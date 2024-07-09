Почему некоторые виды малоценки нельзя учитывать на счете 10

До сих пор некоторые бухгалтеры продолжают использовать для учета отдельных видов инвентаря субсчет 9 счета 10 «Материалы». А такие объекты могут отвечать признакам основного средства. К тому же у них может быть срок службы больше года. Но ни к ОС, ни к запасам такой инвентарь относить нельзя. Учитывать его нужно в особом порядке.

Источник: Бухгалтерия.ру.

Различия ОС и запасов

В качестве основных средств учитываются по правилам ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020 объекты, которые соответствуют признакам ОС и соответствуют стоимостному лимиту, который фирма устанавливает сама.

Средние компании чаще всего в бухучете для ОС устанавливают лимит 100 000 рублей, как в налоговом учете.

Есть одно главное отличие основных средств от запасов, помня о котором вы их не перепутаете. И это не цена.

Главное отличие запасов от ОС в том, что ОС вы используете в производственных целях дольше 12 месяцев, а запасы — не более 12 месяцев. То есть при принятии объекта к учету вам установить нужно именно это — срок полезного использования.

А дальше поступать так, как предписано ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 5/2019 об учете запасов.

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Учет малоценки

Итак, если имущество используется дольше года, то оно является ОС, если меньше — то запасом.

До вступления в силу ФСБУ 6/2020 «Основные средства», когда малоценные предметы было разрешено учитывать на счете 10 (помня, что это не запасы, а ОС), хранить их на этом счете было не нужно. Их списывали при передаче в производство по правилам, установленным для МПЗ.

Теперь такой способ применять нельзя — запрещает ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

А ФСБУ 5/2019 об учете запасов, со своей стороны, запрещает учитывать малоценку, которая является ОС, в составе запасов.

То есть теперь не годится ни счет 10, ни счет 01 (если установлен для ОС стоимостной лимит).

Может показаться, что принципиальных изменений нет. Малоценку как списывали, так и дальше нужно списывать. Но разница есть.

Относить к расходам текущего периода малоценные предметы, которые отвечают признакам ОС, нужно не в момент передачи в производство, а в момент приобретения.

То есть без предварительного зачисления на какой-либо активный бухгалтерский счет. То есть стоимость малоценки в конце отчетного периода полностью попадает на счет 90 «Продажи» и участвует в формировании себестоимости.

Что делать после списания малоценки в расходы

После списания малоценных объектов в расходы нужно контролировать их дальнейшее использование и истечение срока их эксплуатации.

ФСБУ 6/2020 прямо предписывает обеспечить контроль наличия и движения малоценных активов. Для этого их следует учитывать на забалансовом счете (п. 5 ФСБУ 6/2020).

Проводки будут такими:

Дебет 20 (23, 25, 26…) Кредит 60 — приобретен малоценный актив;

Дебет 19 Кредит 60 — выделен НДС;

Дебет 012 — объект оприходован на склад по материально-ответственному лицу склада;

Кредит 012 — передано в работу на материально-ответственное лицо производственного подразделения.

Малоценка может числиться на забалансовом счете весь период, на который рассчитан срок ее эксплуатации (например, спецодежда).