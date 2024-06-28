В июле россиян ожидают семь новых законов: разбираем ключевые моменты

Казалось бы, лето только-только началось, а уже близится июль, его середина. А 1 июля начинается третий квартал 2024 года, в связи с чем к этой дате приурочено вступление в силу множества законодательных актов. Представлю вашему вниманию наиболее значимые из них.

1. Для заемщиков по кредитам меняется очередность погашения долга в том случае, если внесенной суммы недостаточно для закрытия обязательства перед банком.

По новому правилу в первую очередь будут погашаться проценты, затем — основной долг, далее — проценты за текущий период платежей, затем — основной долг за текущий период платежей, далее — неустойка и другие платежи. Банкам запрещено менять эту очередность в своих договорах.

Кроме того, закон теперь обязывает банки выдать ипотечный кредит, если заемщик самостоятельно застрахует свою жизнь и здоровье — причем, на тех же условиях, что для кредитов, по которым страховка оформляется в указанной банком страховой компании (закон от 19 декабря 2023 г. № 607-ФЗ).

2. Вводится запрет на взимание банковской комиссии при оплате услуг ЖКХ для льготных категорий граждан.

Запрет не распространяется только на платежи, проводимые через отделения Почты России.

3. Вводится единый порядок для рассмотрения обращений граждан финансовыми компаниями (банками, страховыми организациями и т. д.).

Они обязаны принимать обращения в своих офисах, а также по почте, и рассматривать их в течение 15 рабочих дней (закон от 4 августа 2023 г. № 442-ФЗ).

4. Для внесудебного банкротства гражданам не нужно будет представлять справки о размере получаемой пенсии или зарплаты, а также от судебного пристава-исполнителя о том, что решение суда о взыскании в течение последнего года так и не было исполнено.

Эти сведения будут предоставляться автоматически, в рамках межведомственного электронного взаимодействия (закон от 4 августа 2023 г. № 474-ФЗ).

5. Органы государственной власти будут автоматически получать сведения о льготном статусе граждан, которые признаны ветеранами труда, ветеранами ВОВ, членами семьи покойного инвалида или участника ВОВ или несовершеннолетними узниками фашизма (постановление Правительства от 29 декабря 2023 г. № 2387, приказ Министерства труда и социальной защиты от 4 декабря 2023 г. № 851н).

6. Право на получение единовременной выплаты пенсионных накоплений будет определяться по новым правилам: такую выплату получат лица, у которых величина накопительной пенсии по состоянию на дату обращения составляет не более 10% от величины федерального прожиточного минимума пенсионера (в 2024 году это 13 290 рублей).

Если более — человеку назначат накопительную пенсию с ежемесячными пожизненными выплатами (постановление Правительства от 27 марта 2024 г. № 383).

7. На законодательном уровне теперь определены сроки для окончания исполнительного производства в отношении должника: