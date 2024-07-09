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ФСБУ

Как учесть кондиционер в бухучете

Многие фирмы для обеспечения относительно нормальных условий работы в летнее время обходились вентиляторами. Но в условиях аномальной жары приходится приобретать кондиционеры. Отразить покупку в бухучете нужно по правилам ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020.
Как учесть кондиционер в бухучете
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Источник: Бухгалтерия.ру.

ОС или запас

Очевидно, что кондиционер должен служить не один год. Это значит, что изначально это основное средство. К запасам можно относить только ТМЦ, служащие сроком до года.

Согласно ФСБУ 6/2020 «Основные средства» к основным средствам относится имущество, отвечающее условиям:

  • имеет материально-вещественную форму;

  • предназначен для использования организацией в ходе обычной деятельности (производство продукции, оказание услуг, выполнение работ) или в целях управленческой деятельности (например, в офисе управленческой структуры) в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев;

  • способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.

Всем этим критериям кондиционер отвечает: имеет материально-вещественную форму, будет обеспечивать нормальные условия труда для работников не один год, а это повышает производительность труда и улучшает результаты работы.

Важнейшим критерием является стоимостной лимит, который компания установила в учетной политике для объектов, относящимся к основным средствам. Все, что выше лимита, учитывается на счете 01. Все что ниже лимита, в составе ОС не учитывается.

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Формируем первоначальную стоимость

Основные средства отражают в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости, которой считают общую сумму капитальных вложений, связанных с их приобретением, произведенных до момента его ввода в эксплуатацию (п. 12 ФСБУ 6/2020, п. 18 ФСБУ 26/2020).

Капитальные вложения — это затраты организации на приобретение, создание, улучшение и (или) восстановление объектов основных средств.

К капитальным вложениям при приобретении кондиционера на основании пункта 5 ФСБУ 26/2020 можно отнести:

  • приобретение имущества, предназначенного для использования непосредственно в качестве объектов основных средств;

  • доставка и приведение объекта в состояние и местоположение, в которых он пригоден к использованию в запланированных целях, в том числе его монтаж, установка.

По каждому виду капвложений определяются фактические затраты. В их состав могут входить расходы в виде уплаченных и (или) подлежащих уплате поставщику (продавцу, подрядчику) сумм.

Согласно пункту 5 ФСБУ 26/2020 затраты на монтаж кондиционера учитываются в его первоначальной стоимости.

Как правило, компании, торгующие кондиционерами, сами их и устанавливают. Поэтому в отгрузочной документации чаще всего указывают общую стоимость заказа, которая включает стоимость самого кондиционера и стоимость монтажа. Даже если в акте выполненных работ эти суммы выделены не будут, можно смело определять первоначальную стоимость кондиционера в общей сумме. А если указаны по отдельности, то все равно они обе войдут в его первоначальную стоимость.

В дальнейшем все затраты на обслуживание и ремонт кондиционера нужно учитывать в расходах текущего периода. На первоначальную стоимость их относить не нужно.

В состав ОС или в расходы

Итак, если имущество используется дольше года, то оно является ОС, если меньше — то запасом.

Если первоначальная стоимость выше лимита, то объект относится к основным средствам. Если меньше — считается малоценкой, учитывать которую нужно в особом порядке.

ФСБУ 5/2019 «Запасы» запрещает учитывать малоценку, которая является ОС, в составе запасов. А ФСБУ 6/2020 запрещает хранить их на любом счете для учета активов (не годится ни счет 10, ни счет 01).

Малоценные предметы, которые отвечают признакам ОС, нужно относить к расходам текущего периода в момент приобретения. То есть без предварительного зачисления на какой-либо активный бухгалтерский счет.

После списания малоценных объектов в расходы нужно контролировать их дальнейшее использование и истечение срока их эксплуатации.

ФСБУ 6/2020 прямо предписывает обеспечить контроль наличия и движения малоценных активов. Для этого их следует учитывать на забалансовом счете (п. 5 ФСБУ 6/2020).

При покупке кондиционера проводки будут такими:

  • Дебет 20 (23, 25, 26…) Кредит 60 — приобретен малоценный актив (кондиционер);

  • Дебет 19 Кредит 60 — выделен НДС;

  • Дебет 012 — кондиционер оприходован на склад по материально-ответственному лицу склада;

  • Кредит 012 — кондиционер передан на материально-ответственное лицо производственного подразделения.

Малоценка может числиться на забалансовом счете весь период, на который рассчитан срок ее эксплуатации.

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