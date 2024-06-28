В июле россиян ожидают семь новых законов: разбираем ключевые моменты

1. Для заемщиков по кредитам меняется очередность погашения долга в том случае, если внесенной суммы недостаточно для закрытия обязательства перед банком.
По новому правилу в первую очередь будут погашаться проценты, затем — основной долг, далее — проценты за текущий период платежей, затем — основной долг за текущий период платежей, далее — неустойка и другие платежи. Банкам запрещено менять эту очередность в своих договорах.
Кроме того, закон теперь обязывает банки выдать ипотечный кредит, если заемщик самостоятельно застрахует свою жизнь и здоровье — причем, на тех же условиях, что для кредитов, по которым страховка оформляется в указанной банком страховой компании (закон от 19 декабря 2023 г. № 607-ФЗ).
2. Вводится запрет на взимание банковской комиссии при оплате услуг ЖКХ для льготных категорий граждан.
К таковым (согласно утвержденному Правительством перечню) относятся пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, многодетные родители, а также члены семей покойных инвалидов и участников ВОВ, а также ветеранов боевых действий (закон от 19 декабря 2023 г. № 602-ФЗ, распоряжение Правительства от 27 апреля 2024 г. № 1059-р).
Запрет не распространяется только на платежи, проводимые через отделения Почты России.
3. Вводится единый порядок для рассмотрения обращений граждан финансовыми компаниями (банками, страховыми организациями и т. д.).
Они обязаны принимать обращения в своих офисах, а также по почте, и рассматривать их в течение 15 рабочих дней (закон от 4 августа 2023 г. № 442-ФЗ).
4. Для внесудебного банкротства гражданам не нужно будет представлять справки о размере получаемой пенсии или зарплаты, а также от судебного пристава-исполнителя о том, что решение суда о взыскании в течение последнего года так и не было исполнено.
Эти сведения будут предоставляться автоматически, в рамках межведомственного электронного взаимодействия (закон от 4 августа 2023 г. № 474-ФЗ).
5. Органы государственной власти будут автоматически получать сведения о льготном статусе граждан, которые признаны ветеранами труда, ветеранами ВОВ, членами семьи покойного инвалида или участника ВОВ или несовершеннолетними узниками фашизма (постановление Правительства от 29 декабря 2023 г. № 2387, приказ Министерства труда и социальной защиты от 4 декабря 2023 г. № 851н).
6. Право на получение единовременной выплаты пенсионных накоплений будет определяться по новым правилам: такую выплату получат лица, у которых величина накопительной пенсии по состоянию на дату обращения составляет не более 10% от величины федерального прожиточного минимума пенсионера (в 2024 году это 13 290 рублей).
Если более — человеку назначат накопительную пенсию с ежемесячными пожизненными выплатами (постановление Правительства от 27 марта 2024 г. № 383).
7. На законодательном уровне теперь определены сроки для окончания исполнительного производства в отношении должника:
в случае фактического погашения задолженности постановление об окончании должно быть вынесено в течение 3 дней после получения информации об оплате;
если у должника не обнаружено имущества, на которое можно обратить взыскание, постановление об окончании выносится в течение 3 дней со дня утверждения акта о невозможности взыскания (закон от 24 июня 2023 г. № 263-ФЗ).
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