подбирают подходящий вариант дизайна интерьера, закупают материалы, чтобы учесть все пожелания и требования клиента.

  • Соблюдение сроков. Сроки не только прописываются в договоре работ, но и соблюдаются, что позволяет клиентам планировать свое время и не беспокоиться о том, что ремонт затянется.

  • Использование современных технологий. Мастера следят за последними строительными тенденциями и применяют современные технологии, начиная с поклейки обоев, заканчивая сантехническими работами, а также выполняя комплексный ремонт.

  • Закупка материалов больше не является головной болью заказчика. Все, что нужно для качественного и долговечного результата закупят со скидками и доставят до объекта. 

  • Широкий спектр услуг. Все, что может потребоваться для ремонта, вы найдете в одном месте: поклейка обоев, дизайн проект квартиры, сантехнические работы, косметический и капитальный ремонт.

  • Прозрачное ценообразование. Проблемы черной дыры в бюджете больше не будет, с вами будет заранее оговорена стоимость всех работ и материалов, а также возможные дополнительные расходы. Это помогает избежать неприятных сюрпризов после завершения ремонта.

Дополнительный сервис

  • Гарантия качества. На все выполненные работы предоставляют максимальную гарантию 7 лет. В течение гарантийного срока все неисправности будут устранены бесплатно.

  • Сотрудничество с дизайнерами. Наполнить ремонт смыслом, а квартиру жизнью, поможет сотрудничество с профессиональными дизайнерами. Соблюдая индивидуальные предпочтения, они создадут уникальный и стильный интерьер, который очень долго не надоест.

  • Контроль качества. На каждом этапе работ осуществляется контроль качества, чтобы гарантировать соответствие выполненных работ всем требованиям и стандартам.

  • Послепродажное обслуживание. После завершения работ остаются на связи с клиентом, чтобы ответить на любые вопросы или решить возникшие проблемы.

  • Экономия до 30% на черновых работах снижает стоимость ремонта. Используют механизированную штукатурку, шпаклевку, покраску, что сокращает применение ручного труда.

  • Получаете в мессенджере фото и видео хода всех работ.

Примеры работ

Готовы показать примеры выполненных работ, чтобы вы могли не только увидеть, но и на ощупь, оценить насколько качественно и профессионально работают.

Стоимость по видам работ

  • Евроремонт в новостройке от 15 000/кв. м.

  • Евроремонт во вторичке от 23 000/кв. м.

  • Ремонт по дизайн-проекту от 18 500/кв. м.

Отзывы ремонт квартир

Контакты

Сайт: https://scandy.group.

Вконтакте: https://vk.com/scandy_group.

Телефон: +7 (812) 389-53-15.

DOMEO

Третье место в рейтинге компаний по отделке квартир.

Выполнили более чем 10 000 проектов в 43 городах России и 16 странах мира. Обладают собственной экосистемой полного цикла благоустройства жилья, которая позволяет клиентам не тратить время на решение и изучение технических особенностей ремонта. 

Сколько лет на рынке

С 2010 года 14 лет осуществляют ремонт квартир в Санкт-Петербурге.

Преимущества

  • Фиксированная цена. Заключенный договор гарантирует защиту от колебаний, Цены на ремонт квартиры останутся неизменными.

  • Сертификаты. Над вашей квартирой будут трудиться прорабы и мастера, получившие обучение и сертификаты от лидеров строительного рынка: Knauf, Rehau, Tikkurila и др.

  • Соблюдение сроков. Принимайте работу точно в срок или оплату просрочки 0,1% в день.

  • Применяют IT технологии в ремонте: специальное программное обеспечение для управления материалами и оборудованием, постановка задач через Agile-доски, собственный софт по управлению и мониторингу ремонта, учета рабочих и расчета смет.

  • Механизация работ. Ремонт и отделка квартир проходит без ошибок и короткие сроки, благодаря механизированной штукатурке и шпаклевке.

  • Компания входит в СРО и НОПРИЗ. Ремонт двухкомнатной квартиры или сантехнические работы, не важно, полное соответствие ГОСТ и СНИП в работе.

Дополнительный сервис

  • Удобный график оплаты в виде рассрочки под 0% на 18 месяцев.

  • Дают гарантию до 5 лет на все виды ремонтных услуг.

  • Ремонт и отделка под контролем. Заказчик может без предупреждения приехать на объект или воспользоваться online-камерами.

  • Легкая закупка. Ремонт под ключ — это не только закупка черновых материалов, исполнители подберут чистовые материалы:кухни, корпусная и мягкая мебель, шкафы, диваны, шторы, декор, бытовая техника, холодильники, электроплиты и вытяжки.

  • Собственная арт-платформа ARTHUB. Выполнят дизайн интерьера, который можно украсить произведениями искусства настоящих художников.

  • Умные технологии. Установят, подключат умный Дом от Apple и Xiaomi с годовым обслуживанием.

  • Покупка и ремонт квартиры под ключ. Брокеры подберут недвижимость на основании предпочтений клиента. До покупки проводится технический контроль, который выявляет недостатки прежнего ремонта и устанавливает перечень коммуникаций, подлежащих замене. Юристы оформят ипотечное сопровождение и сделку. Если потребуется, узаконят перепланировку.

  • 3D-тур. Дизайн проект квартиры не дает полностью оценить пространство. 3D-тур позволяет полностью погрузиться в атмосферу проекта, чтобы понять, что нужно улучшить или изменить в дизайн-проекте.

Примеры работ

Стоимость по видам работ

Чтобы рассчитать стоимость и заказать ремонт квартиры, нужно оставить заявку на сайте.

Отзывы ремонт квартир

Контакты

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д. 6, оф. 106.

Remelle

Четвертое место в рейтинге фирм по отделке квартир.

Компания оказывает полный комплекс услуг: от разработки дизайн-проектов до изготовления мебели.

Сколько лет на рынке

Уже более десяти лет компания оказывает услуги по оформлению, ремонту и отделке интерьеров. 

Преимущества и дополнительный сервис

  • Тщательный отбор мастеров. Компания борется за высокую производительность труда, тем самым повышая эффективность и качество работы. 

  • Качественные дизайн-проекты. Строительный опыт позволяет создавать проекты высокого уровня качества. 

  • Уровень сервиса. Специалисты помогут со снабжением черновыми и чистовыми материалами, закупкой мебели и предметов интерьера, договориться с ТСЖ и Ленэнерго.

  • Собственное производство мебели. Можно сразу заказать встроенную мебель вместе с отделочными работами.

Примеры работ

Стоимость по видам работ

  • Элитный ремонт от 25 000 руб./ кв. м

  • Ремонт комфорт от 13 860 руб./ кв.м

  • Ремонт эконом от 12 150 руб./кв. м.

Отзывы ремонт квартир

Контакты

Адрес: Санкт-петербург, ул. Седова, 11, к. 2, оф. 412.

LABREMONT Николая Чубарова

Пятое место в списке лучших компаний по ремонту квартир в СПБ.

Компания выполняет только ремонты полного цикла «под ключ». Выполняет работы в СПб, Казани, Москве, Краснодаре и Сочи— от демонтажа до расстановки мебели.

Преимущества и дополнительный сервис

  • Работают профессионалы с вышим строительным образованием.

  • Работают не мастера-универсалы, а специалисты по отдельным этапам работ.

  • Полный комплекс «под ключ» включеает комплектацию материалов.

  • Главные приоритеты компании — качество и сроки.

  • Официальный договор с гарантией на ремонтные работы 5 лет.

Примеры работ

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Расчет стоимости при обращении.

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