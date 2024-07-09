Почему некоторые виды малоценки нельзя учитывать на счете 10

Источник: Бухгалтерия.ру.
Различия ОС и запасов
В качестве основных средств учитываются по правилам ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020 объекты, которые соответствуют признакам ОС и соответствуют стоимостному лимиту, который фирма устанавливает сама.
Средние компании чаще всего в бухучете для ОС устанавливают лимит 100 000 рублей, как в налоговом учете.
Есть одно главное отличие основных средств от запасов, помня о котором вы их не перепутаете. И это не цена.
Главное отличие запасов от ОС в том, что ОС вы используете в производственных целях дольше 12 месяцев, а запасы — не более 12 месяцев. То есть при принятии объекта к учету вам установить нужно именно это — срок полезного использования.
А дальше поступать так, как предписано ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 5/2019 об учете запасов.
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Учет малоценки
Итак, если имущество используется дольше года, то оно является ОС, если меньше — то запасом.
До вступления в силу ФСБУ 6/2020 «Основные средства», когда малоценные предметы было разрешено учитывать на счете 10 (помня, что это не запасы, а ОС), хранить их на этом счете было не нужно. Их списывали при передаче в производство по правилам, установленным для МПЗ.
Теперь такой способ применять нельзя — запрещает ФСБУ 6/2020 «Основные средства».
А ФСБУ 5/2019 об учете запасов, со своей стороны, запрещает учитывать малоценку, которая является ОС, в составе запасов.
То есть теперь не годится ни счет 10, ни счет 01 (если установлен для ОС стоимостной лимит).
Может показаться, что принципиальных изменений нет. Малоценку как списывали, так и дальше нужно списывать. Но разница есть.
Относить к расходам текущего периода малоценные предметы, которые отвечают признакам ОС, нужно не в момент передачи в производство, а в момент приобретения.
То есть без предварительного зачисления на какой-либо активный бухгалтерский счет. То есть стоимость малоценки в конце отчетного периода полностью попадает на счет 90 «Продажи» и участвует в формировании себестоимости.
Что делать после списания малоценки в расходы
После списания малоценных объектов в расходы нужно контролировать их дальнейшее использование и истечение срока их эксплуатации.
ФСБУ 6/2020 прямо предписывает обеспечить контроль наличия и движения малоценных активов. Для этого их следует учитывать на забалансовом счете (п. 5 ФСБУ 6/2020).
Проводки будут такими:
Дебет 20 (23, 25, 26…) Кредит 60 — приобретен малоценный актив;
Дебет 19 Кредит 60 — выделен НДС;
Дебет 012 — объект оприходован на склад по материально-ответственному лицу склада;
Кредит 012 — передано в работу на материально-ответственное лицо производственного подразделения.
Малоценка может числиться на забалансовом счете весь период, на который рассчитан срок ее эксплуатации (например, спецодежда).
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