Вместо того, чтобы ездить по базам в поисках подходящего материала, ждать доставку, разгружать и искать склад для своей мебели, можно передать все хлопоты опытной бригаде по договору с фиксированной ценой.
21 век — пришло время разрушить стереотипы, делать ремонт не из-за крайней необходимости, а по желанию и с удовольствием.
Даже если в ближайшей перспективе вам не потребуется ремонт под ключ, информация о самых надежных компаниях по ремонту квартир в СПб, будет всегда актуальна. Из обзора вы узнаете, по каким критериям нужно выбирать ремонтную бригаду, на какие цены на ремонт нужно ориентироваться..
В топ-5 лучших фирм по ремонту квартир вошли компании с высокой репутацией и многолетним опытом работы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, которые выполняют ремонт квартир «под ключ», разрабатывают для клиентов уникальный дизайн интерьера, строго придерживаются сроков, а благодаря партнерским связям, помогают сэкономить на материалах.
Ремонт квартиры «под ключ» у одного подрядчика это не миф, а реальность. Не нужно искать отдельных мастеров. Есть компании, которые осуществляет ремонт квартир в СПб с полным спектром услуг, включая отделочные работы, сантехнические работы, поклейку обоев, электромонтажные работы, косметический ремонт и т.д.
Составили для вас рейтинг компаний по ремонту квартир в СПб в 2024 году.
EuroHouse (Еврохаус)
Первое место в рейтинге ремонтных компаний.
Основная специализация компании — ремонт квартир под ключ в СПб начиная с первого общения со специалистами-замерщиками и заканчивая взаимодействием с дизайнерами и прорабами. Все нужные специалисты в одном месте, а время работ расписано поминутно.
Сколько лет на рынке
С 2009 года на протяжении 15 лет компания занимается профессиональным ремонтом квартир под ключ в Санкт-Петербурге и Москве, имеет множество наград и заслуг, обладает собственным штатом опытных сотрудников.
Преимущества
Полный комплекс услуг. Больше не нужно искать специалистов для разных работ. Здесь найдется все, что нужно — разработка дизайна интерьера, комплектация, подбор и закупка материалов со скидками до 30%, комплексный ремонт квартиры под ключ.
Фиксированная стоимость. Стоимость ремонта — это существенный критерий, из-за которого многие не могут решиться. Ремонтно отделочные работы выполняются строго по договору, цена которого в процессе не изменится.
Отказ от бригад. Не использует бригадную систему, а привлекают узкопрофильных специалистов. Работают, как единый механизм, при этом каждый отвечает за свой этап ремонта, обеспечивая высокое качество работ на своем участке.
Допуск СРО и сертификаты на выполнение работ. Качество ремонта подтверждено не только словами, но и свидетельствами.
Дополнительный сервис
Технический дизайн проект квартиры бесплатно. Не знаете с чего начать ремонт, начните с идеи.
Онлайн наблюдение за ходом работ. При заключении договора создается чат в WhatsApp, куда отправляются фото- и видеоотчеты о ходе ремонта.
Гарантия. Гарантированное качество всех выполненных работ — 7 лет;
Бесплатный замер осуществляет прораб, который непосредственно организует и контролирует ремонт и отделку квартир.
Все консультации по телефону осуществляет всегда один из свободных прорабов в отличие от других компаний, где звонки принимает менеджер.
Ремонт квартиры в Спб можно начать без предоплаты.
Примеры работ
Стоимость по видам работ
Ремонт в новостройке от 12 500 руб/кв. м.
Ремонтво вторичном жилье от 18 500 руб/кв. м.
Ремонт по дизайн-проекту от 17 500 руб/кв. м.
Отзывы ремонт квартир
Контакты
Телефон: +7 (812) 389-55-99.
Адрес: ул. Новорощинская, 4, Санкт-Петербург.
Сайт: https://www.remont-key.com.
Группа в ВКонтакте: https://vk.com/eurohouse_spb.
Номер для консультации в WhatsApp: +79219165830.
Scandy Group
Второе место в рейтинге фирм по ремонту квартир.
Компания, которая предоставляет услуги по ремонту квартир и домов в Санкт-Петербурге по финско/скандинавским технологиям. В группу компаний входят:
ремонт квартир — Scandy Home.
дизайн интерьера — Scandy Design.
строительство домов — Scandy House.
Одинаково хорошо выполняют, как ремонт в новостройке, так и ремонт во вторичке.
Сколько лет на рынке
10 лет работы в сфере отделки квартир СПб и строительного бизнеса.
Преимущества
Опыт и профессионализм. На ремонт квартир под ключ приходят только квалифицированные специалисты, имеющие богатый опыт работы в новостройках, вторичке и старом фонде. Соблюдаются все необходимые техусловия и требования по безопасности, что гарантирует высокое качество и долговечность результата.
Индивидуальный подход. Ремонт под ключ производят не вопреки, а во благо заказчика. Поэтому в приоритете стоит индивидуальное решение любой проблемы. Подбирают подходящий вариант дизайна интерьера, закупают материалы, чтобы учесть все пожелания и требования клиента.
Соблюдение сроков. Сроки не только прописываются в договоре работ, но и соблюдаются, что позволяет клиентам планировать свое время и не беспокоиться о том, что ремонт затянется.
Использование современных технологий. Мастера следят за последними строительными тенденциями и применяют современные технологии, начиная с поклейки обоев, заканчивая сантехническими работами, а также выполняя комплексный ремонт.
Закупка материалов больше не является головной болью заказчика. Все, что нужно для качественного и долговечного результата закупят со скидками и доставят до объекта.
Широкий спектр услуг. Все, что может потребоваться для ремонта, вы найдете в одном месте: поклейка обоев, дизайн проект квартиры, сантехнические работы, косметический и капитальный ремонт.
Прозрачное ценообразование. Проблемы черной дыры в бюджете больше не будет, с вами будет заранее оговорена стоимость всех работ и материалов, а также возможные дополнительные расходы. Это помогает избежать неприятных сюрпризов после завершения ремонта.
Дополнительный сервис
Гарантия качества. На все выполненные работы предоставляют максимальную гарантию 7 лет. В течение гарантийного срока все неисправности будут устранены бесплатно.
Сотрудничество с дизайнерами. Наполнить ремонт смыслом, а квартиру жизнью, поможет сотрудничество с профессиональными дизайнерами. Соблюдая индивидуальные предпочтения, они создадут уникальный и стильный интерьер, который очень долго не надоест.
Контроль качества. На каждом этапе работ осуществляется контроль качества, чтобы гарантировать соответствие выполненных работ всем требованиям и стандартам.
Послепродажное обслуживание. После завершения работ остаются на связи с клиентом, чтобы ответить на любые вопросы или решить возникшие проблемы.
Экономия до 30% на черновых работах снижает стоимость ремонта. Используют механизированную штукатурку, шпаклевку, покраску, что сокращает применение ручного труда.
Получаете в мессенджере фото и видео хода всех работ.
Примеры работ
Готовы показать примеры выполненных работ, чтобы вы могли не только увидеть, но и на ощупь, оценить насколько качественно и профессионально работают.
Стоимость по видам работ
Евроремонт в новостройке от 15 000/кв. м.
Евроремонт во вторичке от 23 000/кв. м.
Ремонт по дизайн-проекту от 18 500/кв. м.
Отзывы ремонт квартир
Контакты
Сайт: https://scandy.group.
Вконтакте: https://vk.com/scandy_group.
Телефон: +7 (812) 389-53-15.
DOMEO
Третье место в рейтинге компаний по отделке квартир.
Выполнили более чем 10 000 проектов в 43 городах России и 16 странах мира. Обладают собственной экосистемой полного цикла благоустройства жилья, которая позволяет клиентам не тратить время на решение и изучение технических особенностей ремонта.
Сколько лет на рынке
С 2010 года 14 лет осуществляют ремонт квартир в Санкт-Петербурге.
Преимущества
Фиксированная цена. Заключенный договор гарантирует защиту от колебаний, Цены на ремонт квартиры останутся неизменными.
Сертификаты. Над вашей квартирой будут трудиться прорабы и мастера, получившие обучение и сертификаты от лидеров строительного рынка: Knauf, Rehau, Tikkurila и др.
Соблюдение сроков. Принимайте работу точно в срок или оплату просрочки 0,1% в день.
Применяют IT технологии в ремонте: специальное программное обеспечение для управления материалами и оборудованием, постановка задач через Agile-доски, собственный софт по управлению и мониторингу ремонта, учета рабочих и расчета смет.
Механизация работ. Ремонт и отделка квартир проходит без ошибок и короткие сроки, благодаря механизированной штукатурке и шпаклевке.
Компания входит в СРО и НОПРИЗ. Ремонт двухкомнатной квартиры или сантехнические работы, не важно, полное соответствие ГОСТ и СНИП в работе.
Дополнительный сервис
Удобный график оплаты в виде рассрочки под 0% на 18 месяцев.
Дают гарантию до 5 лет на все виды ремонтных услуг.
Ремонт и отделка под контролем. Заказчик может без предупреждения приехать на объект или воспользоваться online-камерами.
Легкая закупка. Ремонт под ключ — это не только закупка черновых материалов, исполнители подберут чистовые материалы:кухни, корпусная и мягкая мебель, шкафы, диваны, шторы, декор, бытовая техника, холодильники, электроплиты и вытяжки.
Собственная арт-платформа ARTHUB. Выполнят дизайн интерьера, который можно украсить произведениями искусства настоящих художников.
Умные технологии. Установят, подключат умный Дом от Apple и Xiaomi с годовым обслуживанием.
Покупка и ремонт квартиры под ключ. Брокеры подберут недвижимость на основании предпочтений клиента. До покупки проводится технический контроль, который выявляет недостатки прежнего ремонта и устанавливает перечень коммуникаций, подлежащих замене. Юристы оформят ипотечное сопровождение и сделку. Если потребуется, узаконят перепланировку.
3D-тур. Дизайн проект квартиры не дает полностью оценить пространство. 3D-тур позволяет полностью погрузиться в атмосферу проекта, чтобы понять, что нужно улучшить или изменить в дизайн-проекте.
Примеры работ
Стоимость по видам работ
Чтобы рассчитать стоимость и заказать ремонт квартиры, нужно оставить заявку на сайте.
Отзывы ремонт квартир
Контакты
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д. 6, оф. 106.
Remelle
Четвертое место в рейтинге фирм по отделке квартир.
Компания оказывает полный комплекс услуг: от разработки дизайн-проектов до изготовления мебели.
Сколько лет на рынке
Уже более десяти лет компания оказывает услуги по оформлению, ремонту и отделке интерьеров.
Преимущества и дополнительный сервис
Тщательный отбор мастеров. Компания борется за высокую производительность труда, тем самым повышая эффективность и качество работы.
Качественные дизайн-проекты. Строительный опыт позволяет создавать проекты высокого уровня качества.
Уровень сервиса. Специалисты помогут со снабжением черновыми и чистовыми материалами, закупкой мебели и предметов интерьера, договориться с ТСЖ и Ленэнерго.
Собственное производство мебели. Можно сразу заказать встроенную мебель вместе с отделочными работами.
Примеры работ
Стоимость по видам работ
Элитный ремонт от 25 000 руб./ кв. м
Ремонт комфорт от 13 860 руб./ кв.м
Ремонт эконом от 12 150 руб./кв. м.
Отзывы ремонт квартир
Контакты
Адрес: Санкт-петербург, ул. Седова, 11, к. 2, оф. 412.
LABREMONT Николая Чубарова
Пятое место в списке лучших компаний по ремонту квартир в СПБ.
Компания выполняет только ремонты полного цикла «под ключ». Выполняет работы в СПб, Казани, Москве, Краснодаре и Сочи— от демонтажа до расстановки мебели.
Преимущества и дополнительный сервис
Работают профессионалы с вышим строительным образованием.
Работают не мастера-универсалы, а специалисты по отдельным этапам работ.
Полный комплекс «под ключ» включеает комплектацию материалов.
Главные приоритеты компании — качество и сроки.
Официальный договор с гарантией на ремонтные работы 5 лет.
Примеры работ
Стоимость по видам работ
Расчет стоимости при обращении.
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