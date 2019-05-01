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ФСБУ Запасы

Отражаем хищения в бухучете по правилам ФСБУ 5/2019

Хищение, к сожалению, не такая уж и редкая причина для выбытия товарно-материальных ценностей. Если вы обнаружили, что часть продукции исчезла, то вам нужно отразить факт выбытия ТМЦ в бухгалтерском учете. В этом материале расскажем, как это сделать по правилам ФСБУ 5/2019 «Запасы».
Отражаем хищения в бухучете по правилам ФСБУ 5/2019
Иллюстрация: Noelle Otto/pexels

Источник: Бухгалтерия.ру.

Итак, вы обнаружили, что на складе не хватает ТМЦ. Что делать дальше?

По ФСБУ 5/2019 балансовую стоимость запасов необходимо включать в расходы во всех случаях выбытия. Не станет исключением и хищение продукции. Но для этой ситуации есть несколько учетных тонкостей.

Когда запасы подлежат списанию

Согласно пункту 41 ФСБУ 5/2019 запасы могут быть списаны в двух случаях: при выбытии и при возникновении обстоятельств, в связи с которыми не ожидается получение экономических выгод в будущем от потребления (тут подразумевается и продажа продукции или ее использование в производственных целях) запасов.

Правила изменились с началом внедрения ФСБУ 5/2019. И изменились они в пользу компаний. Раньше организациям разрешалось списывать ТМЦ только при их выбытии, сейчас, как видим, предприятия могут списывать продукцию и по другим основаниями.

То есть запасы списываются:

  • при их продаже;

  • при другом выбытии (под обобщающим словом может скрываться большое количество самых разных ситуаций, например, запасы передаются в качества вклада в уставный капитал);

  • если организация не ожидает в будущем получения экономических выгод от этих ценностей.

Вернемся к теме хищений. В случае, если запасы исчезли, очевидно, что никаких экономических выгод от этих товаров в будущем не предвидится. Следовательно, хищениеэто основание для списания запасов, предусмотренное ФСБУ 5/2019.

Куда «уйдет» стоимость списанных запасов? В состав прочих расходов в момент утверждения директором акта инвентаризации.

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Какой бухгалтерский счет не нужно использовать

Теперь поговорим об изменениях.

Допустим вы установили факт хищения, что произошло бы далее раньше? Скорее всего, вы списали бы недостачу, используя типовые проводки с применением счета 94. Так сложилось исторически. Подобную методику применяли ранее многие. Но сейчас правила поменялись.

ФСБУ 5/2019 не допускает учитывать выбывшие запасы в составе активов. Поэтому счет 94 в случае хищения товаров можно не применять. Не делайте лишние проводки.

По какой стоимости списывать похищенные ТМЦ

В состав расходов спишите балансовую стоимость товаров, то есть ту цену, по которой ТМЦ числились в бухгалтерском учете. При первоначальной оценке запасов принимают их фактическую себестоимость (кроме НЗП и готовой продукции). Так, при покупке в нее включаются фактические затраты на их приобретение, приведение их в состояние и местоположение, необходимые для потребления, продажи или использования, об этом говорится в п. 10 и 11 ФСБУ 5/2019.

Давайте подробнее рассмотрим, что можно включить в оценку стоимости запасов:

  • уплаченные и (или) подлежащие уплате поставщику (продавцу, подрядчику) при приобретении (создании) запасов суммы, определяемые с учетом пунктов 12, 13 ФСБУ 5/2019;

  • затраты на заготовку и доставку запасов до места их потребления (продажи, использования);

  • затраты по доведению запасов до состояния, в котором они пригодны к использованию в тех целях, которые были запланированы предприятием. Это могут быть расходы на доработку, сортировку, фасовку и улучшению технических характеристик запасов;

  • величина возникшего в связи с приобретением (созданием) запасов оценочного обязательства по демонтажу, утилизации запасов и восстановлению окружающей среды;

  • иные траты, связанные с приобретением (созданием) запасов.

Как видите, список затрат открытый. В нем прямо не упомянуты такие расходы, как таможенные пошлины, посреднические услуги, расходы по страхованию и т. д. Учитывать их или нет, зависит от того, связаны ли такие затраты непосредственно с приобретением (созданием) запасов.

То есть в зависимости от экономического содержания операций, характерных для вашей фирмы, вы принимаете решение сами, учитывать ли подобные расходы в фактической себестоимости запасов, и закрепляете его в учетной политике.

Обратите внимание: сумма затрат, по которой оцениваются затраты при их поступлении, как и ранее, определяется исходя из договорных обязательств по оплате (в любой форме) поставщику или продавцу запасов. Затратами не признается предварительная оплата поставщику (подрядчику) до момента исполнения им своих договорных обязанностей предоставления запасов, выполнения работ, оказания услуг.

Что не включается в себестоимость запасов

Список обширный. Но все траты учесть в расходах не получится. Есть исключения.

В себестоимость приобретаемых (создаваемых) запасов согласно пункту 18 ФСБУ 5/2019 не включаются:

  • затраты, возникшие в связи со стихийными бедствиями, пожарами, авариями и другими ЧС;

  • управленческие расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением (созданием) запасов;

  • расходы на хранение, за исключением случаев, когда хранение является частью технологии подготовки запасов к потреблению (продаже, использованию) или обусловлено условиями приобретения (создания) запасов;

  • иные затраты, осуществление которых не является необходимым для приобретения (создания) запасов.

Будьте внимательны! ФСБУ 5/2019 запрещает включать управленческие расходы в фактическую себестоимость запасов (за исключением случаев, когда такие расходы непосредственно связаны с производством). Это значит, что затраты, накопленные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», на счет 20 «Основное производство» списывать нельзя. Закрывать 26 счет придется сразу на счет 90.

То есть все организации (за исключением тех, которые освобождены от применения данного стандарта) обязаны применять метод учета затрат «Директ-Костинг».

Также и расходы на хранение продукции сразу признаются затратами и не включаются в состав запасов. Они являются текущими расходами и могут отражаться, например, на счете 44 «Расходы на продажу».

Балансовая стоимость запасов

Балансовая стоимость запасов — это фактическая себестоимость за вычетом резерва под обесценение запасов.

Если по правилам ФСБУ 5/2019 фактическая стоимость продажи была уменьшена до чистой стоимости продажи путем создания резерва под обесценение, то при списании похищенных ТМЦ сумму резерва вам нужно восстановить.

Помните также, что в проводках при создании или восстановлении резерва под обесценение ТМЦ нужно со счетом 14 делать корреспонденцию не 91, а 90 счета. Это тоже требование ФСБУ 5/2019.

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